مكة المكرمة: شهد موسم الحج 2025، مبادرة صحية نوعية تمثلت في تشغيل "عيادات بوبا" لخدمة ضيوف الرحمن، التي أطلقتها بوبا للرعاية المتكاملة، الذراع الصحي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، في مشعر منى، خلال الفترة من 4 إلى 9 يونيو الجاري، في خطوة تعكس توجهًا جديدًا نحو تقديم رعاية صحية ميدانية متكاملة، تجمع بين الكفاءات الطبية والحلول التقنية المبتكرة، بهدف تعزيز السلامة الصحية للحجاج في قلب المشاعر المقدسة.

رعاية ميدانية

عبر التنسيق مع مراكز الرعاية العاجلة تحت اشراف وزارة الصحة جاءت مبادرة "عيادات بوبا" ضمن خطتها للمسؤولية الاجتماعية. وهدفت المبادرة إلى تقديم خدمات الرعاية الأولية لجميع الحجاج، من العملاء وغير العملاء، من خلال نموذج متطور يواكب الاحتياجات الميدانية، متجاوزًا المفهوم التقليدي للعيادات المؤقتة، وقد تمركزت العيادة في موقع استراتيجي قريب من مرافق الرعاية والصيدليات، مثل صيدلية "الدواء"، لتيسير الوصول إلى الخدمات الطبية وتعزيز الوقاية، وضمان استجابة سريعة وفعّالة خلال تأدية الشعائر.

إقبال واسع

شهدت العيادات إقبالًا كبيرًا على مدار الساعة، حيث استقبلت 1,368 حالة طبية، شكّل الرجال منها 75% والنساء 25%، وتولى إدارة المنظومة فريق طبي متخصص مكوّن من ستة أطباء وثلاثة ممرضين عملوا بنظام الورديات، لضمان الجاهزية الكاملة والاستجابة السريعة لجميع الحالات.

وقدّمت العيادات خدمات متنوعة شملت الفحوصات الحيوية، وعلاج حالات الإرهاق، ومتابعة الأمراض المزمنة، والتعامل مع الحالات الطارئة، حيث تم تحويل 20 حالة عبر فرق الطوارئ إلى مستشفى القوات المسلحة في منى، كما جرى التعامل مع حالة حرجة استدعت تدخلاً منقذًا للحياة، ما يعكس كفاءة الفريق الطبي وقدرته على التعامل مع مختلف الحالات.

حالات متنوعة

تنوّعت الحالات التي تعاملت معها العيادات بين نزلات البرد، والجروح، والتهابات المفاصل، والصداع، والتهابات الجلد، والحمى، وآلام البطن والصدر، والإرهاق، وارتفاع أو انخفاض ضغط الدم، وإصابات متنوعة، والتهاب الملتحمة، وضربات الشمس، وقد تم تقديم الرعاية بكفاءة مع مراعاة الخصوصية والاحتياجات الإنسانية الملحة للحجاج.

ربط رقمي

زوّدت العيادات بأجهزة طبية حديثة مثل أجهزة تخطيط القلب وقياس الضغط والسكر، مربوطة بالنظام الرقمي الموحد لبوبا، ما ساهم في رفع دقة التشخيص، وتوثيق البيانات الصحية، وتسريع إجراءات التحويل للحالات التي تستدعي تدخلًا تخصصيًا، كما وفّرت العيادات دعمًا نفسيًا وتثقيفًا صحيًا، خصوصًا لكبار السن ومرضى الحالات المزمنة، ضمن نموذج رعاية يدمج بين التقنية والإنسانية.

ويُعد هذا الظهور الأول من نوعه لـ "عيادات بوبا" خارج مقرات عملاء الشركة، حيث تشغّل حاليًا سبع عيادات خارجية في مقار عملاء رئيسيين مثل مركز الملك عبدالله المالي (كافد)، وسابك، وصافولا، والشركة الوطنية للإسكان، ويمثل تدشين العيادة في مشعر منى توسّعًا استراتيجيًا يصل بخدمات بوبا المتقدمة إلى أكبر تجمع بشري في المملكة.

شراكة مجتمعية

وتعليقًا على هذه المبادرة، صرح طل ناظر، الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية: "نحن فخورون بإطلاق عيادات بوبا لأول مرة خارج مقرات عملائنا، وتقديم خدماتنا الصحية المتقدمة لضيوف الرحمن من العملاء وغير العملاء، وذلك في خطوة تعكس التزامنا بتوسيع نطاق الرعاية الصحية وتقديم نموذج متكامل يتجاوز المفهوم التقليدي للعيادات الميدانية، ويعتمد على كفاءة كوادرنا الطبية وتقنياتنا الرقمية لتلبية الاحتياجات الصحية في الوقت والمكان المناسبين".

رعاية استباقية

من جهته، قال الدكتور عبدالله خفاجي، المدير العام الأول الطبي في بوبا للرعاية المتكاملة: "جسّدت مبادرة "عيادات بوبا" رسالتنا في تقديم رعاية استباقية قريبة من الحجاج، مبنية على القيم الإنسانية والمسؤولية المجتمعية، فالحج رحلة روحانية عظيمة، ومن واجبنا تسهيلها عبر دعم صحي متكامل في قلب المشاعر".

وأوضح خفاجي أن العيادات قدّمت أيضًا خدمات الفحص المبكر للأمراض المزمنة، إلى جانب برامج التوعية الصحية، والتحصينات الوقائية ضد الحالات الشائعة، ما أسهم في تعزيز الوقاية وسهولة الوصول إلى الرعاية الطبية، رغم التحديات المناخية القاسية والإجهاد البدني المرتبط بأداء المناسك.

ابتكار ومسؤولية

تمثّل "عيادات بوبا" في منى نموذجًا متكاملًا يجمع بين الرعاية الوقائية والعلاجية، ويبرز قدرة القطاع الخاص على أن يكون شريكًا فعّالًا في نهضة صحية وطنية قائمة على الجودة، والرحمة، وسهولة الوصول، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحسين جودة الحياة وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في الرعاية الصحية.

كما تجسد المبادرة التزام بوبا العربية بمسؤوليتها المجتمعية من خلال برنامج "الرعاية المتكاملة"، الذي يضع الإنسان في قلب منظومة الرعاية، عبر نموذج علاجي متكامل يشمل التوعية، والتشخيص، والتدخل المبكر.

صحة رقمية

جدير بالذكر أن بوبا العربية تتبنى نهجًا متقدمًا في التحول الرقمي والابتكار، لتقديم رعاية صحية أكثر شمولًا ومرونة، حيث أطلقت عيادات متنقلة رقمية في المناطق النائية لتقريب الخدمات من المستفيدين، ووفّرت تطبيق "بوبا الموحد" الذي يتيح للمستخدمين إدارة رحلتهم الصحية بالكامل عبر منصة ذكية، تشمل التقييم الافتراضي، وحجز المواعيد، والاستشارات، والمتابعة المستمرة.

كما أطلقت الشركة مؤخرًا مبادرة "بدون موافقات"، كأول برنامج تأمين صحي في المملكة يُلغي شرط الموافقات الطبية المسبقة، مما يُسرّع الحصول على العلاج ويُحسّن كفاءة التجربة الصحية، وذلك بدعم من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تُساهم في تسريع معالجة المطالبات الطبية وتقليل الأخطاء البشرية.

نبذة عن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني:

تأسست بوبا العربية في المملكة العربية السعودية عام 1997 كشراكة بين بوبا العالمية ومجموعة ناظر لتصبح بعدها في 2008 شركة مساهمة عامة بأنجح عملية طرح اكتتاب في قطاع التأمين، وتعتبر بوبا العربية شركة سعودية جزء من شبكة بوبا العالمية، وتقدم خدمات رعاية صحية بمستويات عالمية للأفراد والأسر وأكبر الشركات والمنشآت في المملكة، وتمتاز بتوفير أكبر شبكة مستشفيات دولية تضم 1.2 مليون جهة في 190 بلدًا حول العالم.

وتقدم بوبا العربية أكثر من مجرد تأمين صحي اعتيادية حيث أسست شركة بوبا للرعاية المتكاملة لتقديم خدمات الرعاية الصحية باستخدام أحدث الوسائل التقنية بينها عيادة بوبا الرقمية واستقطاب أطباء سعوديين في مختلف تخصصات طب الأسرة و الباطنة والنساء والولادة ورعاية الأمراض المزمنة.

وتتميّز بوبا العربية ببيئة عمل محفزة للإبداع وزيادة الإنتاجية، مما أهلها للفوز بالعديد من الجوائز المرموقة في هذا المجال. وتٌعتبر من الشركات الرائدة في تعزيز مكانة المرأة، واستقطاب الشباب السعودي حتى نجحت في تحقيق زيادة كبيرة في نسب التوطين لأكثر من 70%.

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