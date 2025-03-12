مدينة الكويت: في إطار التعاون المستمر بين مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG) ومجلس الأعمال الأمريكي – غرفة التجارة الأمريكية في الكويت (ABCK-AmCham Kuwait)، سيتم إصدار تقرير: الكويت 2025، الذي سيستعرض التحولات الاقتصادية والمشهد الاستثماري المتطور في الكويت. هذه الشراكة تؤكد على الدور الحيوي لمجلس الأعمال الأمريكي في الكويت في تعزيز نمو التجارة والاستثمار في البلاد. كما يحتفل إصدار 2025 بمرور 20 عامًا من البحث الميداني المتواصل في الكويت من قبل مجموعة أكسفورد للأعمال، مما يعكس التزامها العميق بتقديم تحليلات اقتصادية متعمقة. ويتزامن هذا الإصدار مع الذكرى الثلاثين لتأسيس مجموعة أكسفورد للأعمال، ما يعزز مكانتها كخبير عالمي في تقديم معلومات الأعمال عبر الأسواق الناشئة.

بموجب الاتفاق، سيُسهم مجلس الأعمال الأمريكي في الكويت بخبراته ورؤاه في تقرير: الكويت 2025، مما يضمن تحليلًا شاملاً للاتجاهات التجارية الرئيسية، والتطورات التنظيمية، وفرص الاستثمار التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد. سيوفر هذا التقرير رؤية استشرافية حول بيئة الأعمال المتطورة في الكويت، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل التجارة، والاستثمار، والطاقة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية—التي تعتبر محورية في النمو المستدام للدولة.

تعليقًا على التعاون وأثره على المشهد الاستثماري في الكويت، قال بيت سويفت، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي في الكويت:

"شراكتنا المستمرة مع مجموعة أكسفورد للأعمال تُبرز الدور الحيوي للتعاون الاستراتيجي في تعزيز بيئة الأعمال في الكويت. ومع تقدم البلاد في جهود تنويع الاقتصاد، سيوفر تقرير: الكويت 2025 معلومات حول الفرص الناشئة، والاتجاهات الاستثمارية، والتطورات التنظيمية، مما يتيح للأعمال الأدوات اللازمة للتكيف مع سوق متغير."

وعلقت كريستينا ميريكا، مديرة مجموعة أكسفورد للأعمال في الكويت، على أهمية دور مجلس الأعمال الأمريكي في الكويت في تعزيز تحليل التقرير قائلة: "يلعب مجلس الأعمال الأمريكي في الكويت دورًا حيويًا في الدفاع عن السياسات التي تدعم نمو السوق والاستثمار. ستضمن مساهماتهم في تقرير: الكويت 2025 إجراء تحليل معمق للمشهد الاقتصادي في الكويت، وتقديم معلومات حيوية للمساهمين حول الإصلاحات التنظيمية، والتحول الرقمي، وتوسيع التجارة."

يشهد الاقتصاد الكويتي تحولًا كبيرًا، حيث تكتسب جهود التنويع بعيدًا عن القطاعات الهيدروكربونية زخمًا متزايدًا. سيتناول تقرير: الكويت 2025 المشهد التنظيمي، والإصلاحات التجارية، وبيئة الاستثمار، مقدّمًا للمساهمين تقييمًا قائمًا على البيانات للفرص المتاحة عبر مختلف القطاعات. كما سيبرز التقرير مبادرات مجلس الأعمال الأمريكي في الكويت، بما في ذلك الفعاليات الصناعية، والحوار حول السياسات، ومنصات التواصل التي تساهم في تعزيز بيئة الأعمال التعاونية والشاملة.

سيتضمن التقرير مقابلات حصرية مع قادة أعمال بارزين، من بينهم مي العويش، الرئيس التنفيذي لمكتب الائتمان الكويتي (CINET)؛ خالد الشملان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي (KFH)؛ عبد العزيز غازي النفيسي، الرئيس التنفيذي لشركة الصالحية العقارية؛ الشيخ نواف ص. الصباح، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت؛ وإيسام الصقر، الرئيس التنفيذي للبنك الوطني الكويتي (NBK).

تعزز هذه الشراكة التزام مجموعة أكسفورد للأعمال بتقديم تحليلات اقتصادية معمقة للأسواق الناشئة، بينما تعزز أيضًا دور مجلس الأعمال الأمريكي في الكويت في تحفيز مشاركة القطاع الخاص ونمو الاستثمارات في البلاد.

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