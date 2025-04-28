الرياض: أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) اليوم عن تحقيق إيرادات بلغت 22.74 تريليون وون كوري وأرباح تشغيلية بلغت 1.26 تريليون وون كوري في الربع الأول من عام 2025. ويمثل هذا أعلى إيرادات ربع أول في تاريخ الشركة والسنة السادسة على التوالي التي يتجاوز فيها الربح التشغيلي تريليون وون كوري خلال الربع الأول. وساهم النمو النوعي في الأداء القوي ضمن قطاعات الأعمال الرئيسية، وخاصةً في قطاع الشركات والقطاعات غير المتعلقة بالأجهزة (مثل الاشتراكات ومنصة webOS) والمبيعات المباشرة للعملاء.

حققت حلول المركبات والتدفئة والتهوية والتكييف، وهما قطاعان أساسيان لاستراتيجية "إل جي" للأعمال التجارية للشركات ونموها المستقبلي، إيراداتً وأرباحاً تشغيلية ربع سنوية قياسية. وارتفعت الأرباح التشغيلية المجمعة لشركة حلول المركبات وشركة الحلول البيئية بنسبة 37.2% على أساس سنوي، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 12.3%.

كما حققت شركة حلول الأجهزة المنزلية الرائدة، المصدر الرئيسي لأرباح شركة "إل جي"، أعلى إيرادات ربع سنوية لها على الإطلاق، مع الحفاظ على ريادتها في السوق العالمية. وتشهد أعمال الشركة تحولاً سريعاً بفضل النماذج المبتكرة مثل خدمات الاشتراك والمبيعات المباشرة للعملاء. وحقق قطاع الإعلام والترفيه في الوقت نفسه أداءً قوياً، بفضل النمو المستمر في منصة "إل جي" للإعلانات والمحتوى القائمة على نظام التشغيل webOS.

أعلنت شركة "إل جي" لحلول الأجهزة المنزلية عن إيرادات الربع الأول التي بلغت 6.70 تريليون وون كوري، وأرباح تشغيلية بلغت 644.6 مليار وون كوري. وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ارتفعت الإيرادات بنسبة 9.3%، مسجلةً رقماً قياسياً جديداً، ونَمَت الأرباح التشغيلية بنسبة 9.9%. وتواصل الشركة الحفاظ على ريادتها في السوق، مع تسارع نمو مبيعات الاشتراكات والخدمات المباشرة للعملاء.

وبالنظر إلى الربع الثاني، تتوقع الشركة تزايد حالة عدم الاستقرار نتيجةً لتغيّر سياسات التجارة العالمية وتزايد المنافسة في السوق. ولمواجهة هذه التحديات، ستوسع الشركة محفظتها من المنتجات الجديدة وستعزز تركيزها على أعمال الاشتراكات والبيع عبر الإنترنت. وتشمل أولوياتها الإضافية التركيز على الفرص المتاحة في قطاع الأعمال بين الشركات، مثل الأجهزة المدمجة والمبيعات الخارجية للمكونات الرئيسية مثل المحركات والضواغط. وستركز جهود الشركة الربحية على تعزيز القدرة التنافسية من حيث التكلفة من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية.

حققت شركة "إل جي" لحلول الوسائط المتعددة والترفيه إيرادات في الربع الأول بلغت 4.95 تريليون وون كوري وأرباحاً تشغيلية بلغت 4.9 مليار وون كوري. وبينما ظل الطلب على التلفزيونات ضعيفاً، ساهم نمو خدمات الإعلانات والمحتوى القائمة على نظام التشغيل webOS في تحسين الأداء بشكل أكبر. وحافظت الإيرادات على اتساقها مع أداء العام السابق على الرغم من تأثر الربحية بارتفاع أسعار شاشات LCD وزيادة الإنفاق التسويقي.

وستسعى الشركة في الربع الثاني إلى تعزيز التكامل بين أعمالها التي تركز على شاشات العرض، بما في ذلك التلفزيونات والشاشات التجارية ومنتجات تقنية المعلومات مثل الحواسيب المحمولة والشاشات. وبينما يشهد السوق انتعاشاً بطيئاً، ستركز الشركة على الربحية، لا سيما من خلال المنتجات المتميزة. وتهدف منصة webOS الآخذة في التوسع إلى زيادة نطاقها الجغرافي وقاعدة منتجاتها مع تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع مُزودي المحتوى للحفاظ على وتيرة نموها.

سجلت شركة "إل جي" لحلول المركبات أعلى إيرادات وأرباح تشغيلية ربع سنوية لها على الإطلاق، حيث بلغت إيراداتها 2.84 تريليون وون كوري، بينما بلغ ربحها التشغيلي 125.1 مليار وون كوري. ويستمر النمو بفضل تراكم قوي للطلبات بقيمة 100 تريليون وون كوري. ومن الجدير بالذكر أن الربحية تحسنت في قطاع أنظمة المعلومات والترفيه داخل المركبات، حيث تشهد حصة المنتجات الفاخرة نمواً مُطّرداً. وتهدف الشركة في الربع الثاني إلى الحفاظ على نمو الإيرادات وترسيخ هيكل ربحية مستقر من خلال توسيع مبيعات المنتجات عالية القيمة وتحسين العمليات في قطاع مكونات السيارات الكهربائية وتعزيز كفاءة الموارد.

من جهة أخرى، حققت شركة "إل جي" للحلول البيئية أيضاً إيراداتً وأرباحاً تشغيلية ربع سنوية قياسية. وبلغت إيرادات الربع الأول 3.05 تريليون وون كوري والأرباح التشغيلية 406.7 مليار وون كوري، مما أدى إلى تحقيق هامش ربح تشغيلي قوي بنسبة 13.3%. وارتفعت الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 18%، ونمت الأرباح التشغيلية بنسبة 21.2%. وتدير "إل جي" منذ بداية عام 2025 أعمالها في مجال التدفئة والتهوية والتكييف كقسم مستقل، محققةً مكاسب أداء ملحوظة بفضل كفاءة تخصيص الموارد وهيكل تنظيمي يركز على الأعمال التجارية بين الشركات.

وإلى جانب شركة حلول المركبات، تُعدّ شركة الحلول البيئية محركاً أساسياً لنمو أعمال شركة "إل جي" التجارية. وستسعى الشركة في الربع الثاني إلى توسيع مبيعات منتجات التدفئة والتهوية والتكييف السكنية الجديدة وتأمين عقود التكييف التجارية في الأسواق الناشئة. كما تُخطط الشركة لاستهداف المشاريع الصناعية ومشاريع توليد الطاقة واسعة النطاق، بما في ذلك مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، من خلال الاستفادة من حلولها لأجهزة التبريد فائقة الحجم.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس إنك

تُعدّ "إل جي إلكترونيكس" شركة عالمية رائدة في الابتكار بمجال التكنولوجيا والإلكترونيات الاستهلاكية، وتتواجد في كل دولة تقريباً وتمتلك قوة عاملة دولية تزيد عن 74 ألف موظفاً. وتشمل شركات "إل جي" الأربع: حلول الأجهزة المنزلية وحلول الوسائط والمحتوى الترفيهي وحلول مكونات المركبات والحلول البيئية، التي حققت مجتمعة إيرادات عالمية تزيد عن 82 تريليون وون كوري في عام 2023. وتعتبر "إل جي" شركة رائدة في تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية التي تضم التلفزيونات والأجهزة المنزلية وحلول الهواء والشاشات ومكونات وحلول المركبات، وتعتبر العلامة التجارية LG SIGNATURE المتميزة ومنصة LG ThinQ الذكية منتجات شهيرة في جميع أنحاء العالم. للاطلاع على أحدث المستجدات، تفضلوا بزيارة www.LGnewsroom.com.

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