أعلن بنك لِشا ذ.م.م. (يُشار إليه بـ "بنك لِشا" أو "البنك") عن نتائجه المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025، محققًا صافي أرباح بلغ 40.5 مليون ريال قطري يعود إلى مساهمي حقوق الملكية في البنك. وقد سجل البنك نموًا بنسبة 41% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بفضل استثماراته الناجحة في قطاع الطيران والنمو القوي في معظم مؤشرات الأداء الرئيسية.

وقد أدى التوظيف الاستراتيجي لرأس المال في فرص عالية العائد إلى ارتفاع إجمالي الأصول المدارة إلى 10.7 مليار ريال قطري، بزيادة سنوية بلغت 67%. كما ارتفع إجمالي الاستثمارات بنسبة 28% ليصل إلى 3.7 مليار ريال قطري مقارنةً بالربع الأول من عام 2024.

وبلغ إجمالي الدخل بالصافي من تكلفة التمويل 71.6 مليون ريال قطري، مسجلاً نموًا بنسبة 71% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. واستمرت الربحية المستقرة للبنك في دعم النمو في إجمالي حقوق المساهمين، التي ارتفعت إلى 1.33 مليار ريال قطري، أي بزيادة قدرها 7%. وبلغت القيمة الدفترية للسهم 1.19 ريال قطري، فيما بلغ العائد على السهم - على أساس سنوي (EPS) 0.144 ريال قطري. كما ارتفع كل من العائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول ليصلا إلى 12.09% و 2.34% على التوالي.

وقد أتمّ البنك خلال الربع الأول من عام 2025 عدة صفقات استراتيجية في قطاع الطيران، من أبرزها الاستحواذ على حصة غير مباشرة في مطار إدنبرة من خلال الاستثمار في صندوق يركز على البنية التحتية. بالإضافة الي شراء أربع طائرات من طراز Airbus A350-1000 مؤجرة لشركة طيران رائدة عالمية. يُذكر أن بنك لِشا اختير ضمن قائمة "أفضل 40 مدير أصول في الشرق الأوسط لعام 2025" الصادرة عن مجلة فوربس الشرق الأوسط.

وبهذه المناسبة، صرّح سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك لِشا، قائلاً: "يعكس الأداء القوي للبنك عبر مختلف مجالات الأعمال والاستثمار والصفقات والمؤشرات المالية نمواً متواصلاً من ربع إلى آخر. ويعود هذا التقدم المستمر إلى استراتيجياتنا المرنة، ورؤيتنا المستقبلية الواضحة، والتزامنا الراسخ بمبادئ استثمارية متينة. وتشكل نتائج الربع الأول دليلاً واضحاً على قدرتنا على اغتنام الفرص في الأسواق الواعدة، وتحقيق خطوات نوعية في قطاعات عالية النمو."

من جانبه، صرح السيد محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي للبنك: "شكّلت نتائج الربع الأول انطلاقة قوية لعام 2025، حيث سجلنا نمواً صحياً في أبرز المؤشرات الاستثمارية والمالية، مما يعكس زخماً إيجابياً متزايداً. ويواصل تركيزنا المتجدد على الاستثمارات في قطاع الطيران تحقيق نتائج ملموسة، مدعوماً بإقبال قوي من العملاء وثقة متنامية في السوق. ونبقى ملتزمين بالاستثمار المدروس في الأسواق والقطاعات والفرص ذات الإمكانات العالية، بما يعزز تنويع محفظتنا ويرفع من قيمة العوائد لمساهمينا."

يمكن الاطلاع على البيان الصحفي الكامل والبيانات المالية التفصيلية من خلال موقع البنك الإلكتروني: www.leshabank.com.

يُذكر أن بنك لِشا ذ.م.م. هو أول بنك مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مرخص من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال (QFCRA)، ومدرج في بورصة قطر تحت الرمز (QSE: QFBQ).

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