الشارقة، الإمارات العربية المتحدة– أعلن بنك الشارقة عن بداية قوية لعام 2025، حيث سجل صافي أرباح بلغ 116 مليون درهم عن الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025، بزيادة قدرها 45% مقارنةً ب 80 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2024. ويعكس هذا الأداء القوي استمرار الزخم الإيجابي الذي أعقب التحول الملحوظ في أداء البنك خلال عام 2024، مدفوعاً باستراتيجية مُحكمة، وإدارة منضبطة للمخاطر، وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وقد استندت نتائج البنك للربع الأول على ميزانية عمومية تتسم بالمرونة، وتوزيع حكيم للأصول، وتركيز مستمر على نمو الأعمال. تبعاً لذلك، ارتفع الدخل التشغيلي في الربع الأول إلى 201 مليون درهم، بزيادة قدرها 40.6% على أساس سنوي، في حين واصل البنك جهوده في ضبط التكاليف، مستكملاً المسار الإيجابي الذي بدأه في عام 2024.

وفي تعليقه على النتائج ، صرح الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة، قائلاً: ”يسرّني أن أعلن عن بداية استثنائية لعام 2025، حيث حقق البنك ربحية قياسية خلال الربع الأول. وفي حين أن هذه النتائج تعزز مسيرتنا الإيجابية نحو النمو المستدام، فإنها في الوقت ذاته تؤكد فعالية مبادراتنا الاستراتيجية وصلابة نموذج أعمالنا“. وأضاف الشيخ محمد بن سعود القاسمي قائلاً: ”إن الديناميكية التي يتمتع بها اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة توفر فرصاً واعدة ومتنوعة، ونحن في موقع متميز يمكننا من الاستفادة منها.“

من جانبه، أعرب السيد محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، عن سعادته بالنتائج المتميزة قائلاً: ”استهل بنك الشارقة عام 2025 بقوة، محققاً أداءً مالياً متميزاً يعكس نجاح نموذج أعمالنا وفعالية استراتيجية التحول التي نعمل وفقها، كما يبرز قدرة البنك على تحقيق نمو مستدام في بيئة اقتصادية متغيرة. وجاء هذا الأداء مدفوعاً بنمو قوي عبر مختلف خطوط الأعمال، وتوسّع في قاعدة العملاء، وتعزيز التفاعل معهم، إلى جانب إدارة منضبطة للمخاطر، واستمرار تحسين النموذج التشغيلي.“

وقد كشف الإفصاح ربع السنوي للبنك، الذي تم نشره على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن زيادة في الأرباح قبل الضرائب بنحو 55% لتصل إلى 130 مليون درهم. كما بلغ إجمالي الأصول 44.8 مليار درهم مع ارتفاع ودائع العملاء إلى 30.5 مليار درهم، مما يعكس الثقة القوية التي يتمتع بها بنك الشارقة لدى العملاء وفي الأسواق. وفي ظل ذلك، استمرت نسب السيولة وكفاية رأس المال في الحفاظ على مستويات تفوق المتطلبات التنظيمية، مما يعزز مكانته المالية القوية.

وأضاف السيد خديري قائلاً: ”إننا نواصل تحقيق تقدم ملموس في تنويع مصادر الإيرادات، وتوسيع الحصة السوقية، وتعميق العلاقات مع العملاء، وكل ذلك يساهم في بناء مزيج دخل متوازن وتحقيق ربحية مستدامة.“

تمثل نجاحات الربع الأول من 2025 امتداداً للتحول الجذري الذي حقّقه بنك الشارقة خلال عام 2024 المنصرم، حيث سجل أرباحاً قبل الضريبة بلغت 416 مليون درهم (385 مليون درهم إماراتي بعد الضريبة)، مقارنة بخسائر بلغت 275 مليون درهم إماراتي في عام 2023. وتؤكد هذه النتائج نجاح الجهود الإستراتيجية للإدارة، كما تشير إلى مواصلة مسيرة النمو خلال الفترة المقبلة.

واختتم السيد خديري قائلاً: ”مع تطلعنا إلى المستقبل، نلتزم بالحفاظ على هذا الزخم، والاستفادة من نقاط قوتنا الأساسية لمواكبة الفرص والتحديات في السوق بمرونة وفعالية. وبفضل رؤيتنا الاستراتيجية الواضحة، وثقافتنا المؤسسية المرتكزة على المرونة والابتكار، فإن بنك الشارقة في موقع مثالي لمواصلة مسار نموه، وتحقيق قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة.“

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نبذة عن بنك الشارقة:

تأسس بنك الشارقة في 22 ديسمبر 1973 بموجب مرسوم أميري أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. بدأ البنك عملياته المصرفية في مايو 1974. يعتبر بنك الشارقة أول بنك تجاري يتم إنشاؤه في الشارقة، والخامس من نوعه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشتهر البنك تاريخياً بكونه أول مصرف في إمارة الشارقة يقوم بطرح 40% من رأسماله للاكتتاب العام.