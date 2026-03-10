القاهرة، أعلنت اليوم «ڤاليو»، الشركة الرائدة لتكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع نادي »نيو جيزة « الرياضي (NGSC). تعكس هذه الخطوة التزام الطرفين المشترك بتمكين الرياضيين وتؤكد دعم ڤاليو المستمر للرياضيين والمؤسسات الرياضية في مساعيهم لتحقيق التميز في المنافسات والبطولات المحلية.

وفي إطار هذه الشراكة، ستقوم «ڤاليو» برعاية فرق كرة الماء بنادي نيو جيزة، وهو ما يؤكد التزامها المتواصل بمساعدة الرياضيين الناشئين في بناء مستقبل مزدهر. كما تهدف «ڤاليو» من خلال هذه الشراكة إلى دعم المواهب المصرية للتنافس في صفوف النخبة عبر صقل مهاراتهم وترسيخ قيم المرونة والانضباط لديهم. بالإضافة إلى ذلك، يتطلع الطرفان إلى الاستثمار في تنمية المواهب الرياضية الواعدة، وتعزيز روح المنافسة، والمساهمة في النهوض بقطاع الرياضة المصري.

جديرٌ بالذكر أن نادي نيو جيزة ينفرد بمسيرة نمو متسارعة، نجح من خلالها في ترسيخ مكانة رائدة كمنافس قوي في كبرى البطولات المحلية والإقليمية؛ حيث يحتل فريق كرة الماء بالنادي حاليًا المركز الثاني على مستوى الجمهورية، ويتطلع بخطى ثابتة نحو حصد لقب البطولة الجارية. وتعكس هذه الإنجازات التزام النادي بتنمية مهارات أبرز المواهب الرياضية، ومساعدتهم في تحقيق التفوق الرياضي. ومن ناحية أخرى، يؤكد هذا التعاون على أهمية شراكات القطاع الخاص في الارتقاء بمعايير الرياضة المصرية، ويعكس الإقبال المتزايد للعلامات التجارية الرائدة على الاستثمار في هذا المجال لإحداث أثر إيجابي ذي مردود مستدام في المجتمعات.

وفي هذا السياق، صرحت سلمى عبد الحميد، رئيس قطاع التسويق بشركة «ڤاليو» إن اتفاقية التعاون الجديدة مع نادي نيو جيزة الرياضي تعكس إيمان «ڤاليو» الراسخ بأهمية تمكين المواهب ودعم المؤسسات التي تتبنى قيم النمو والتميز، مشيرة إلى أنَّ الرياضة تُنمي المرونة والطموح والانضباط، وهي قيم تتماشى بقوة مع رؤية «ڤاليو». وأعربت أيضًا عبد الحميد عن اعتزاز الشركة برعاية فرق كرة الماء بالنادي، بما يسهم في تعزيز أداء الرياضيين ودعم المشهد الرياضي المتطور في مصر.

ومن جانبه، صرح خالد الشواربي، الرئيس التنفيذي لنادي «نيو جيزة» الرياضي أن الشراكة مع «ڤاليو» تعد بمثابة علامة فارقة في مسيرة النادي؛ باعتبارها علامة تجارية رائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية. وأوضح الشواربي أن هذه الشراكة ستعزز الأهداف الاستراتيجية للنادي، والرامية إلى بناء فرق قادرة على تحقيق نجاحات مستدامة على الصعيدين المحلي والإقليمي، فضلًا عن توفير الدعم اللازم لهؤلاء الأبطال لتحقيق أقصى مستويات التميز والتفوق.

تأتي هذه الشراكة تماشيًا مع جهود «ڤاليو» المتواصلة لتعزيز بصمتها المجتمعية بما يتجاوز الخدمات المالية، عبر الاستثمار في مبادرات تمكّن الأفراد وتخلق قيمة مستدامة. وتعد هذه الخطوة امتدادًا لسجل الشركة الحافل بدعم المواهب المصرية الصاعدة، والذي شمل أبطالًا حققوا إنجازات عالمية مرموقة؛ مثل بطلة تنس الطاولة هنا جودة، وبطل رفع الأثقال محمود حسني وبطلة الإسكواش تالية إسلام.

عن شركة «ڤاليو»

تقدم شركة ڤاليو (الاسم القانوني: U Consumer Finance S.A.E) كود (EGX: VALU.CA)، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت مظلة منتجاتها الخدمات المالية الشاملة والميسرة للأفراد والشركات. تُعد ڤاليو أول شركة لتكنولوجيا الخدمات المالية المتخصصة في التمويل الاستهلاكي التي يتم إدراجها في البورصة المصرية (EGX)، وذلك بالإضافة إلى استحواذ شركة "أمازون" على حصة مباشرة بها، وهو ما يعكس مسيرة نموها القوية ونموذج أعمالها الابتكاري.

وتنفرد الشركة بتقديم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من خلال «U»، حيث تحظى بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 8,500 نقطة بيع وموقع إلكتروني، وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهرًا للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والأزياء، والخدمات التعليمية، والصحية، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة مجموعة من حلول وخدمات الاستثمار وبرامج القروض النقدية والادخار والاسترداد النقدي الفوري، بالإضافة إلى برنامج تمويل المنتجات عالية القيمة التي تصل إلى 60 مليون جنيه من خلال منتجاتها الفريدة «Valu Invest» وصندوق AZ Valu وتطبيق EFG Hermes ONE و«شقلباظ» و«Ulter»، و Shop'IT.

وتقوم الشركة بتقديم مجموعة من الحلول والخدمات المالية للشركات من خلال منصة «ڤاليو بيزنس». كما قامت الشركة مؤخرًا بإطلاق بطاقة تيتانيوم الائتمانية الجديدة حصريًا لعملاء ڤاليو وبطاقة مسبقة الدفع بالتعاون مع شركة فيزا لتوسيع باقة حلول الدفع، بهدف تزويد عملائها بأكثر الحلول مرونة وسهولة وشمولًا، وهو ما يرسخ مكانة ڤاليو كأفضل مقدمي الخدمات المالية التي تلبي جميع احتياجات العملاء. كما تتسم «ڤاليو»، الحائزة على الجوائز التقديرية العالمية في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باتباع فكر متطور، وتنفرد بمجموعة من أفضل الكوادر والكفاءات الذين يكرسون أنفسهم لتصميم حلول مالية ابتكارية ملائمة لتلبية متطلبات العملاء دائمة التغير.

لمعرفة المزيد عن ڤاليو، يرجى زيارة www.valu.com.eg

