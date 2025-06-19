الإعلان عن تمويل جديد يزيد على مليار دولار أمريكي: صندوق أوبك يوقع على اتفاقيات قرض جديدة بقيمة ٣٦٢ مليون دولار خلال المنتدى والإعلان عن الموافقة على تمويل جديد بقيمة ٧٢٠ مليون دولار في الربع الثاني.

اتفاق إطار شراكة دولة مع رواندا يخصص تمويلًا بقيمة ٣٠٠ مليون دولار خلال السنوات الثلاث القادمة.

في مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول موريتانيا استضافها صندوق أوبك أعلنت مجموعة التنسيق العربية تعهدًا بتمويل بقيمة ٢ مليار دولار على مدى ٥ سنوات لدعم أولويات التنمية في موريتانيا.

في ١٨ يونيو ٢٠٢٥ اختتم المنتدى الرابع لصندوق أوبك للتنمية الذي شهد التزامًا قويًا جديدًا واتفاقيات قروض وشراكات استراتيجية لتعزيز الانتقال الشامل والتنمية المستدامة. جمع المنتدى أكثر من ٧٠٠ قائد عالمي من ممثلي الحكومات والمؤسسات التنموية وأصحاب القطاع الخاص تحت شعار "تحول يعزز مستقبلنا".

أعلن صندوق أوبك عن تمويل جديد بقيمة ٧٢٠ مليون دولار لدعم جهود التنمية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي وشهد توقيع اتفاقيات قرض جديدة بقيمة ٣٦٢ مليون دولار كما تم إطلاق مبادرة جديدة للتمويل التجاري تهدف إلى تأمين الإمدادات الحيوية والمساعدة في سد الفجوات السيولة المتعلقة بالتجارة في الدول الشريكة

قال رئيس صندوق أوبك عبد الحميد الخليفة إن منتدى صندوق أوبك للتنمية يعكس قناعتنا بأن الشراكات يجب أن تحقق نتائج، اليوم حققنا تقدمًا ملموسًا باتفاقيات جديدة وشراكات جديدة وأساليب جديدة لمساعدة دولنا الشريكة على تحويل الطموح إلى عمل سواء في الطاقة، أو البنية التحتية أو الزراعة أو التمويل، نحن نستجيب بحلول تُحدث فرقًا.

كجزء من مبادرة الدول الجزرية الصغيرة النامية وقع صندوق أوبك اتفاقيات تعاون مع غرينادا وجزر سليمان لتوسيع الدعم للصمود المناخي والبنية التحتية المستدامة.

تعميق شراكات الدول لتحقيق أثر طويل الأمد.

تشمل الاتفاقيات الجديدة على مستوى الدول وأطر التعاون:

اتفاق قرض بقيمة ٢١٢ مليون دولار مع سلطنة عمان لتمويل مشروع طريق خصب دبة ليما طريق السلطان فيصل بن تركي لتحسين الربط المحلي والإقليمي بالإضافة إلى إطار شراكة دولة لتعزيز التعاون خلال السنوات الخمس القادمة.

اتفاق قرض بقيمة ٢٥ مليون دولار مع الكاميرون لتعزيز مشروع تطوير سلسلة قيمة الأرز دعمًا لصغار المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي في المناطق الضعيفة بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا وصندوق الكويت

إطار شراكة دولة مع رواندا يخصص ما يصل إلى ٣٠٠ مليون دولار للتمويل خلال ٢٠٢٥-٢٠٢٨ لدعم أولويات التنمية في البلاد بما في ذلك البنية التحتية عالية الجودة وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز ريادة الأعمال والقطاع الخاص

اتفاقيات شراكة أخرى مع أذربيجان لدعم البنية التحتية وتحويل الطاقة والتنمية المستدامة ودعم البنية التحتية في بتسوانا والطاقة المتجددة والابتكار والتحول الرقمي إلى جانب نمو القطاع الخاص القائم على التصدير خلال السنوات الثلاث القادمة وغرينادا لتعزيز الصمود من خلال مبادرات التنمية المستدامة وجمهورية قرغيزستان لزيادة التعاون في النقل وإمدادات المياه والصرف الصحي والطاقة والزراعة والقطاع المصرفي وجزر سليمان لتوسيع المشاركة وزيادة التعاون بما في ذلك القطاع الخاص

تعزيز دعم القطاع الخاص:

يواصل صندوق أوبك إعطاء الأولوية للنمو بقيادة القطاع الخاص من خلال تمويل موجه للمؤسسات المالية عبر أفريقيا

في ساحل العاج اتفاق قرض بقيمة ٣٠ مليون يورو مع بنك كوريس الدولي في ساحل العاج واتفاق قرض بقيمة ٣٥ مليون يورو مع بنك إن إس آي إيه لتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل.



اتفاق قرض بقيمة ٤٠ مليون دولار مع بنك تنمية شرق أفريقيا لتعزيز الاستثمارات الاقتصادية في كينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وتعزيز التكامل الإقليمي والنمو الشامل

مبادرة تمويل تجاري جديدة:

أعلن صندوق أوبك خلال المنتدى عن مبادرة جديدة للتمويل التجاري لتعزيز صمود التجارة في الدول الشريكة من خلال تسهيل الوصول إلى الواردات الأساسية وسد فجوات السيولة وتعزيز الصمود تجاه الصدمات الخارجية في الاقتصادات الضعيفة

تعزيز التعاون العالمي:

تضمن المنتدى أيضًا اتفاقيات جديدة لتعميق التعاون متعدد الأطراف

اتفاق تعاون جديد مع البنك المركزي الأمريكي للتكامل الاقتصادي لتعزيز التعاون في مشاريع البنية التحتية والطاقة والتنمية البشرية عبر أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي

اتفاق تعاون بين صندوق أوبك والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي لتنسيق الجهود في الزراعة المقاومة للمناخ ونظم الغذاء المستدامة.

اتفاق تعاون مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد لدعم برامج تدريبية لتعزيز الشفافية المؤسسية وبناء القدرات لمكافحة الفساد في الدول الشريكة.

قبل المنتدى استضاف صندوق أوبك الاجتماع السنوي لرؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية شارك المندوبون في مائدة مستديرة رفيعة المستوى مع رئيس موريتانيا محمد ولد الغزواني لتعزيز التعاون التنموي وتحفيز تدفقات الاستثمار إلى موريتانيا أسفر اللقاء عن تعهد مشترك بتمويل بقيمة ٢ مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة سيُخصص هذا التمويل لقطاعات حيوية تشمل الطاقة والمياه والنقل والبنية التحتية الرقمية لتحفيز النمو الاقتصادي كما نظمت مائدة مستديرة مخصصة للجهات المانحة العربية حول منطقة الساحل لمناقشة استراتيجيات تحفيز دعم أكبر للتحديات العاجلة في المنطقة نظمتها اللجنة الدائمة بين الدول للسيطرة على الجفاف في الساحل برعاية البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا شريك صندوق أوبك

عن صندوق أوبك:

صندوق أوبك للتنمية الدولية هو المؤسسة التنموية الوحيدة ذات التفويض العالمي التي توفر التمويل من الدول الأعضاء للدول غير الأعضاء حصريًا يعمل الصندوق بالتعاون مع شركاء الدول النامية والمجتمع الدولي للتنمية لتحفيز النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط حول العالم تأسس الصندوق عام ١٩٧٦ بهدف واضح دفع التنمية وتقوية المجتمعات وتمكين الناس يركز عملنا على الناس حيث نُموّل المشاريع التي تلبي الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والطاقة والبنية التحتية والتوظيف خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمياه النظيفة والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم حتى الآن التزم صندوق أوبك بأكثر من ٢٩ مليار دولار في مشاريع تنموية في أكثر من ١٢٥ دولة بتكلفة إجمالية تقدر بأكثر من ٢٠٠ مليار دولار يصنف صندوق أوبك بتقييم AA+ توقع مستقر من فيتش وS&P جلوبال للتصنيفات رؤيتنا هي عالم تصبح فيه التنمية المستدامة واقعًا للجميع

جهة الاتصال الإعلامية

باساك بامير

رئيسة التواصل والوسائط المتعددة

صندوق أوبك للتنمية الدولية

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-انتهى-

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