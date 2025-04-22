أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "مياه وكهرباء الإمارات"، الرائدة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد وإدارة وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء في مختلف أنحاء دولة الإمارات، وجمعية الإمارات للطبيعة - الجمعية غير الربحية الرائدة في مجال الحفاظ على البيئة والتي تعمل بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، عن توقيع اتفاقية استراتيجية تهدف إلى تعزيز سبل التعاون المشترك للحفاظ على البيئة في دولة الإمارات، وتحقيق ريادة أبوظبي في حماية النظم البيئية، وتعزيز التنوع البيولوجي، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.

وبموجب هذه الاتفاقية الاستراتيجية، ستدعم شركة مياه وكهرباء الإمارات وجمعية الإمارات للطبيعة، جهود الحفاظ على البيئة عبر خمسة محاور رئيسية هي الطبيعة والحياة الفطرية، والعمل المناخي، والاقتصاد الأخضر وتحولات السوق، والأمن الغذائي والمائي، ومشاركة المجتمع المدني. إضافة لذلك، ستنضمّ شركة مياه وكهرباء الإمارات بصفة مراقب إلى تحالف الإمارات للعمل المناخي (UACA)، الذي يجمع الجهات الفاعلة غير الحكومية لتسريع عمليات إزالة الكربون القائمة على العلم لدعم مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وتأتي هذه الشراكة بالتزامن مع شعار يوم الأرض 2025 "طاقة كوكبنا بأيدينا"، لتعكس أهمية تعاون مختلف القطاعات في تسريع جهود إزالة الكربون، والمساهمة الفعالة في تحقيق مستهدفات مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، إضافة إلى تشجيع المجتمعات على تبني سلوكيات وممارسات صديقة للبيئة.

وفي هذا السياق قال أحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: "تُشكِّل هذه الاتفاقية مع جمعية الإمارات للطبيعة خطوةً هامّة لتحقيق المواءمة بين ريادة أبوظبي في مجال الطاقة المتجددة وجهودها في مجال الحفاظ الشامل على البيئة. تدرك شركة مياه وكهرباء الإمارات، أهمية خلق بيئة طبيعية مزدهرة في رسم ملامح مستقبلٍ مستدام، ومن خلال الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة، إلى جانب مبادراتنا الطموحة لإزالة الكربون، سوف نسهم بشكل رئيسي في تعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي، والتنوع البيولوجي، وإحداث تأثير إيجابي واضح على القطاعات الرئيسية. تجسد هذه الشراكة رؤيتنا المشتركة لمستقبل مستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة، رؤية تتلاقى فيها جهود تعزيز الطاقة المتجددة، والارتقاء بالإدارة البيئية، وتشجيع الابتكار.

ومن جانبها، قالت ليلى مصطفى عبد اللطيف، مدير عام جمعية الإمارات للطبيعة: "يُعدّ اتباع نهج يشمل المجتمع بأكمله أمرًا بالغ الأهمية لضمان مستقبلٍ مرنٍ وإيجابيٍّ تجاه الطبيعة. نرحب بانضمام شركة مياه وكهرباء الإمارات إلى تحالف الإمارات للعمل المناخي، الذي يجمع جهاتٍ فاعلةٍ غير حكوميةٍ لتسريع وتيرة إزالة الكربون في الدولة. ومن خلال برنامجنا المجتمعي الرائد "قادة التغيير"، ستتاح لموظفي شركة مياه وكهرباء الإمارات الفرصة للمشاركة الفعّالة في مبادراتنا الرامية إلى الحفاظ على البيئة، بما يساهم في تعزيز جهودنا المشتركة للتصدي للتحديات البيئية المتزايدة والتكيف مع آثار التغير المناخي خلال هذه المرحلة الدقيقة".

سوف تستثمر هذه الشراكة ريادة شركة مياه وكهرباء الإمارات في مجال الطاقة المتجددة وخبرة جمعية الإمارات للطبيعة في مجال الحفاظ على البيئة، لدعم برامج واسعة تهدف إلى تحقيق مبادرة الحياد المناخي 2050، وتعزيز المرونة البيئية والاقتصادية على المدى الطويل.

وسعياً لترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة وتمكين أفراد المجتمع من القيام بدور فاعل في حماية الطبيعة، سيشارك موظفو شركة مياه وكهرباء الإمارات في أنشطة وفعاليات برنامج "قادة التغيير" التابع لجمعية الإمارات للطبيعة، المبادرة المجتمعية الأكبر في الدولة للحفاظ على الطبيعة، وذلك من خلال حضور ورش العمل المقدّمة من خبراء المجال والرحلات الميدانية الهادفة، مما يساهم في إحداث تغييرات إيجابية ملموسة على المستويين البيئي والمجتمعي، ودعم المبادرات الوطنية للاستدامة وحماية البيئة المحلية.

وبصفتها إحدى أهمّ الجهات الرئيسية التي تقود مساعي الانتقال في قطاع الطاقة في الدولة، فقد تمكنت شركة مياه وكهرباء الإمارات خلال الفترة الماضية من تحقيق تقدم واضح في خفض انبعاثات الكربون وتعزيز الاستدامة على نطاق واسع، حيث تتطلع الشركة إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة 47% بحلول عام 2030، مقارنةً بعام 2020، كنتيجة للزيادة في قدرات الطاقة المتجددة والنظيفة، إضافة إلى تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في إنتاج 10 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية المُركّبة بحلول 2030 و18 جيجاوات بحلول 2035. كذلك، تتطلع الشركة إلى إنتاج أكثر من 95% من المياه عبر محطات تحلية المياه العاملة بتقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون، مما يُسهم في خفض الانبعاثات بشكل أكبر وتعزيز الأمن المائي. تتطلع شركة مياه وكهرباء الإمارات من خلال شراكتها مع جمعية الإمارات للطبيعة، إلى دعم جهود دولة الإمارات المستمرة في وضع معايير عالمية في مجال إزالة الكربون والحفاظ على البيئة.

نبذة حول شركة مياه وكهرباء الإمارات

شركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC) هي الشركة الوحيدة المعنية بشراء وتوريد المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي. كما تقود عمليات التخطيط، وتنبؤات الطلب، والتعاقد مع شركات الإنتاج، وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء. تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بهذه المسؤوليات من خلال الموازنة الدقيقة بين العرض والطلب لشركات التوزيع والهيئات المختصة على المدى القريب والبعيد في أبوظبي وعدد من إمارات الدولة. تدعم شركة مياه وكهرباء الإمارات أهداف حكومة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بتأمين إمداد أنظف وأكبر وأكثر تكاملاً بأقل التكاليف.

تتولى شركة مياه وكهرباء الإمارات تنفيذ مبادرة "طاقة نظيفة بنسبة 60 %" بالتعاون مع دائرة الطاقة – أبوظبي، وفقا لما هو محدد في مستهدفات استراتيجية الطاقة النظيفة لعام 2035 لإنتاج الكهرباء في إمارة أبوظبي، إضافة إلى تمكين تحقيق استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2036، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ومبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. تعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات على تسريع خطة انتقال الطاقة في أبوظبي ودولة الإمارات العربية من خلال تنويع مزيج الطاقة في الدولة، وذلك بتطوير ونشر الطاقة المتجددة والنظيفة وكذلك تقنيات تحلية المياه منخفضة الكربون. وهي شركة تابعةلـ "القابضة (ADQ)"، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة متنوعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد أبوظبي المتنوع. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ewec.ae.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: communications@ewec.ae

نبذة حول جمعية الإمارات للطبيعة

جمعية الإمارات للطبيعة هي جمعية خيرية بيئية غير حكومية تهدف إلى الحفاظ على التراث الطبيعي لدولة الإمارات وبناء مستقبل مزدهر للمجتمع والبيئة. تأسست الجمعية عام 2001 من قبل المؤسس الفخري والرئيس سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، كإرث لرؤية الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات.

على مدى أكثر من عقدين من الزمان، كانت جمعية الإمارات للطبيعة شريكًا بارزًا ونشطًا في الحفاظ على البيئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نحن نعمل بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، أحد أكبر منظمات الحفاظ على البيئة المستقلة وأكثرها احترامًا في العالم.

بصفتنا مؤسسة بحثية محلية للحفاظ على البيئة ورواد برنامج "قادة التغيير"، أول منصة عضوية رقمية على الإطلاق للبيئة - فإننا نعمل على تمكين المجتمع المدني والكيانات الحكومية والشركات وحشدها لدعم أجندة الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحقيق تأثير تحويلي على نطاق واسع لصالح المجتمع والكوكب على حد سواء.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.emiratesnaturewwf.ae

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