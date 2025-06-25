التقنيات المتطورة في مركبات فاريزون تضم أنظمة القيادة الذكية، وكاميرات 360 درجة، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، وغيرها.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت جميل للسيارات، الشركة الرائدة في توفير حلول التنقل والشريك المُفضل لكبرى العلامات التجارية العالمية في قطاع السيارات، عن مشاركتها في معرض "موبيليتي لايف الشرق الأوسط 2025"، (Mobility Live Middle East 2025)، الذي يُعقد في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 24 إلى 25 يونيو الجاري، ويشارك فيه نخبة من المبتكرين لعرض أحدث التقنيات في مجال صناعة السيارات تحت شعار "مستقبل التنقل". وتأتي هذه المشاركة في إطار مواصلة جميل للسيارات التزامها الريادي بتعزيز الاستدامة ودعم الابتكار في مجال التنقل، حيث تستعرض أحدث حلولها المستدامة وتقنياتها المُبتكرة في مركبات الطاقة الجديدة من خلال فاريزون (Farizon)، العلامة الرائدة المتخصصة في المركبات التجارية المعتمدة على الطاقة الجديدة، والتابعة لمجموعة جيلي القابضة (Geely Holding Group). ومن خلال رؤيتها الجريئة لدعم التنقل الخالي من الكربون، تُعد فاريزون أول علامة تجارية لمجموعة كاملة من المركبات التجارية التي تعمل بالطاقة الجديدة، إذ تسعى إلى تعزيز حضورها الدولي، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط من خلال شراكتها مع جميل للسيارات.

وبهذه المناسبة، قال هالوك آكي، المدير العام لشركة فاريزون في دولة الإمارات العربية المتحدة: إن "معرض (موبيليتي لايف الشرق الأوسط 2025) يُوفّر منصة مثالية لاستعراض أحدث الابتكارات الرائدة من فاريزون في مجال التنقل المُستدام. حيث تركز رؤية شركة جميل للسيارات على مستقبل التنقل القائم على الابتكار وتعزيز سبل التعاون وتقديم الحلول الخالية من الكربون. وتعكس مركبات فاريزون المتطورة هذه الرؤية، ونحن متحمسون لتقديم هذه التقنيات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها".

وتعد علامة فاريزون تجسيداً لمستقبل المركبات التجارية، إذ تضم مجموعة من المركبات الكهربائية والهجينة المُتقدمة المُصممة خصيصاً لتحقيق الاستدامة وتعزيز الابتكار من أجل تلبية الاحتياجات المتنوعة للمستخدمين. وتشمل الطرازات الرئيسية الشاحنة الكهربائية فاريزون سوبر فان (SuperVAN)، الذكية متعددة الاستخدامات، والشاحنة المتخصصة من طراز فاريزون (H9E)، التي تقدم أفضل أداء في فئة الشاحنات الخفيفة.

وخلال معرض (موبيليتي لايف الشرق الأوسط)، تُسلط شركة جميل للسيارات الضوء على مجموعة من المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEVs)، والتي تم تطويرها لتلبية احتياجات قطاع النقل التجاري، وذلك من خلال سلسلة سيارات فاريزون سوبر فان المتخصصة في مجال نقل الركاب والبضائع.

وتتوفر هذه السيارات الكهربائية بطرازات عدة تختلف حسب سعة البطارية، ومساحة الحمولة، ونطاق القيادة، وتبدأ من بطارية بسعة 67 كيلوواط / ساعة والتي يصل مداها إلى 376 كيلومتراً، وصولاً إلى بطارية بسعة 106.4 كيلوواط / ساعة. وتأتي هذه المركبات مزودة بتقنيات مُتقدمة مثل شاشة معلومات وترفيه ، دعم نظام (Apple CarPlay)، بالإضافة إلى نظام تثبيت السرعة التكيفي، مع خيارات متنوّعة من النماذج ذات التصميم صغير الحجم وعالي السقف لتوفير مرونة أكبر في عمليات النقل داخل المدن.

وأضاف هالوك آكي: أنه "في الوقت الذي تُوفّر فيه دولة الإمارات العربية المتحدة، برؤيتها الوطنية الثاقبة وبنيتها التحتية القوية والمتقدمة، فرصاً كبيرة في مجال المركبات الكهربائية، تواصل جميل للسيارات ترسيخ معايير التميّز في قطاع التنقل بصفتها المٌوزع الموثوق للعلامات التجارية الرائدة والتي تتمتع بحضور قوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا وأوروبا، حيث نعمل على تعزيز الاستفادة من هذه الفرص لتوسيع حضورنا، ودعم الابتكار في قطاع التنقل، والمساهمة في دفع عجلة التقدم والازدهار في المنطقة".

نبذة عن جميل للسيارات:

تُعد جميل للسيارات، الشركة الرائدة في مجال تقديم أفضل حلول التنقل، والشريك المُفضل لكبرى العلامات التجارية العالمية في قطاع السيارات. وتمتد أعمال الشركة وعملياتها الدولية إلى أكثر من 10 دول حول العالم تضم المملكة المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، تركيا، المغرب، مصر، الجزائر، اليابان، الصين، أستراليا، موناكو، جنوب أفريقيا، وبولندا. وتمثل جميل للسيارات مجموعة من أشهر العلامات التجارية للمركبات التجارية والخاصة، بما في ذلك (Toyota)، (Lexus)، (BYD)، (GAC Motor)، (MG Motor)، (Farizon Auto)، (Changan Automobile)، و(Hino). وتتميز الشركة بخبرتها العميقة والواسعة في الأسواق كموزّع دولي مُستقل، ما يُمكن شركاءها من المصنعين من الاقتراب أكثر من عملائهم، وتحقيق نمو مستدام يعزز الحصص السوقية ويرفع مستوى رضا العملاء وولائهم.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع: www.jameelmotors.com



للمعلومات حول أعمال جميل للسيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة يرجى زيارة الموقع: www.farizonauto.ae

نبذة عن فاريزون - (Farizon):

تمثل فاريزون الذراع المُتخصص في المركبات التجارية المُعتمدة على الطاقة الجديدة، والتابعة لمجموعة جيلي القابضة – (Geely Holding Group). حيث تستفيد الشركة من دعم المعهد المركزي للأبحاث التابع للمجموعة، والذي تأسس ليصبح أكبر معهد في الصين لأبحاث المركبات التجارية المعتمدة على الطاقة الجديدة. وتتولى الشركة تطوير الجيل الجديد من المركبات الخضراء والذكية، بالاعتماد على تقنيات السيارات الخاصة، وضمن مسارين تقنيين أساسيين هما (الميثانول – الهيدروجين)، والكهرباء. كما تُعد فاريزون أول علامة تجارية في الصين تقدم مجموعة متكاملة من مركبات الطاقة الجديدة، لتصبح مزوّداً شاملاً لحلول التنقل الذكي والمستدام. وفي عام 2024، احتفظت فاريزون بموقعها الريادي في السوق الصينية، كما تجاوزت مبيعاتها التراكمية نحو 300 ألف وحدة، لتصبح أول علامة تجارية في هذا القطاع تحقق هذا الإنجاز.

انتهى-

#بياناتحكومية