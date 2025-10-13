دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن انجازين رئيسيين بارزين ضمن مسيرتها لتعزيز المستقبل الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال إطلاق مجمع "AI Park" للذكاء الاصطناعي في دبي، المشروع الوطني الرائد على مساحة 500 ألف متر مربع تقريباً في منطقة ورسان، بدبي، كما كشفت أيضاً عن منصّة الذكاء الاصطناعي الوطنية الهجينة التي تعمل تحت مظلة "du Tech"، ويتم عرضها من خلال جناحها المُشارك في معرض "جيتكس جلوبال 2025". وتشكّل المبادرتان معاً قفزة نوعية لتسريع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي السيادي وبناء أحد أكثر منظوماته تقدماً في منطقة الشرق الأوسط. جاء الإعلان عن الانجازين خلال خلال مشاركة "دو" في فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2025"، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي ليس مستقبلًا فحسب .. معنا يُشكل خطوتك القادمة".

مجمع دو للذكاء الاصطناعي في دبي: المركز الذكاء الاصطناعي السيادي في دولة الإمارات العربية المتحدة

ويضم المجمع مراكز بيانات فائق القدرة على التوسع مُبرّد بالسائل بسعة إجمالية تصل تدريجياً إلى 1جيجاواط، على مدى فترة زمنية، مما يُتيح التعامل مع الأحمال الأكثر تطلباُ من عمل تقنيات الذكاء الاصطناعي في بيئة سيادية آمنة ومحايدة ومستقلة ومتوافقة تماماً مع السياسات الوطنية. وإلى جانب البنية التحتية الرائدة، فقد صُمّم المجمع أيضاً لاستضافة مختبرات أبحاث الذكاء الاصطناعي، وحاضنات للشركات الناشئة، ومجموعة إنتاج وحوسبة هجينة مُستقلة للذكاء الاصطناعي، مما يُمكّن من تعزيز قدرة المطورين والمُبتكرين على تصميم نماذج أولية لحلول الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقها ونشرها بشكل آمن داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد بدأت بالفعل أعمال التخطيط الرئيسي لمجمع "AI Park" للذكاء الاصطناعي بالفعل. ومن المتوقع أن يشهد مجمع "AI Park" للذكاء الاصطناعي تطوراً كبيراً في المستقبل ليصبح مركزاً شاملاً وحاضنة متكاملة للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، بما يتناغم مع الاستراتيجيات الوطنية، وعبر دمج حلول الاتصالات المتقدمة من "دو" مع خدمة وحدة معالجة الرسومات (GPU-as-a-Service) ومنصة الذكاء الاصطناعي الوطنية الهجينة، والتي ستلعب دوراً حاسماً في تشييد البنية التحتية الوطنية للذكاء الاصطناعي. ومن المقرر أن يتم الانتهاء تدريجياً من نشر مجمع "دو" للذكاء الاصطناعي على مدار مراحل عدة تمتد لـــ 5 سنوات، مع إطلاق مشاريع تركز على إثراء مجال البحث والتطوير وحاضنات الأعمال والحوسبة فائقة السعة.

وبهذه المناسبة، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لـ "دو": إن "رؤية شركة (دو) تركز على توفير منصة للذكاء الاصطناعي سيادية وآمنة ومهيّأة للمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأنه من خلال مجمع الذكاء الاصطناعي، فإن (دو) لا توفر فقط بنية تحتية رقمية بمعايير عالمية، بل تضع أساساً متيناً لمنظومة ابتكار مزدهرة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما يرسّخ دورها القيادي الرائد في تعزيز التنويع والازدهار الاقتصادي والتكنولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة".

ويعتمد مجمع "دو" للذكاء الاصطناعي، على شبكة الكابلات المحلية والعالمية التي توفر روابط بحرية وبرية دولية وكابلات بحرية عالمية، مما يسمح له بالعمل كمركز وبوابة رقمية متكاملة. كما يلتزم المجمع بالسياسات الوطنية لبيانات وأمن الذكاء الاصطناعي، بما يضمن التدقيق والشفافية والحوكمة عبر التعامل مع أحمال العمل الضخمة. ومن خلال الجمع بين التحكم السيادي بالذكاء الاصطناعي ومستويات البيانات، ومبادئ الاستدامة من خلال التبريد السائل، وقابلية التوسع لمراكز البيانات، ومنظومة المواهب والشركات الناشئة، تُسهم "دو" في صياغة اقتصاد يقوده الذكاء الاصطناعي ووضع معايير عالمية جديدة للبنية التحتية التكنولوجية الموثوقة.

الذكاء الاصطناعي الهجين الوطني: جعل الذكاء الاصطناعي جزء من الحياة اليومية

إلى جانب مجمع "دو" للذكاء الاصطناعي، أطلقت du Tech منصّة الذكاء الاصطناعي الوطنية الهجينة الوطنية، وهي الأولى من نوعها التي يمكنها توسّيع قدرات السحابة الوطنية الفائقة (National Hypercloud) ، التابعة لشركة "دو"، وتوفّر المنصّة حزمة متكاملة من الخدمات تٌمكّن الجهات الحكومية والمؤسسات من تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على السحابة التي يختارونها ثم نشرها على البنية التحتية السيادية لــــ du Tech.

وتجمع المنصّة بين بيئة إنتاج سيادية آمنة للذكاء الاصطناعي والسحابة الوطنية الفائقة وشبكات الجيل الخامس والألياف الضوئية المتقدمة، إلى جانب شراكات مع شركات تطوير البرمجيات، ومنظومة متكاملة قوية من مُدمجي الأنظمة. كما تتيح بيئة الذكاء الاصطناعي الموحدة للمؤسسات نشر التطبيقات وإدارتها وتوسيع نطاقها بأمان دون الحاجة إلى استثمارات أولية ضخمة، مما يُمكّنها من قيادة الابتكار وتسريع التحول الرقمي.

مستقبل الذكاء الاصطناعي السيادي في دولة الإمارات العربية المتحدة

يُوفر مجمع "AI Park" للذكاء الاصطناعي، ومنصة الذكاء الاصطناعي الوطنية، منظومة ذكاء اصطناعي سيادية وآمنة ومستقبلية، مُصممة لدعم طموح دولة الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح دولة رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي. كما تتعامل تلك البنية التحتية المتكاملة مع التحدي الحاسم الذي يواجه القيادات في الجهات الحكومية ومؤسسات الأعمال في نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع من خلال توفير حل سيادي وفعال من حيث التكلفة، بالإضافة إلى أنه يُمكّن المؤسسات من تحقيق أهداف التحول الرقمي في مجال الذكاء الاصطناعي والانتقال من مرحلة التطوير إلى الإنتاج بكفاءة أكبر.

كما تتناغم المبادرتان مع السياسات الوطنية الخاصة ببيانات وأمن الذكاء الاصطناعي، مع ضمان قابلية التدقيق والشفافية والحوكمة في أعباء العمل ذات الأهمية القصوى. ومن خلال الدمج بين التحكم السيادي، وتصاميم مراكز بيانات مُستدامة، والبنية التحتية للحوسبة القابلة للتوسع والتطوير، ومنصات للابتكار للمواهب والشركات الناشئة، فإن "دو" ترسّخ معايير عالمية جديدة لتقنيات الذكاء الاصطناعي الموثوقة.

-انتهى-

#بياناتشركات