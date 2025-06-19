"مجموعة كونتكت المالية تحقق قفزة في الأرباح: قطاع التأمين يتألق بصافي ربح بلغ 43 مليون جنيه مصري بنمو سنوي قدره 767% خلال الربع الأول من 2025"

القاهرة : أعلنت اليوم شركة كونتكت المالية القابضة (CNFN.CA)، الشركة الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، عن نتائج أعمالها المجمعة للربع الأول من عام 2025، حيث حققت نموًا بنسبة 306% في صافي الربح مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق ليسجل 59 مليون جنيه مصري، كما سجلت الشركة دخلًا تشغيليًا مجمعًا بلغ 475 مليون جنيه مصري، محققةً نموًا بنسبة 30% على أساس سنوي.

وتعليقًا على هذه النتائج، أعربت الإدارة عن اعتزازها بالأداء القوي الذي حققته المجموعة خلال الربع الأول من عام 2025، والذي يعكس مرونة نموذج أعمالها وكفاءة إستراتيجيتها في إعادة توجيه النشاط نحو المنتجات الأعلى ربحية، خاصة في ظل التحسن التدريجي للأوضاع الاقتصادية وتعافي السوق، حيث سجلت المجموعة نموًا ملحوظًا في صافي الربح بنسبة 306% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعوماً بأداء قياسي في قطاع التأمين الذي حقق نمواً سنوياً بنسبة 767% في صافي الارباح، ليبلغ 43 مليون جنيه مصري.

وعلى صعيد قطاع التمويل، فقد حققت الشركة أداءً قويًا، حيث ارتفع الدخل التشغيلي للقطاع بنسبة 14% على أساس سنوي ليبلغ 372 مليون جنيه مصري، بينما ارتفع صافي الربح للقطاع في الربع الأول من عام 2025 إلى 27 مليون جنيه مصري، محققًا نموًا ملحوظًا بنسبة %33 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.

ويواصل قطاع التأمين تحقيق نتائج قياسية، حيث ارتفعت إيرادات نشاط التأمين بمعدل سنوي 73% لتسجل 619 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، فيما بلغ إجمالي الأقساط التأمينية 1,07 مليار جنيه مصري، بزيادة سنوية قدرها 54%، مدفوعًا بالأداء القوي لكل من ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة وأسهم هذا النمو في ارتفاع الدخل التشغيلي للقطاع ليصل إلى 109 مليون جنيه مصري محققا نموا بنسبة سنوية 242% ، بينما ارتفع صافي ربح قطاع التأمين بشكل غير مسبوق ليسجل 43 مليون جنيه مصري بواقع 9 أضعاف تقريبًا وهي زيادة استثنائية بنسبة 767% على أساس سنوي.

في مجال التكنولوجيا المالية، حققت كونتكت تقدمًا لافتًا مع زيادة الإقبال على تطبيق "ContactNow"، الذي يُعد أول منصة مالية رقمية شاملة في السوق المصري، وهو ما يعكس ارتفاع الطلب على الحلول الرقمية التي تقدمها الشركة، وتعمل كونتكت باستمرار على تحسين تجربة المستخدم من خلال إتاحة باقات تمويلية متنوعة يمكن التقديم عليها مباشرة عبر التطبيق، إلى جانب توسيع خيارات الدفع لتشمل الدفع نقدًا أو بالتقسيط، وذلك من خلال عقد شراكات إستراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة منظومة المدفوعات وتبسيط الإجراءات.

-انتهى-

#بياناتشركات