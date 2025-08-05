مسقط: في ظل الزخم الإيجابي الذي يشهده الاقتصاد العُماني، أعلن البنك الأهلي عن نتائجه المالية الأولية للنصف الأول من عام 2025، والتي أظهرت استمرار قوة مؤشرات الأداء على الصعيدين التشغيلي والمالي، مدعومة برؤية استراتيجية تتمحور حول الابتكار والاستدامة، والتعزيز من القيم المؤسسية. وقد واصل البنك خلال هذه الفترة أداءه المتميز، من خلال تمويلات نوعية، ومبادرات رقمية متطورة، إلى جانب برامجه المجتمعية التي تعكس التزامه بدوره البنّاء في خدمة الوطن وتلبية تطلعات مختلف فئات المجتمع. وباعتباره "شريكاً في التميز"، يواصل البنك تحقيق تقدم ملموس في القطاع المالي.

يُظهر أداء البنك تقدمًا ملحوظًا عن الفترة الممتدة لستة أشهر والمنتهية في 30 يونيو 2025م، مدعومًا بنمو سنوي في المؤشرات المالية الرئيسية مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م. إذ حقق صافي القروض والسلف والتمويل لدى البنك نموًا بنسبة 12.7% ليصل إلى 3,161.7 مليون ريال عُماني، مدفوعًا بطلب متزايد من قطاعي التجزئة والشركات. وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 13.6% ليبلغ 3,911.5 مليون ريال عُماني، مما يعكس توسع محفظة البنك ونمو ميزانيته العمومية. كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 15.6% لتصل إلى 3,020.4 مليون ريال عُماني، مدعومة بثقة العملاء، والتفاعل المستمر معهم، وريادة البنك في السوق. وبلغت إيرادات التشغيل 57.26 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها، محققًا نموًا بنسبة 13.1%، في حين ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 14.6% لتصل إلى 24.60 مليون ريال عُماني. وحقق البنك أرباحًا بلغت 22.36 مليون ريال عُماني، مسجلة نموًا بنسبة 10.7% خلال الستة أشهر الأولى من عام 2025م. وتعكس هذه النتائج التزام البنك الأهلي بمسار نمو متزن وأداء يرتكز على تحقيق قيمة مستدامة من خلال تحقيق مؤشرات أداء إيجابية.

وفي تعليقه على أداء البنك، صرّح الفاضل سعيد بن عبدالله الحاتمي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، قائلاً: "تُعدّ نتائجنا المالية للنصف الأول من عام 2025 تأكيدًا على قوة توجهنا الاستراتيجي، وابتكارنا المتواصل، وثقة شركاؤنا بالبنك الأهلي. نفخر بمساهمتنا في دعم رؤية عُمان الاقتصادية، مع الاستمرار في تحقيق نمو مستدام عبر مختلف عملياتنا التشغيلية وحلولنا المصرفية"

خلال النصف الأول من عام 2025، واصل البنك الأهلي تعزيز إسهاماته في دفع عجلة النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان، من خلال دوره المحوري في تمويل مشاريع استراتيجية في قطاع الطاقة المتجددة، دعمًا لأهداف السلطنة في الوصول إلى الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050. كما رسّخ البنك مكانته الريادية في أسواق رأس المال، عبر قيادته الناجحة لإصدار صكوك سيادية أصدرتها حكومة سلطنة عُمان، مما يؤكد الثقة العالية من قبل المستثمرين بكفاءة البنك وخبراته المالية. إضافةً إلى ذلك، أكد البنك الأهلي ريادته في سوق رأس مال الدين، من خلال إدارته إصدار سندات أولية ممتازة لشركة المتحدة للتمويل، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في السلطنة لإصدار سندات في قطاع التمويل والتأجير خلال السنوات الأخيرة.

وفي إطار مسيرته المتواصلة نحو التحول الرقمي، أطلق البنك الأهلي مجموعة من الحلول الرقمية المبتكرة المصممة لتعزيز تجربة العملاء، ودفع عجلة الشمول المالي، ودعم الاحتياجات المتطورة للشركات والأفراد على حد سواء. ومن أبرز هذه المبادرات تطبيق "الأهلي نكست"(ahliNext) ، وهو عبارة عن منصة تفاعلية تجمع بين التعلم التفاعلي والأدوات المالية العملية لمساعدة الأطفال على إدارة نفقاتهم، وكسب المكافآت، وتعزيز الثقافة المالية لديهم في بيئة آمنة تحت إشراف الوالدين. واستكمالاً لذلك، أطلق البنك خدمة التفويض الإلكتروني "E-Mandate" المتطورة عبر بوابة الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت "ahliNET"، مما يوفر للشركات حلاً فعالًا وموثوقًا لإدارة المدفوعات المتكررة، ويُغني عن العمليات الورقية التقليدية. تعكس هذه الجهود الاستراتيجية، إلى جانب الحلول المصممة خصيصًا للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وبرامج تعزيز الثقافة المالية لدى الشباب، وتطوير خدمات الدفع الآلي، التزام البنك الأهلي بالابتكار الهادف، مما أهّله لنيل لقب "أفضل بنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة" ضمن جوائز يوروموني 2025.

شهِد البنك الأهلي توسعًا ملحوظًا في شبكة فروعه خلال النصف الأول من العام الجاري، تمثّل في افتتاح أربعة فروع جديدة استهدفت شرائح متنوعة من العملاء، ومناطق حيوية لتعزيز سهولة الوصول إلى خدماته المصرفية المميزة. وشمل هذا التوسع افتتاح فرع مخصص لعملائه من فئتي "النخبة" و"الحصري" بمحافظة مسقط، لتقديم تجربة مصرفية تتناسب مع مختلف احتياجاتهم، إلى جانب فرع في منطقة الرسيل الصناعية ليخدم كلًا من الأفراد والشركات. كما افتتح البنك فرعًا جديدًا في ولاية العامرات والذي يقدّم مجموعة متكاملة من منتجاته وخدماته. وضمن هذا التوجه الاستراتيجي، افتُتح أيضاً فرع جديد لنافذته المصرفية الإسلامية "الأهلي الإسلامي"، في منطقة الأنصب بمحافظة مسقط، بهدف تعزيز حضور البنك في القطاع المصرفي الإسلامي وتقديم تجربة مصرفية متكاملة. وبذلك، توسعت شبكة البنك الأهلي لتشمل 52 فرعًا في مختلف أنحاء السلطنة.

في إطار التزامه المتواصل بالمسؤولية الاجتماعية وتعزيز الشمول المالي، قدّم البنك دعمًا نوعيًا لمعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين من خلال تزويده بشاشات تفاعلية ذكية ومتطورة، تهدف الى تحسين بيئة التعليم وتعزيز التفاعل داخل الفصول الدراسية، وتنمية المهارات الرقمية لدى الطلبة والمعلمين. كما عزّز البنك شراكته مع جمعية النور للمكفوفين عبر رعاية برامج تدريبية متخصصة في مجالي إدارة المشاريع والثقافة المالية، بمشاركة أكثر من 100 مستفيد من مختلف محافظات السلطنة. وتضمنت المبادرة توفير أدوات تعليمية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات ذوي الإعاقة البصرية، أبرزها جهاز "بيركنز برايل"، وهو آلة طباعة ميكانيكية للكتابة بطريقة برايل، إلى جانب ورق خاص متوافق مع الجهاز، مما يعزز فرص التعلم الذاتي ويسهم في دعم استقلالية الأفراد من هذه الفئة. وتُجسد هذه المبادرات حرص البنك على تمكين المجتمعات وتعزيز الشمول الاجتماعي والاقتصادي.

واستمرارًا لاستثماره في تنمية الكفاءات الوطنية، وتعزيز رأس المال البشري، احتفى البنك الأهلي خلال النصف الأول من العام بتخريج الدفعة الثامنة من برنامجه الرائد 'هِمَم'، الذي يُجسّد رؤية البنك في دعم الشباب العُماني وتأهيلهم وفق أعلى المعايير، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل ويهيئهم لتولي أدوار قيادية داخل القطاع المصرفي.

وتبرز هذه النتائج التقدم المتوازن الذي يحققه البنك الأهلي على مختلف الأصعدة، مؤكدة بذلك مكانته كمؤسسة مالية رائدة تجمع بين النمو المستدام، ودعم الكفاءات الوطنية، والمساهمة الفاعلة في دعم مسيرة التنمية الشاملة في سلطنة عُمان.

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