ومع ارتفاع إجمالي قدرة توليد الكهرباء لديها إلى أكثر من 70 جيجاواط، منها حوالي 64% من مصادر الطاقة المتجددة فإن الشركة تمضي قدماً نحو تحقيق استراتيجيتها للنمو 2030

مجلس إدارة "طاقة" يقترح توزيع أرباحٍ ثابتة بقيمة 1.5 فلس للسهم عن الربع السنوي الرابع من عام 2025، وأرباحٍ متغيرة بقيمة 0.7 فلس للسهم، ليرتفع إجمالي الأرباح المقترح توزيعها للسنة المالية 2025 إلى 4.45 فلساً للسهم

المجلس يقترح سياسة جديدة لتوزيع الأرباح للفترة من 2026-2028

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع ("طاقة" أو "المجموعة")، إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة المدرجة في السوق المالي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وقد سجلت "طاقة" في العام 2025 إيرادات بلغت 54.8 مليار درهم إماراتي، بشكل يتوافق إلى حد كبير مع العام السابق. وأظهرت أعمالها في قطاع المرافق مرونتها، ما عوض التراجع في إيرادات أعمالها في قطاع النفط والغاز، والذي يعود إلى انخفاض أسعار السلع واستمرار تراجع أحجام الإنتاج، الناتج عن إيقاف عمليات الإنتاج المخطط لها في عدد من حقول بحر الشمال في المملكة المتحدة.

وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 20.7 مليار درهم إماراتي، مما يؤكد قدرة المجموعة على تحقيق معدلات ربحية متواصلة وتدفقات نقدية خلال عام شهد تحولات جوهرية. وانخفضت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بشكل طفيف من 21 مليار درهم في 2024، ويرجع ذلك أساساً إلى القيود المحاسبية غير المتكررة والمصاريف غير النقدية في قطاعات أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه، والنفط والغاز. وارتفع الدخل الصافي بمعدل 5.6% على أساس سنوي ليصل إلى 7.5 مليار درهم إماراتي.

وارتفع الإنفاق الرأسمالي إلى 14.5 مليار درهم إماراتي، مسجلاً زيادة بنسبة 48.4%، حيث سرعت "طاقة" استثماراتها في مشاريع البنية التحتية لقطاعات الكهرباء، والمياه، وشبكات النقل، بما في ذلك محطة "الظفرة" لتوليد الكهرباء بالطاقة الحرارية بقدرة 1 جيجاواط، إضافة لتنفيذ مشاريع أخرى.

شهد عام 2025 تركيز "طاقة" على تنفيذ مشاريعها، وتميَّز بتطورات نوعية عززت نهج الشركة المتكامل ووسعت حضورها العالمي في قطاعات الكهرباء، والمياه، وشبكات النقل.

إنجازات "طاقة" في دولة الإمارات:

أحرزت من خلال حصتها الرئيسة في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، تقدماً في أول مشروع على مستوى العالم لتوليد الكهرباء من المصادر المتجددة على مدار الساعة. ويضم المشروع 5.2 جيجاواط كهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية وربطها بمنظومة تخزين الكهرباء بواسطة البطاريات بقدرة 19 جيجاواط ساعة، بما يتيح توفير طاقة كهربائية نظيفة بقدرة 1 جيجاواط بشكل مستمر. وقد تم تدشين أعمال هذا المشروع في عام 2025، وسيتكامل مع محطة "الظفرة" للطاقة الحرارية بقدرة 1 جيجاواط. ويتطلب توظيف استثمارات كبيرة في الشبكة من جانب شركة "طاقة لشبكات النقل". ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة هذه المشاريع مجتمعة 36 مليار درهم إماراتي تقريباً ( 10 مليار دولار أمريكي) في إطار برنامج استثماري يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء ودعم مشاريع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في أبوظبي.

أبرمت الشركة اتفاقيات مهمة مع كلٍّ من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، و"دوبال القابضة"، وشركة "مياه وكهرباء الإمارات"، لتسريع إزالة الكربون من القطاع الصناعي والتوسع في تطوير مشاريع الطاقة النظيفة. وفي إطار هذه الخطوة، ستستحوذ "طاقة" إلى جانب شركة "دوبال القابضة" على أصول توليد الكهرباء وتحلية المياه التابعة لشركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" الواقعة في منطقة "الطويلة" بإمارة أبوظبي بقيمة 7 مليار درهم إماراتي تقريباً (نحو 1.9 مليار دولار أمريكي)، ويشمل ذلك محطات لتوليد الكهرباء بقدرة 3.1 جيجاواط، ومحطات لتحلية المياه بقدرة 6.25 مليون جالون يومياً.

بدأت التشغيل التجاري الكامل لمحطة "الفجيرة F3 " لتوليد الكهرباء بقدرة 2.4 جيجاواط .

" لتوليد الكهرباء بقدرة 2.4 جيجاواط وقعت اتفاقيات لإعادة هيكلة محطة "شويهات 1" وتحويلها من محطة للإنتاج المشترك للكهرباء وتحلية المياه إلى محطة لتوليد الكهرباء فقط بقدرة تصل إلى 1.1 جيجاواط، مما يوفر إمدادات من الطاقة الاحتياطية المرنة لمدة 15 عاماً داعمة لعملية دمج المزيد من الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر النظيفة.

إنجازات "طاقة" على الصعيد الدولي:

أحرزت تقدماً في تنفيذ استراتيجيتها للنمو بتوقيع اتفاقية للاستحواذ على شركة "جي إس إينيما" بصفقة قيمتها 4.4 مليار درهم إماراتي تقريباً (1.2 مليار دولار أمريكي). وستضيف هذه الصفقة عند اكتمالها 171 مليون جالون يومياً إلى قدرة "طاقة" في مجال تحلية المياه، ما يعزز مكانة المجموعة كإحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع المياه.

استكملت الاستحواذ على شركة "ترانسميشن إنفستمنت" في المملكة المتحدة ودمجها ضمن عمليات المجموعة في خطوة تمثل دخولاً استراتيجياً إلى سوق نقل الكهرباء هناك.

أنجزت صفقة لتمويل مشروع إنشاء محطتين رئيسيين لتوليد الكهرباء في المملكة العربية السعودية، وهما محطة "رماح 2" و"النعيرية 2" عاليتي الكفاءة والعاملتين بالغاز بقدرة 3.6 جيجاواط. ويبلغ إجمالي الاستثمار في المحطتين 14.7 مليار درهم إماراتي تقريباً (4 مليار دولار أمريكي)، لترتفع بذلك قدرة محفظة "طاقة" من محطات توليد الكهرباء في المملكة إلى أكثر من 5 جيجاواط (باستثناء قدرة "مصدر").

وفي المملكة المغربية، وقعت اتفاقيات مع جهات محلية تتعلق بمشاريع متكاملة واسعة النطاق في قطاعات الكهرباء، والمياه، وشبكات النقل، وتُقدر قيمة الاستثمار المحتمل في هذه المشاريع بـ 52 مليار درهم إماراتي تقريباً (14 مليار دولار أمريكي) بهدف دعم عملية التحول في قطاع الطاقة وضمان أمن المياه في المملكة.

استحوذت على حصة 40% في محطة "تاليمارجان" لتوليد الكهرباء، التي تبلغ قدرتها 875 ميجاواط، ووقعت من خلال شركة "طاقة لحلول المياه"، اتفاقيات لمشاريع رئيسية في قطاع المياه في أوزبكستان.

وفي إطار التزامها بالإدارة المسؤولة للأصول التي تعد بمراحلها المتأخرة، حقق قطاع أعمال النفط والغاز لدى "طاقة" إنجازاً مهماً في عام 2025 مع إزالة الهيكل العلوي لمنصة "إيدر ألفا" البحرية في شمالي بحر الشمال بالمملكة المتحدة بشكل آمن. وفي هولندا، قدمت "طاقة" الدعم لأول منشأة من نوعها في القارة الأوروبية لتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون من خلال نقل منصتها "P18-A" إلى مشروع "بورثوس".

وباعت "طاقة" كامل حصتها في كلٍّ من مشروع "ليكفيلد" لطاقة الرياح في الولايات المتحدة الأمريكية، ومحطة توليد الطاقة العاملة بفحم الليغنيت بقدرة 250 ميجاواط من خلال بيع شركة "طاقة نيفيلي" في الهند.

وشكّلت "مصدر" ركيزةً أساسيةً للنمو الذي حققته "طاقة" في مجال الطاقة المتجددة، فإلى جانب التقدم المحرز في مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وتخزينها في البطاريات على مدار الساعة، وسّعت "مصدر" حضورها العالمي من خلال صفقات استحواذ وشراكات استراتيجية على امتداد أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

وفي هذه المناسبة، قال معالي محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): "تعكس إنجازات "طاقة" في العام 2025 التزاماً واضحاً ببناء بنية تحتية أساسية داعمة للمرونة الاقتصادية ورفاه المجتمع. ومن خلال محافظتها على تطبيق ممارسات حوكمة قوية، واتباع نهج مالي منضبط، والتنويع في قاعدة أصولها، تواصل "طاقة" تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، وتعزيز دورها كشريك موثوق على المدى الطويل هنا في أبوظبي وعلى الصعيد الدولي. وبالنظر إلى المستقبل، سيظل تركيزنا منصباً على دعم أمن الطاقة والمياه، وتعزيز الشبكات، التي ستمكِّن توريد إمدادات موثوقة لأجيال قادمة."

ومن جهته، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): "كان عام 2025 بالغ الأهمية من حيث التنفيذ المنضبط والتوسع الاستراتيجي بالنسبة لنا في "طاقة"، فقد شهدنا فيه تسارعاً كبيراً في إنجاز المشاريع. وتمكنَّا على مستوى المجموعة، من ترسيخ مكانتنا كشركة مرافق متكاملة رائدة تدفع النمو في قطاعات أعمالها؛ الكهرباء، والمياه، وشبكات النقل محلياً وعالمياً، ولقد ركزنا على الأولويات التي تُهيئ شركتنا للمستقبل، وقمنا بتسريع استراتيجيتنا الدولية للمياه، وهذا يتضمن الاستحواذ المُخطط له على شركة "جي إس إينيما"، وتوسيع شبكات النقل لتعزيز مرونتها، وزيادة قدرة توليد الكهرباء في الأسواق الرئيسية."

وأضاف ثابت: "وأصبح إجمالي قدرة توليد الكهرباء لدينا الآن، أكثر من 70 جيجاواط مرتفعاً من 24 جيجاواط في 2020، حيث باتت الطاقة المتجددة تشكل 63.8% من محفظتنا، وأكثر من 40% من قدرة تحلية المياه لدينا تأتي الآن من محطات تستخدم تقنية التناضح العكسي ذات الكفاءة العالية. وتُظهر هذه التطورات مجتمعةً مدى تقدمنا نحو تحقيق أهدافنا لعام 2030، بما في ذلك زيادة إجمالي قدرة توليد الكهرباء لدينا ليصل إلى 150 جيجاواط، ثلثاها من مصادر الطاقة المتجددة. إننا نحظى بموقع يمكننا من تولي دور رئيسي في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة ودعم النمو في القطاعات التي تعتمد على الرقمنة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستمرار في توفير حلول موثوقة ومستدامة على نطاق واسع."

ونظراً للنمو في الدخل الصافي خلال العام الماضي، فقد اقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباحٍ ثابتة بقيمة 1.5 فلس للسهم، وذلك عن الربع السنوي الرابع من عام 2025 وفقاً لسياسة توزيع الأرباح، وأرباحٍ متغيرة بقيمة 0.7 فلس للسهم الواحد عن عام 2025، ليصل إجمالي الأرباح السنوية الموزعة في العام إلى 4.45 فلس للسهم (مقارنةً بـ 4.25 فلس للسهم في عام 2024). كما اقترح المجلس سياسة محدثة لتوزيع الأرباح للفترة 2026-2028، والتي ستواصل تضمُّنها أرباحاً ثابتة وأرباحاً متغيرة، مع استمرار نمو الأرباح الثابتة عاماً بعد عام تماشياً مع السياسة السابقة.

للاستفسارات الإعلامية: (media.hq@taqa.com)

للاستفسارات الخاصة بالمستثمرين: (ir@taqa.com)

