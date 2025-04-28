عمّان، نيسان 2025: أعلنت "مجموعة المطار الدولي" أن مطار الملكة علياء الدولي استقبل 625,695 مسافرًا في آذار 2025، بزيادة نسبتها 4.8% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجّل المطار 5,741 حركة، بارتفاع نسبته 4.8%، في حين تعامل مع 6,187 طنًا ضمن حركة الشحن الجوي، بانخفاض قدره 2.7% مقارنة بالعام الماضي.

خلال الفترة ما بين كانون الثاني وآذار 2025، استقبل مطار الملكة علياء الدولي 2,137,322 مسافرًا -وهو أعلى رقم في الربع الأول في تاريخه- مسجلًا نموًا نسبته 8.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وشهدت حركة الطائرات أيضًا ارتفاعًا نسبته 5.3%؛ حيث سجّل المطار 17,526 حركة، في حين انخفضت حركة الشحن الجوي بنسبة 16.5%، لتصل إلى 16,156 طنًا مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعليقًا على هذه الإحصائيات، قال نيكولا دفيليير، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "يُجسّد النمو المستمر في حركة المسافرين منذ بداية عام 2025 –والذي تُوّج بأعلى أرقام يُسجلها مطار الملكة علياء الدولي في الربع الأول– مرونة عملياتنا وثقة شركائنا من شركات الطيران المتجددة. وقد جاء هذا الاتجاه التصاعدي مدعومًا بعودة مسارات جوية إقليمية وأوروبية رئيسية، مما يعزز مكانة مطار الملكة علياء الدولي بوصفه البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم، ومحورًا أساسيًا للسفر والسياحة والتجارة ضمن منطقة المشرق العربي. وكما هو الحال دائمًا، نُواصل التزامنا بالعمل جنبًا إلى جنب مع فرقنا وشركائنا لتقديم تجربة مطار سلسة يشعر فيها المسافرون كأنهم في بيتهم".

نبذة عن "مجموعة المطار الدولي":

مجموعة المطار الدولي هي الشركة الأردنية المسؤولة عن تشغيل مطار الملكة علياء الدولي، وتضم مستثمرين محليين ودوليين من ذوي الخبرات المتميزة في إدارة المطارات، هم: مجموعة مطارات باريس (51%)، ومجموعة ميريديام SAS (32%)، ومينا للاستثمار (12.25%)، ومجموعة إدجو (4.75%). عام 2007، وبعد طرح عطاء دولي مفتوح يتميز بالشفافية، منحت الحكومة الأردنية مجموعة المطار الدولي عقد امتياز "التأسيس-الإدارة-النقل" لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي؛ البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم.

ومنذ بدء الاتفاقية، حصل مطار الملكة علياء الدولي على المركز الأول ضمن فئة "المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط"، وفقًا لاستطلاع جودة خدمات المطارات لثمانية أعوام، كما جاء من بين أعلى مطارين ضمن فئة "أفضل مطار في المنطقة: الشرق الأوسط" لأربعة أعوام متتالية، وتم اختياره "المطار الأكثر متعة في الشرق الأوسط" مرتين. وعلى الصعيد البيئي، أصبح مطار الملكة علياء الدولي الأول في منطقة الشرق الأوسط، والثاني ضمن مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في تحقيق المستوى +4 "Transition" ضمن برنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات، والذي تُمنَح شهادته من مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسري حتّى تاريخ التجديد في عام 2025، فضلًا عن كونه أول مطار في الشرق الأوسط يُحقق المستوى الثالث من اعتماد تجربة العملاء في المطار (تسري حتى شباط 2026). علاوةً على ذلك، حصل المطار عام 2024 على تصنيف الأربع نجوم من برنامج سكاي تراكس لتقييم المطارات العالمية، وذلك عقب مشاركته الأولى على الإطلاق، مما يثبت أن معايير الخدمة والمنتجات تلبي متطلبات الجودة الجيدة.

ووفقًا لدراسة شاملة أجراها اتحاد النقل الجوي الدولي بطلب من مجموعة المطار الدولي، دعم مطار الملكة علياء الدولي في عام 2019 ما مجموعه 238,000 وظيفة، وساهم بـ 2.5 مليار دينار أردني (8.9%) من الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول عام 2032، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 278,000 وظيفة و3.9 مليار دينار أردني ضمن الناتج المحلي الإجمالي. وتأكيدًا على أهميته الاجتماعية والاقتصادية ومكانته كنقطة دخول رئيسية إلى المملكة، يستقبل المطار أكثر من 97% من المسافرين و99% من حركة الشحن الجوي. www.aig.aero

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