تختتم شركة باركن ش.م.ع ("باركن" أو "الشركة")، أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المرسمة في إمارة دبي، مشاركتها الناجحة في قمة الاتحاد العالمي للنقل والمواصلات العامة هامبورغ 2025 بألمانيا. ويمثل هذا الحدث الأكبر عالمياً من نوعه في مجال النقل العام، إنجازاً استراتيجياً بارزاً جديداً يُضاف إلى محفظة باركن، وهو أول مشاركة في المؤتمرات الدولية للشركة، مما يعزز مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال مواقف المركبات والتحول في التنقل الحضري.

وقد مثّلت باركن، دولة الإمارات العربية المتحدة بجانب هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وعرضت أحدث تقنياتها وأنظمتها التشغيلية لمواقف المركبات الذكية. كما كشفت الشركة عن خططها المستقبلية لدمج البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، وقدمت عروضاً توضيحية مباشرة لتطبيق باركن للهواتف المحمولة.

وبصفتها المشغّل الحصري لمواقف المركبات العامة في دبي، والتي تدير أكثر من 207,000 موقف مرسم، عرضت باركن قدراتها الرقمية وابتكاراتها المستقبلية أمام معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وجمهور كبير من الحضور في المعرض. وتضمنت الابتكارات نماذج أولية لأنظمة الرقابة متطورة تعمل بالذكاء الاصطناعي، مُصمَّمة للتكامل الذكي مع أعمدة الإنارة، بما لا يتعارض مع عناصر البنية التحتية ويدعم أهداف الاستدامة في الإمارة.

وفي إطار ما سبق، كانت باركن قد لعبت دوراً استراتيجياً رئيسياً في الأجندة العالمية لقمة الاتحاد العالمي للنقل والمواصلات العامة. وكانت الشركة قد وقّعت في وقت سابق من عام 2025، اتفاقية شراكة استراتيجية مع الاتحاد العالمي للنقل والمواصلات العامة لتأسيس فريق عمل يقود عملية التحول العالمي لمواقف المركبات. وقد تم إطلاق هذا الفريق رسمياً في قمة هامبورغ، برئاسة المهندس محمد عبد الله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن.

وترأس المهندس محمد عبد الله آل علي، الاجتماع الافتتاحي لفريق العمل العالمي لقيادة التحول لمواقف المركبات، بحضور قادة عالميين من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط والأمريكتين. وركزت المناقشات على وضع مواقف المركبات كعامل تمكين أساسي للتنقل المستدام والمتكامل، واستكشاف تطبيق أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مع تشجيع تبادل الابتكارات وإنشاء إطار عمل لتتبع الأثر.

وفي تعليقه حول هذا الموضوع، قال المهندس محمد عبد الله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن ورئيس فريق عمل قيادة التحول العالمي لمواقف المركبات:

"إن إعادة تشكيل التنقل لدعم مدن أكثر خضرة وأماناً وملاءمة للعيش تتطلب تحولاً جذرياً في طريقة تفكيرنا بالبنية التحتية لمواقف المركبات. وفي باركن، يتمثل دورنا في تمكين هذا التحول من خلال بناء المنصات الذكية، وتوفير خيارات هادفة، وإعادة تصور المواقف كعنصر محوري في مستقبل الحياة الحضرية المستدامة."

ومع اختتام الاتحاد العالمي للنقل والمواصلات العامة، حظيت دولة الإمارات العربية المتحدة بمزيد من التقدير الدولي مع تأكيد استضافة دبي للدورة القادمة في عام 2026، مما يعزز مكانة دبي وباركن في طليعة مشهد التنقل الحضري المستقبلي.

نبذة عن شركة باركن ش.م.ع

تُعد شركة باركن ش.م.ع المزود الأكبر لخدمات ومرافق المواقف العامة المرسمة في إمارة دبي، حيث تدير ما يقارب 206 آلاف موقف حتى نهاية عام 2024. وتستند الشركة في نجاحها إلى خبرة تشغيلية راسخة تمتد لما يقارب ثلاثة عقود، مدعومة بكفاءة تقنية عالية وقدرات رقابية فعّالة.

تتمتع باركن بمكانة رائدة في سوق المواقف المرسمة داخل دبي، سواء على الطرقات أو خارجها، وتستحوذ على الحصة الأكبر في هذا القطاع الحيوي. وبموجب اتفاقية امتياز حصرية لمدة 49 عاماً مع هيئة الطرق والمواصلات، تتولى الشركة تشغيل وإدارة محفظة واسعة تشمل نحو 184 ألف موقف عام على الطرق وخارجها، إضافة إلى نحو 3 آلاف موقف في مرافق متعددة الطوابق. كما تدير الشركة حوالي 19 ألف من مرافق المواقف التابعة للمطورين من خلال اتفاقيات شراكة في مختلف أنحاء الإمارة، إلى جانب تقديم خدمات مواقف ذكية بدون حواجز أو تذاكر بالنيابة عن شركة "ماجد الفطيم" في مركزين تجاريين. وتتنوع مصادر دخل الشركة لتشمل خدمات الرقابة، إصدار التصاريح الموسمية، حجوزات المواقف، إلى جانب عدد من الأنشطة التجارية الأخرى.

في عام 2024، نفذ عملاء باركن أكثر من 132 مليون عملية دفع للمواقف، وذلك بفضل اعتماد الشركة على حلول دفع رقمية متطورة وأنظمة ذكية لإدارة المواقف، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.

تعود بداية تشغيل نظام المواقف في دبي إلى عام 1995 تحت إشراف بلدية دبي، قبل أن تنتقل إدارته إلى هيئة الطرق والمواصلات في عام 2005. وفي ديسمبر 2023، تأسست شركة باركن ش.م.ع بموجب القانون رقم 30 لسنة 2023، وأتمّت بنجاح إدراجها في سوق دبي المالي من خلال طرح عام أولي في مارس 2024.

نبذة عن الاتحاد العالمي للمواصلات العامة

يُعد الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، الذي تأسس عام 1885، منظمة رائدة معترف بها عالمياً تسعى لتحسين جودة الحياة والازدهار الاقتصادي من خلال دعم وتعزيز النقل الحضري المستدام عبر جميع أنحاء العالم. ويضم الاتحاد أكثر من 1900 عضو في 100 دولة، مما يجعله الشبكة العالمية الوحيدة التي تجمع بين جميع أصحاب المصلحة في قطاع النقل العام ووسائل النقل المستدامة.

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