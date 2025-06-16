أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة — حققت منظومة الشركات الناشئة في أبوظبي نقلة نوعية وبرزت بوصفها واحدة من أسرع المراكز نمواً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بحسب التقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة لعام 2025 الصادر اليوم خلال معرض فيفاتك باريس. ويحظى التقرير بمكانة عالمية مرموقة بوصفه الدراسة الأكثر شمولية على الإطلاق حول منظومات الشركات الناشئة، إذ يستخدم المجموعة الأكبر من البيانات الخاضعة لمراقبة الجودة في القطاع، ويحلل البيانات من أكثر من 5 ملايين شركة ضمن ما يزيد على 350 منظومة للابتكار في مجال ريادة الأعمال في جميع أنحاء العالم.

ويسلط التقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة لعام 2025 الضوء على النقلة النوعية الكبيرة التي حققتها أبوظبي لتصبح في مصاف أبرز المنظومات الناشئة في العالم، لتأتي ضمن نطاق مجموعة المراكز 51-60، في ارتفاعٍ ملحوظٍ من نطاق مجموعة المراكز 61-70 الذي كانت فيه سابقاً. ويأتي هذا التقدم على الرغم من الانخفاض العالمي بنسبة 14% في القيمة الإجمالية لمنظومة الشركات الناشئة. وقد تميزت أبوظبي من خلال تحقيق 4.4 مليار دولار أمريكي (حوالي 16.2 مليار درهم إماراتي) من قيمة المنظومة بين 1 يوليو 2022 و31 ديسمبر 2024، لتسجل نمواً سنوياً بنسبة 6%.

كما جاءت أبوظبي في المركز الثالث على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معيار الأداء، الذي يتخصص في تقييم نجاحات الشركات الناشئة بناءً على قيمة هذه الشركات وبيع الأسهم والتمويل. ويعزز هذا التكريم مكانة الإمارة بصفتها مركزاً حيوياً للابتكار وريادة الأعمال يقوم على النتائج في المقام الأول.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سامانثا إيفانز، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ستارت أب جينوم: "يمثل صعود أبوظبي في التصنيفات العالمية دليلاً واضحاً على الوتيرة الاستثنائية والتماسك الذي تتسم به منظومتها الابتكارية، والتي تشكل فيها منظومة Hub71 ركيزةً أساسية. وفي ظل تراجعٍ عالمي في قيمة منظومة الشركات الناشئة، بدأت رؤية أبوظبي طويلة الأمد تؤتي ثمارها، لتُظهر قيادةً جريئة وقوة تعاونية. ونتوقع أن يستمر هذا الزخم، مع ترقب نمو أبوظبي بمعدل أسرع من العديد من نظيراتها العالمية في السنوات القادمة".

وتضمن التقرير أيضاً تصنيف أبوظبي ضمن الخمسة الأوائل في عدة معايير رئيسية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أبرزها المعرفة، والتمويل، والمواهب والخبرة. كما حظيت أبوظبي بتقديرٍ ضمن الأفضل في المنطقة من حيث معيار كفاءة التكلفة، مما يدل على كفاءتها العالية في استغلال رأس المال المغامر ووجود عائد قوي على الاستثمار.

ومن جانبه، قال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـHub71: "تقدم أبوظبي في التصنيفات العالمية يعكس تميز شركاتها الناشئة، والدور الفاعل لمبادرات Hub71 في دعم نموها. على مدى السنوات الست الماضية، ساهمت Hub71 في بناء منظومة تجمع المؤسسين والمستثمرين والشركات والشركاء، ما سرّع من نمو الشركات وساعدها على التوسع، إلى جانب تطوير قطاع التكنولوجيا الناشئة في الإمارة. هذا التقدم يعكس التزام أبوظبي المستمر بالابتكار والتكنولوجيا، ضمن بيئة أعمال وتنظيم مرنة ومتطورة. وتواصل Hub71 الاستفادة من مقومات أبوظبي، وتمكين الشركات من الإسهام في تحقيق طموحاتها الاقتصادية والتكنولوجية".

العوامل التي توفرها القطاعات لتحفيز نمو الشركات الناشئة في أبوظبي

يتميز مشهد الابتكار في أبوظبي بالعديد من مواطن القوة مثل التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المناخ والأصول الرقمية، مدعومةً بالأطر التنظيمية الاستراتيجية والبنية التحتية المخصصة لكل قطاع. وتعتمد الإمارة استراتيجية مدروسة ومتسقة لتحقيق التنوع الاقتصادي والابتكار على المدى الطويل، ويتجسد ذلك في العديد من التطورات الرئيسية، بما في ذلك أطر الترخيص الموسعة في سوق أبوظبي العالمي، والتمويل الكبير للمشاريع، والشراكات الاستراتيجية في الشركات التي تركز على الاستدامة، والتحالفات الاستراتيجية في مجال تقنية البلوك تشين.

أسباب اختيار الشركات الناشئة لأبوظبي

تتمحور جاذبية الإمارة حول السياسات التقدمية التي تنتهجها أبوظبي، بما فيها الإجراءات التنظيمية المبسطة والدعم الحكومي الموجه للقطاعات القائمة على التكنولوجيا. وتؤدي مبادرات مثل "مُزنُ هب"، التابعة لصندوق خليفة، دوراً مهماً للغاية في ربط الشركات الناشئة المحلية بشبكات الابتكار العالمية، مما يعزز حضور أبوظبي في مشهد ريادة الأعمال على الساحة العالمية.

ويُعتبر التقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة على نطاقٍ واسع التقييم الأشمل لمنظومات الشركات الناشئة العالمية، حيث يقدم رؤى قائمة على البيانات تحظى باهتمامٍ كبيرٍ من صنّاع السياسات وقادة منظومة الشركات الناشئة ورواد الأعمال في جميع أنحاء العالم. وتواصل أبوظبي تسجيل صعود مستمر ضمن التصنيفات العالمية في السنوات الثلاث الأخيرة، مما يسلط الضوء على قوة ومتانة منظومتها الخاصة بريادة الأعمال من حيث الاستراتيجية والنمو، الأمر الذي يرسخ مكانة الإمارة بصفتها مركزاً عالمياً رائداً للابتكار.

نبذة حول HUB71:

Hub71 منظومة تكنولوجية عالمية في أبوظبي تتيح للمؤسسين بناء شركات تكنولوجيا محلية ناجحة في أي قطاع، من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية والمنظومة الرأسمالية، وإلى شبكة عالمية من الشركاء ومجتمع حيوي زاخر بالمواهب عالية المهارة تحكمه تنظيمات تطلّعية.

وتعمل Hub71 بدعم من حكومة أبوظبي وشركة مبادلة للاستثمار على تنمية مجتمع شركات التكنولوجيا الناشئة والمستثمرين وشركائها الحكوميين والمؤسسيين لضمان توفّر الاستثمار والأنشطة التجارية والحوافز من القطاعين العام والخاص. ويمكن للمؤسسين من خلال البنية التحتية لريادة الأعمال في Hub71 وبرامج القيمة المضافة وخدمات التمكين وحزم الدعم بناء تكنولوجيات معتمدة على نطاق واسع لها تأثير ملحوظ. وتسعى Hub71 إلى إثراء أبوظبي بالتكنولوجيات وطرق التفكير المبتكرة، وإيجاد سبل جديدة لبناء شركات تكنولوجيا ناجحة على مستوى العالم والحفاظ على التنمية الاقتصادية في الدولة.

نبذة حول ستارت أب جينوم

ستارت أب جينوم هي مؤسسة رائدة على مستوى العالم تهدف إلى تطوير منظومة الابتكار على مستوى العالم، حيث تتعاون مع ما يتخطى 180 وزارة اقتصاد وابتكار وجهة حكومية/ خاصة في أكثر من 65 دولة. وتعمل المؤسسة على تحفيز نجاح الشركات الناشئة ونمو منظومتها، بالإضافة إلى ضمان حصول جميع المدن والدول على حصتها العادلة من الاقتصاد الجديد. وتوفر المؤسسة لعملائها استراتيجية ساهمت في تنمية قيمة منظومتهم بشكلٍ أسرع بنسبة 59% مقارنة بنظرائهم (41% مقابل 25%)، حيث نجحوا في زيادة قيمة منظومتهم بحوالي 1.4 مليار دولار أمريكي سنوياً، وذلك من نقطة بداية متوسطة تبلغ 9.2 مليار دولار أمريكي. وتوفر المؤسسة مجموعة من البرامج البحثية والاستشارية وبرامج توسيع نطاق منظومة الشركات الناشئة اعتماداً على العلم والبيانات، مستندةً في ذلك إلى خبرتها العالمية وأكبر مجموعة في العالم من بيانات الشركات الناشئة التي تم تنظيمها باستخدام الذكاء الاصطناعي وأدوات حصرية تم تطويرها على مدار أكثر من عشر سنوات من إجراء البحوث الأساسية.

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