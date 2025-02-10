الجبيل، المملكة العربية السعودية: شاركت شركة الجميح وشل لزيوت التشحيم (جوسلوك) في "ملتقى سابك التقني" 2025، بهدف تعزيز التواصل مع رواد القطاع، واستعراض أحدث التقنيات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التزامها بالابتكار والريادة في سوق زيوت التشحيم في المملكة العربية السعودية. وبصفتها الراعي الذهبي، قدمت شركة الجميح وشل لزيوت التشحيم خدماتها عبر القطاعات الرئيسية دعماً لرؤية السعودية 2030، وللمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة.

استقطب الحدث الذي أقيم من 26 إلى 30 يناير أكثر من 50,000 زائر من مختلف القطاعات الصناعية، وخلاله التقت شركة الجميح وشل لزيوت التشحيم بعملاء محتملين لتوسيع قاعدة عملائها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، إلى جانب تعزيز علاقاتها مع الشركاء الحاليين من القطاعات ذات صلة بالبتروكيماويات، بما في ذلك قطاعي البناء والنقل، وتسهم هذه الجهود في تعزيز مكانة علامة شل التجارية كشريك موثوق في القطاع الصناعي في المملكة.

حيث قال السيد ساهر هاشم، الرئيس التنفيذي لشركة الجميح وشل لزيوت التشحيم: "نحن ملتزمون بتبادل المعرفة التقنية والمشاركة في إنشاء حلول تمكن النمو الصناعي مع البقاء في طليعة التقنيات المتقدمة ، حيث يتماشى هذا المعرض مع أهدافنا في دعم رؤية السعودية 2030 وتعزيز الشراكات المستقبلية. وإننا نفخر بعرض ابتكاراتنا في القطاعات الصناعية الرئيسية ونسعى لاستكشاف فرص جديدة تتماشى مع رؤيتنا المستقبلية".

قدمت الشركة خلال الملتقى زيوت تشحيم عالية الجودة من شل ، والتي صممها خبراء التكنولوجيا لتحسين الكفاءة وإطالة عمر المعدات وتقليل فترات التوقف عن العمل.

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