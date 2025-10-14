

دبي، الإمارات العربية المتحدة- استقطبت فعاليات "إكسباند نورث ستار 2025" التي ينظمها مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، مؤسسي 40 شركة مليارية "يونيكورن" تصل قيمتها الإجمالية إلى 900 مليار دولار أمريكي، مما يجسد أهمية الحدث بالنسبة للمستثمرين ونخبة رواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

ويشكل "إكسباند نورث ستار" منصة دولية حيوية تربط بين أصحاب رأس المال ومجتمع الابتكار الرقمي، إذ يحرص مؤسسو الشركات المليارية على المشاركة في هذا الحدث لبناء شراكات استراتيجية وبحث أحدث اتجاهات الاستثمار في الشركات الناشئة وآليات التمويل وتوجهات الأعمال.

وأكد مؤسسو شركات مليارية عالمية خلال مشاركتهم في الحدث على أهمية بيئة الأعمال المتطورة التي تتمتع بها دولة الإمارات، والتي توفر فرصاً واعدة لنمو وتوسع الشركات الرقمية على المستوى العالمي وتحفز الابتكار في مختلف قطاعات الأعمال التكنولوجية.

وخلال المشاركة في فعاليات المعرض، قال أندرو فيلدمان الرئيس التنفيذي لـ "سيريبراس سيستمز" Cerebras Systems ، شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة التي تُقدر قيمتها بـ 8.1 مليار دولار: "لقد أسسنا بالفعل حضوراً قوياً في دولة الإمارات. ونعمل على توسيع نطاق أعمالنا فيها ومنها خلال العام المقبل، ونثق بإمكانات الدولة ونجد فيها بيئة مثلى لمزاولة الأعمال والنمو".

وتُعدّ هذه البيئة الداعمة من أهم العوامل التي تجذب الشركات الطامحة إلى دخول السوق الإماراتية، حيث سلّط بابلو زامورا، المؤسس المشارك لشركة "نوتوك" NotCo، وهي شركة عاملة في مجال التكنولوجيا الغذائية تُقدّر قيمتها بـ 1.7 مليار دولار، الضوء على إمكانات الاستثمار التي تُتيحها منظومة الأعمال في دولة الإمارات، قائلاً: "تقدم حكومة الإمارات دعماً متكاملاً للشركات الناشئة لتتمكن من الانطلاق بسلاسة وفعالية وتوسيع أعمالها بالشكل الأمثل. ونحن كرواد أعمال نبحث بطبيعة الحال عن استثمارات وشراكات تفتح أمامنا آفاقاً جديدة في هذه المنطقة".

ويحظى "إكسباند نورث ستار" بانتشار عالمي كبير، ما يجعله بوابةً حيويةً للشركات التي تتطلع إلى دخول أسواق جديدة بعيداً عن أسواقها التقليدية، إذ أكد تيم شي، المؤسس المشارك لشركة "كريستا"Cresta ، وهي شركة ذكاء اصطناعي توليدي من سان فرانسيسكو، على أهمية وصول الأعمال إلى شبكة علاقات جديدة قائلاً: "يتواجد مقر شركتنا في سان فرانسيسكو ونلتقي بالكثير من الشركات الأمريكية، لكن من المثير للاهتمام حقاً مقابلة أشخاص جدد في هذه المنطقة".

ويعد "إكسباند نورث ستار" أبرز ملتقى عالمي للشركات الناشئة والمستثمرين، ويوفر منصة ديناميكية لعرض أحدث الابتكارات وتعزيز التعاون ضمن المنظومة التكنولوجية في العالم. ويمثل هذا الحدث السنوي إحدى أبرز ركائز استراتيجية غرفة دبي للاقتصاد الرقمي الرامية لترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للابتكار والتكنولوجيا.

