الدوحة، قطر: كشفت شركة قطر للاستثمارات الرياضية عن مجموعة من الابتكارات التكنولوجية والمبادرات المتنوعة عبر مختلف شركاتها التابعة في إطار مشاركتها بقمة الويب قطر 2025، والتي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة بين 23 و26 فبراير الجاري في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. واستقطبت الفعالية أكثر من 25 ألف زائر من 124 دولة، بما في ذلك 1,520 شركة ناشئة و723 مستثمراً، حيث تعرفوا على أحدث الابتكارات التكنولوجية في مجال الرياضة.

وشاركت قطر للاستثمارات الرياضية في القمة عن طريق عدد من شركاتها التابعة الرئيسية، بما يشمل نادي باريس سان جيرمان، وبطولة بريميير بادل، ونادي سبورتينج براجا، حيث جرى استعراض دور التكنولوجيا بإحداث نقلة نوعية في تفاعل المشجعين وتحليلات الأداء والانتشار العالمي.

وكان من أبرز ملامح المشاركة في القمة الإعلان عن إطلاق مختبرات باريس سان جيرمان، وهي مبادرة عالمية رائدة تهدف إلى تحفيز الابتكارات التكنولوجية في مجال الرياضة، وتجارب المشجعين، والأداء. وتمثل المختبرات مركز الابتكار المتخصص لدى باريس سان جيرمان، حيث تدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال وشركاء التكنولوجيا الواعدين، لتطوير حلول تُحدث نقلة نوعية في القطاع. وفي إطار هذه المبادرة، أطلق باريس سان جيرمان أول مختبر دولي له في الدوحة، ما يؤكد التزام قطر للاستثمارات الرياضية بتطوير قطاع الرياضة، ولا سيما في الشرق الأوسط.

وشهدت القمة مشاركة اثنين من المسؤولين الرسميين في باريس سان جيرمان؛ فابيان أليجري، الرئيس التنفيذي لشؤون العلامة التجارية في باريس سان جيرمان، حيث تحدث عن التوسع العالمي للعلامة التجارية ونجاح النادي في ترسيخ مكانته بصفته أحد أبرز الأسماء في قطاع الرياضة، بالتوازي مع تعزيز علامته على مستوى العالم. وشارك جيري نيومان، الرئيس التنفيذي للابتكار والشؤون الرقمية في باريس سان جيرمان، في جلسة مناقشة حول الابتكار في الرياضة وقدم تحليلات حول الإستراتيجيات والتقنيات الناشئة التي ترسم ملامح القطاع.

وقال أليجري: "لدينا مسيرة قصيرة الأمد مقارنةً بأندية كرة القدم الأكثر عراقة. وفي عام 2011 عندما قامت قطر للاستثمارات الرياضية بشراء النادي، حظينا بفرصة إرساء رؤية واضحة في تأسيس أحد أبرز الأسماء بقطاع الرياضة، وتعزيز العلامة التجارية العالمية للنادي. كما ساعدنا ذلك على التفكير بشكل مختلف بعيداً عن الطريقة التقليدية في كرة القدم، والاستفادة من جوانب ثقافية أخرى لاستقطاب جماهير جديدة، وخاصة الأجيال الشابة. وهذا ما يؤكد بأننا نادي الجيل الجديد".

وبدوره، قال نيومان: "يسرنا بأن نكون أول نادي كرة قدم يقوم ببث مباراة مباشرةً بتقنية الواقع الافتراضي في الولايات المتحدة، وذلك بفضل شراكتنا مع مجموعة beIN الإعلامية. ونجحنا في تقديم تجربة غير مسبوقة للجمهور في الولايات المتحدة، والتي تضاهي الحضور الفعلي في ملاعب كرة القدم، حيث تخطت نطاق تجربة مشاهدة مباراة كرة قدم، وتميزت بأجواء مذهلة أتاحت للجمهور حضور المباراة بتقنية الواقع الافتراضي من مواقع مختلفة من الملعب".

وشهد جناح قطر للاستثمارات الرياضية في القمة تجارب تفاعلية، بما في ذلك تحدي روبوت بريميير بادل، حيث اختبر الزوار مهاراتهم في البادل أمام أول روبوت يمارس البادل في العالم. كما تفاعل الزوار مع كاميرا Glambot وحصلوا على بطاقات مميزة صنعها روبوت متخصص تحمل علامات باريس سان جيرمان أو بريميير بادل أو سبورتينج براجا، كهدية تذكارية من قمة الويب قطر 2025.

كما استضافت قطر للاستثمارات الرياضية مساحة بريميير بادل للمحترفين، والتي منحت الزوار فرصة صقل مهاراتهم أو التعرف على هذه الرياضة خلال جلسات تدريبية مع مدربين متخصصين، والتي اجتذبت المبتدئين والمحترفين على حد سواء. كما استقطب الجناح زواراً رفيعي المستوى، بمن فيهم كبار الشخصيات وخبراء القطاع وعدد من الرياضيين المعروفين، مثل لاعبَي كرة القدم جابرييل باتيستوتا وأدلين جوديورا ونجم اتحاد كرة القدم الأمريكية السابق كلفن بيتشوم.

واستضافت قطر للاستثمارات الرياضية جلسة تدريبية متخصصة حول تقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والهوية اللامركزية في الرياضة. وانعقدت الجلسة بإشراف بار هيلجوسون، رئيس تقنية الويب 3 ومختبرات باريس سان جيرمان؛ وبيتريكس باربوسا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Matchain، حيث تم تسليط الضوء على قدرة هذه التقنيات على تعزيز تفاعل المشجعين وتحسين الأداء وتعزيز الأمن في قطاع الرياضة.

لمحة حول قطر للاستثمارات الرياضية:

قطر للاستثمارات الرياضية هي أداة استثمارية خاصة ذات طابع استراتيجي طويل الأمد، حيث تستهدف كلاً من الأصول القائمة ذات العلامة التجارية الراسخة والشعبية الواسعة، والأصول المبتكرة في مراحلها التأسيسية المبكرة. وتقدم الشركة قيمة مضافة من خلال حلول رأس المال المبتكرة والإدارة العملية بإشراف الخبراء. تأسست قطر للاستثمارات الرياضية عام 2004، وتُعد من أبرز المجموعات الاستثمارية في مجال الرياضة العالمية، حيث تنشط في استثمار وإدارة العديد من الأصول الرياضية في مختلف أنحاء العالم. ونجحت الشركة بترسيخ مكانتها كمستثمر ومُشغل رياضي عالمي المستوى، ولا سيما من خلال استثمارها النوعي طويل الأمد في ملكية نادي باريس سان جيرمان؛ وتأسيسها لبطولة بريميير بادل، جولة محترفي البادل الرائدة عالمياً؛ والاستثمار في نادي سبورتينج براجا البرتغالي لكرة القدم، وغيرها من الاستثمارات الأخرى. ويتولى إدارة أصول الشركة فريق قيادة وإدارة استثنائي يتميز بخبرة فنية واسعة وسجل حافل بالتميّز التشغيلي والنجاحات التجارية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.qsi.com.qa/.

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