حصلت تتراباك المنطقة العربية على جائزتين مرموقتين في النسخة الخامسة من جوائز قمة برايم 2025، والتي أُقيمت في 10 أبريل 2025 في فندق جراند حياة بدبي. وقد تم تكريم الشركة بالجائزة الذهبية لأفضل شركة تغليف مستدام للعام، والجائزة الفضية لأفضل شركة لإعادة تدوير العبوات.

وتأتي الجائزة الأولى تقديرًا لتفكير تتراباك المنطقة العربية الابتكاري في حلول التغليف البديلة المعتمدة على الورق العازل التي تقدمها الشركة في مجال التغليف، مما يزيد من إجمالي المحتوى المتجدد للكرتون إلى 90% مع تقليل البصمة الكربونية بنسبة 33%.

ويسلط حصول تتراباك على جائزتها الثانية كأفضل شركة لإعادة تدوير العبوات الكرتونية للعام الضوء على إطلاق خط إعادة تدوير العبوات الكرتونية الأول من نوعه بالشراكة مع شركة الاتحاد لمصانع الورق (UPM) في نوفمبر 2024. ويجسد هذا التعاون استثمارًا بقيمة 2.5 مليون درهم إماراتي، مما أتاح إمكانية إعادة تدوير ما يصل إلى 10,000 طن من عبوات الكرتون سنويًا.

تعكس هذه المبادرات البارزة قدرات دولة الإمارات في مجال إعادة التدوير مع تعزيز الاستدامة والتدوير في المنطقة، مما يضيف إلى رصيد تتراباك من الجوائز التي حصلت عليها من جوائز قمة برايم. حيث حصلت الشركة سابقًا على جائزة مبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات وجائزة حل التغليف الأكثر استدامة في عام 2023.

تُمنَح جوائز قمة برايم، التي تنظمها منصة ( Packaging MEA)، لتكريم المشاريع الأكثر ابتكارًا وتأثيرًا والتي تجسد التميز والتقدم في قطاع التغليف.

كما تؤكد هذه الجوائز التزام تترا باك العربية المستمر ببناء مستقبل أكثر استدامة وتعزيز الاقتصاد الدائري في قطاع التغليف، وتعكس أيضًا التزامها الدائم بحماية الإنسان من خلال توفير غذاء آمن ومغذٍ، بطريقة تضمن كذلك الحفاظ على الكوكب.

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