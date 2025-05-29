الإعلان عن أكثر من 30 صفقة استراتيجية و12 منتجاً جديداً، إلى جانب توسعة المصانع وافتتاح منشآت جديدة في قطاعات ذات أولوية تشمل الطاقة النظيفة، وتكنولوجيا الفضاء، والعقارات، والتعدين، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة

من أبرز الإعلانات خلال المنتدى: إطلاق منصة مبتكرة مطوّرة في دولة الإمارات لحلول الذكاء الاصطناعي، وإعلان إحدى أكبر الصفقات في قطاع تخزين الطاقة في العالم عبر شركة "إي بوينت زيرو"

أداء قوي ومساهمات كبيرة في برنامج القيمة الوطنية المضافة، وتسجيل أعلى المساهمات عبر عدة قطاعات

الشركة العالمية القابضة تؤكد التزامها بدعم أولويات ومستهدفات التنمية الصناعية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال إعلان مشاركتها الواسعة عبر قطاعات عدة في منتدى "اصنع في الإمارات 2026"

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت الشركة العالمية القابضة، شركة الاستثمار العالمية الرائدة المختصة في بناء شراكات حيوية لتعزيز القيمة وتحقيق النمو، مشاركتها الفاعلة في منتدى "اصنع في الإمارات 2025" الذي نظمته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، حيث قدّمت سلسلة من المبادرات مؤكدةً دورها المحوري في دفع عجلة الابتكار، وتعزيز القيمة الوطنية، وترسيخ ريادة الإمارات الصناعية على المستوى العالمي. وعلى مدار أربعة أيام، جمعت الشركة أكثر من 25 شركة تابعة لمحفظتها في جناحها الخاص بالحدث، حيث رسخت مكانتها كوجهة محورية لإبرام الصفقات الاستراتيجية والجهود الريادية للنهوض بقدرات القطاع الصناعي، وتم الإعلان عن أكثر من 30 مبادرة واتفاقية بارزة، إلى جانب المشاركة التفاعلية في 27 جلسة حوارية شيقة، إسهاماً في دفع الخطط والمستهدفات الوطنية المستقبلية الطموحة.

وأكّدت الشركة العالمية القابضة والشركات التابعة لها دورها المحوري كمحفز رئيسي لدفع مسيرة النمو والتطوير في دولة الإمارات، حيث ساهمت بالتزامات مخصصة للقطاع الصناعي تجاوزت قيمتها 5.6 مليار درهم (القيمة المتوقعة لفترة السنوات الخمسة القادمة) من خلال توقيع مذكرات تفاهم، وإطلاق منتجات مبتكرة، وتوسعة مصانع، وافتتاح منشآت جديدة. كما أبرمت الشركة العالمية القابضة والشركات التابعة لها 107 شراكات محتملة جديدة، لا سيما في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاءات، والصناعة 4.0، ومراكز البيانات، وتقنيات التحول في مجال الطاقة.

واغتنمت الشركة فرصة مشاركتها في المنتدى للكشف عن تقنيات رائدة ومبتكرة وإطلاق علاقات تعاون استراتيجية في قطاعاتها الحيوية، من أبرزها إطلاق أول منصة إماراتية توفر سوقاً للذكاء الاصطناعي وتضم مساعد الذكاء الاصطناعي "سيف" وهو أول وكيل لحلول الذكاء الاصطناعي في العالم لتسريع وتسهيل وصول المطورين إلى وحدات معالجة الرسوميات ونماذج الذكاء الاصطناعي اللغوية المتقدمة.

وكانت الطاقة النظيفة والاستدامة من المحاور الرئيسية لمشاركة الشركة العالمية القابضة هذا العام، حيث وقّعت "إي بوينت زيرو"، الذراع المختصة في جهود إزالة انبعاثات الكربون والتابعة لمنصة 2 بوينت زيرو، صفقة بارزة مع "إينركاب التابعة لأبيكس للطاقة" لشراء نظام تخزين بسعة 1 جيجاواط ساعة، في واحدة من أكبر صفقات قطاع تخزين الطاقة في العالم لهذا العام. وفي موازاة ذلك، أعلنت إينركاب عن إبرام شراكة مع روكس موتور لتزويد مركباتها الكهربائية المتقدمة بأنظمة متطورة لتخزين الطاقة بتقنية المكثفات الفائقة محلية التطوير، ما يعزز منظومة تصنيع المركبات الكهربائية في الدولة ويسرّع التحول نحو اقتصاد دائري منخفض الانبعاثات الكربونية.

هذا وأصبحت شركة الدار العقارية أول مطوّر عقاري في المنطقة يتبنى استخدام حديد التسليح المصنّع بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر، والذي سيتم توريده محلياً من مجموعة "إمستيل"، حيث سيُستخدم في تشييد أول مسجد صفري الانبعاثات الكربونية في أبوظبي، في خطوة تعزز الابتكار في مواد البناء المستدامة. كما وقّعت "إي بوينت زيرو" اتفاقية مع "انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ"، المنصة الرائدة التابعة لمجموعة الشركة العالمية القابضة والمختصة بسلسلة القيمة الكاملة في قطاع التعدين، بهدف التعاون وتوحيد الجهود لإزالة الانبعاثات الكربونية بالكامل من عمليات "انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ" التعدينية على مستوى العالم، وذلك ترسيخاً لالتزام "العالمية القابضة" بدفع التحول الصناعي المستدام على أوسع نطاق.

وفي تجسيد لرؤية دولة الإمارات الطموحة وتوجهها نحو الاكتفاء الذاتي في القطاع الصناعي والتفوق التكنولوجي، كشفت شركة "أوربت ووركس"، مشروع تصنيع الأقمار الصناعية المتقدمة، عن كوكبة "الطائر" المكونة من 10 أقمار صناعية لرصد كوكب الأرض والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث سيتم تجميعها ودمجها بالكامل في أبوظبي.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "تأتي مشاركتنا القوية والمؤثرة في منتدى اصنع في الإمارات تأكيداً لالتزام الشركة العالمية القابضة الراسخ بلعب دور محوري في بناء صناعات مستقبلية قائمة على أسس الابتكار والاستدامة وتعزيز القدرات الوطنية. ونجحنا على مدار أربعة أيام، في تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس من خلال مجموعة من الشراكات الاستراتيجية، والمنصات الرائدة والمبتكرة، وتوحيد الرؤى والجهود مع شركائنا في القطاع. ويؤكد أداؤنا المتميّز ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة إسهاماتنا الفاعلة في دعم أجندة التوطين في دولة الإمارات وتعزيز قوة الاقتصاد ومرونته على المدى البعيد. ونتطلع إلى مواصلة جهودنا في عام 2026 وما بعده، ترسيخاً للمكانة الريادية للشركة باعتبارها محركاً رئيسياً لتعزيز تنافسية الدولة عالمياً وتقديم قيمة مستدامة للأجيال القادمة."

وبصفتها شريكاً استراتيجياً راسخاً في برنامج القيمة الوطنية المضافة، أكّدت الشركة العالمية القابضة التزامها الراسخ بدعم التوطين الاقتصادي وبناء القدرات الصناعية المحلية من خلال عدد من الشركات التابعة للمجموعة، بدءاً من مجموعة بيورهيلث، أكبر منصة للرعاية الصحية في الدولة، التي تواصل مضيها بخطوات ثابتة نحو تحقيق هدفها المتمثل بالوصول إلى 13 مليار درهم من مشتريات المنتجات والخدمات المحلية بحلول عام 2032 تعزيزاً لالتزامها بالبرنامج. وسجّلت "صحة"، إحدى العلامات الرائدة التابعة للمجموعة، أعلى معدل إسهام في القيمة الوطنية المضافة ضمن قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والبالغ 81.13%.، فيما حلّت "ضمان"، شركة التأمين الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في مرتبة متقدمة ضمن قطاع التأمين بنسبة 71.86%. كما أعلنت "الدار العقارية" عن إعادة استثمار 10 مليارات درهم في الاقتصاد المحلي خلال عام 2024، إلى جانب تحقيق معدل إسهام في القيمة الوطنية المضافة بنسبة 71%، ما يعكس التزامها المستمر بدعم التطوير والنمو العمراني المستدام. وحصدت مجموعة إن إم دي سي الرائدة في مجال الهندسة والخدمات البحرية جائزة التميز في القيمة المحلية المضافة عن فئة الجهات شبه الحكومية المصنعة، حيث أعلنت إن إم دي سي إينرجي عن إعادة ضخ 27 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تقديم التزام إضافي بقيمة 17 مليار درهم لدعم التوطين مستقبلاً، فيما حققت المجموعة معدل إسهام في القيمة الوطنية المضافة بنسبة 81.2%.

وأكدت الشركة العالمية القابضة مشاركتها رسمياً في منتدى "اصنع في الإمارات لعام 2026"، المقرر انعقاده في الفترة من 4 إلى 7 مايو، ما يؤكد التزامها المستمر بدعم الخطط الطموحة لدفع مسيرة التنمية الصناعية في الدولة بقيادة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وسيكون للشركة العالمية القابضة حضور واسع في المنتدى في مختلف القطاعات، لتتمكن من مواصلة جهودها لدفع الابتكار وتعزيز مرونة القطاعات الصناعية، والمساهمة الفاعلة في التحوّل الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات.

أبرز الإعلانات والمبادرات الاستراتيجية خلال الحدث:

إطلاق "سيف"، أول منصة توفر سوقاً رقمية لحلول الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات: كشفت الشركة العالمية القابضة عن "سيف"، أول وكيل لحلول الذكاء الاصطناعي في العالم يتم تطويره محلياً بالكامل لتسريع وتسهيل وصول المطورين إلى وحدات معالجة الرسوميات ونماذج الذكاء الاصطناعي اللغوية المتقدمة عبر منصة إماراتية مبتكرة.

"إي بوينت زيرو" توقّع اتفاقية بارزة مع "إينر كاب" لشراء نظام تخزين بسعة 1 جيجاواط ساعة: وقّعت "إي بوينت زيرو" واحدة من أكبر صفقات قطاع تخزين الطاقة في العالم لتعزيز تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة في الدولة.

الدار العقارية تعتمد الحديد المصنّع بالهيدروجين الأخضر لبناء أول مسجد صفري الانبعاثات: أصبحت الدار أول مطور عقاري في المنطقة يستخدم حديد التسليح المصنّع بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر من مجموعة "إمستيل" وذلك لتشييد أول مسجد صفري الانبعاثات الكربونية في أبوظبي.

الشركة العالمية القابضة وبنك أبوظبي الأول يعززان تعاونهما من خلال شراكة مصرفية استراتيجية: وقّعت الشركة العالمية القابضة اتفاقيتين بارزتين مع بنك أبوظبي الأول، لتعيين "أبوظبي الأول" باعتباره البنك الرئيسي والحصري المعتمد للمجموعة، إلى جانب إطلاق تطبيق "أبوظبي الأول للأعمال" (FAB Business) عبر شركات محفظة الشركة العالمية القابضة لتعزيز التكامل المالي ورفع الكفاءة وترسيخ أسس البنية الرقمية.

إينركاب وروكس موتور تبرمان شراكة لتطوير المركبات الكهربائية: أعلنت الشركتان عن تعاونهما لتطوير أنظمة تخزين تعمل بتقنية المكثفات الفائقة في دولة الإمارات لدعم الجيل الجديد من المركبات الكهربائية المتقدمة.

"أوربت ووركس" تكشف عن كوكبة أقمار صناعية مُطوّرة محلياً في الإمارات: أعلنت أوربت ووركس عن "الطائر"، وهي كوكبة من 10 أقمار صناعية لمراقبة كوكب الأرض بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي سيتم تجميعها في أبوظبي.

شراكة بين "إي بوينت زيرو" و"انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ " لدفع جهود إزالة الكربون من قطاع التعدين: تهدف الاتفاقية إلى إزالة الانبعاثات الكربونية بالكامل من عمليات التعدين العالمية لشركة انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ

إن إم دي سي إينرجي و"الغربية" توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز إنتاج الأنابيب محلياً: وقّعت إن إم دي سي إينرجي اتفاقية استراتيجية مع شركة الغربية للأنابيب لاستكشاف فرص تسريع وتيرة إنتاج أنابيب الصلب داخل الدولة، مواكبةً للطلب المتنامي في المنطقة على البنية التحتية وتعزيزاً للقدرات الصناعية الوطنية.

دي سي في إندستريز ولوغراند تتعاونان لتطوير مراكز البيانات المتطورة: وقّعت شركة دي سي في إندستريز، التابعة لشركة إميركوم، مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة لوغراند، بهدف تقديم حلول بنية تحتية متكاملة وعالية الأداء للجيل التالي من مراكز البيانات المتقدمة.

مشاركة فاعلة للعديد من شركات مجموعة الشركة العالمية القابضة في منتدى "اصنع في الإمارات 2025":

شاركت مجموعة واسعة من الشركات التابعة لمجموعة الشركة العالمية القابضة في فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات 2025"، ومن بينها: مدن وأرينا وميزا ومجموعة إن إم دي سي وإن إم دي سي إينرجي والدار العقارية وكلاود سبيسز والدار للتعليم وبيور هيلث وإميركوم ودي سي في إندستريز وسيريوس إنترناشيونال هولدينج وإيسيا سوفت وبيانـات للهندسة وأليريا وساند داينامكس ومجموعة تروجان للإنشاءات وسايبرغيت و2 بوينت زيرو وإي إتش سي وسيتاديل وانترناشيونال ريسورسيس هولدينغ والصير مارين ومارلان سبيس وأوربت ووركس

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