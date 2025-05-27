دبي، الإمارات: دشنت شيري حقبة جديدة من التوسع والابتكار العالميين بكشفها عن سلسلة من الطرازات والتقنيّات والمبادرات الرائدة في ثلاث فعاليات بارزة، وهي: معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2025، ومؤتمر شيري العالمي للأعمال 2025. وعكست هذه الفعاليات التطور التكنولوجي الجريء لشركة شيري ورؤيتها لمستقبل تنقل مستدام وذكي يركز على أهمية العائلة. ومن الجدير بالذكر بأن شيري تعدّ من أكثر شركات السيّارات الصينيّة تقدّماً وحظيت بالنصيب الأكبر من الجوائز العالميّة.

الظهور العالمي الأول لسلسلة شاحنات هيملا: مفهوم جديد لفئة الشاحنات

في معرض شنغهاي للسيارات 2025، أطلقت شيري سلسلة هيملا الجديدة كليّاً، وهي أول تشكيلة عالميّة من شاحنات البيك أب، مما يُمثل إنجازاً محوريّاً يضاف إلى سجل الاستراتيجيّة العالميّة للعلامة التجاريّة. تُجسد هيملا روح المرونة والاستكشاف استلهاماً من جبال الهيمالايا، حيث تُقدم مجموعة كاملة من شاحنات البيك أب الصغيرة ومتوسطة الحجم وكبيرة الحجم، تعمل بالبنزين والديزل والكهرباء الخالصة.

استناداً إلى 28 عاماً من الخبرة الهندسيّة، صُمّمت هيملا خصيّصاً لسوق شاحنات البيك أب العالمي المزدهر اليوم، والذي من المتوقع أن يتجاوز حجم مبيعاته 6.3 مليون وحدة سنويّاً بحلول عام 2030 (IHS). تركّز السلسلة الجديدة على أربعة توجهات رئيسية - راحة الركاب، والذكاء الاصطناعي، والتميّز، واعتماد الطاقة الجديدة - مع دمج "معيار السلامة العالمي من فئة الخمس نجوم" مع تقنيّات مساعدة السائق الذكيّة وسلامة البطاريات.

شيري سوبر هايبرد (CSH): ارتقاءٌ بمعايير مستقبل التنقل الكهربائي

تم إطلاق تقنيّة شيري سوبر هايبرد (CSH) لأول مرة في ثلاثة طرازات جديدة كليّاً من تيجو: تيجو 7 CSH، تيجو 8 CSH، وتيجو 9 CSH. ويُمثل هذا العرض المتزامن مع مبادرة CSH، قفزة نوعية لشيري من شركة رائدة في مجال التكنولوجيا إلى شركة رائدة عالميّاً في مجال السيارات الهجينة. وتستند CSH إلى معيار "4H1S" العالمي للسيارات الهجينة (كفاءة عالية، أداء عالٍ، ذكاء اصطناعي عالي، سلامة عالية، وقدرات قوية على الطرق الوعرة)، وتتميز بمحرك هجين من الجيل التالي بكفاءة حرارية تبلغ 46.5%، وناقل حركة DHT230/280، وأنظمة إدارة طاقة رائدة في فئتها. وفي العروض الديناميكيّة، حققت كل من تيجو 9 CSH واريزو 8 CSH رقماً قياسيّاً في مجال السيارات الهجينة، حيث بلغ مدى القيادة 1400 كيلومتر، بينما بلغت كفاءة استهلاك الوقود 4.2 لتر/100 كيلومتر في وضعية نفاد الشحن. وكشفت شيري أيضاً عن أول محرك هجين في العالم بكفاءة حرارية تزيد عن 48%، مما يعزّز ريادتها في مجال التكنولوجيا الخضراء.

مبادرةCSH : تعاون عالمي من أجل تنقل مستدام

انطلاقاً من ريادة شيري في مجال الشفافية في قطاع السيارات، أطلقت رسميّاً مبادرةCSH ، مقدمةً براءات اختراع هجينة جوهريّة، لتسهم في بناء منظومة عالميّة لتكنولوجيا السيارات الهجينة. تُمثل هذه المبادرة تحولاً من "تصدير المنتجات" إلى "التكامل التكنولوجي"، بهدف تعزيز التعاون الدولي، والتطوير المشترك للمواهب، ووضع المعايير التقنيّة.

مع إصدار "إعلان شيري العالمي لمعايير تكنولوجيا السيارات الهجينة"، الذي طُوّر بالتعاون مع CATARC، تُرسّخ شيري مكانتها في صميم مستقبل التنقل المستدام.

أسلوب حياة بلا حدود: شيري تُعيد تصور التنقل العائلي

في مبادرة رائدة تُركز على أسلوب الحياة، كشفت شيري عن "أسلوب حياة بلا حدود"، مُظهرةً كيف يُسهم تصميم المساحات المُتعدد الاستخدامات وتقنية CSH V2L (من المركبة إلى الحمولة) في خلق تجارب سفر مميّزة ومغامرات استثنائيّة. وقد قدمت شيري أربع تجارب عائلية مخصصة باستخدام طرازات تيجو، تم عرضها عبر شاشات مخصّصة بدءاً من ورش العمل المتنقلة والكبائن المُخصصة للحيوانات الأليفة، وصولًا إلى مناطق التخييم المُزودة بتقنية V2L

ومن خلال مزايا مثل مساحة الأمتعة الواسعة في سيارة تيجو 8 بسعة 1930 لتراً، وشاشة العرض السينمائي داخل السيارة في تيجو 7، والميزات المُتقدمة مثل وضع "احتياطي الطاقة"، برز تميّز شيري وقدرتها على تقديم تجارب مُوفّرة للطاقة ومريحة للعائلات العصريّة.

روبوت AiMOGA: من شخصيّة رقميّة إلى مساعد ذكي واقعي

تصدرت شيري عناوين الأخبار أيضاً مع الظهور العالمي الأول لروبوتها AiMOGA، وهو الآن متوفر في وكالة 4S في كوالالمبور. صُمّم AiMOGA في الأصل كشخصيّة رقميّة تُدعى "مورنين"، ثم تطور ليصبح مساعد خدمة ذكي متكامل الوظائف، يمكنه التجول في المركبات، والتفاعل بلغات متعددة، وتسهيل الملاحة الذاتية.

طُوّر الروبوت بالتعاون مع مختبرات AiMOGA، ويدمج بين CheryGPT وDeepSeek AI لربط تكنولوجيا السيارات والروبوتات، مما يُمثل تحوّل شيري من التصنيع الذكي إلى الخدمة الذكيّة.

شيري Family care: معيار جديد في الخدمة العالميّة

تأكيداً على التزامها بتوفير حلول تنقل تركز على المستخدم، أطلقت شيري علامة شيري Family care ، وهي علامة تجاريّة عالميّة جديدة للخدمات مبنية على ركيزتين أساسيتين: "5 أسس للاهتمام" (تركز على راحة العملاء) و"5 أسس لراحة البال" (ضمان احترافي). يمثل هذا تحولاً استراتيجيّاً من عولمة المنتجات إلى توطين الخدمات، مع دعم فني على مدار الساعة، وأسعار تتسم بالشفافيّة، وشبكة تدريب دوليّة متنامية تُعنى بتقديم أفضل الخدمات. يعكس شعار العلامة التجارية "دائماً معك" التزام شيري بتقديم دعم شامل ومستمر للعملاء في أكثر من 110 دول.

استكشاف المستقبل: فصلٌ جديد من شيري

في عام ٢٠٢٥، ستطلق شيري ١٩ طرازاً هجيناً ضمن فئات السيارات الهجينة (HEV)، والسيارات الهجينة القابلة للشحن (PHEV)، وسيارات (REEV)، بدعم من مراكز البحث والتطوير العالميّة و١٦ مليون مستخدم حول العالم. أما بالنسبة لشعارها "استكشاف المستقبل" فقد كان واضحاً وجليّاً في جميع الفعاليّات، بدءاً من تحديات التحمّل وإطلاق المنصات الجديدة وصولاً إلى الابتكار التعاوني.

شيري لا تُصنّع المركبات فحسب، بل تُعيد تعريف أنماط الحياة"، هذا ما صرّح به تشو شاودونغ، نائب الرئيس التنفيذي لشركة شيري العالميّة. وأضاف: "من خلال الإنجازات التكنولوجيّة والشراكات العالميّة، نجعل التنقل الفاخر أكثر سهولةً واستدامةً وذكاءً".

ومن جانبه، علّق زاهر صباغ، مدير شيري الإمارات العربية المتحدة: "نجحت شيري في قيادة الابتكار في قطاع السيارات العالمي بوتيرة متسارعة على مدار السنوات الخمس الماضية، مستفيدةً من إرثٍ يمتد لأكثر من 20 عاماً في التخطيط الاستراتيجي والبحث والتطوير. في شيري الإمارات، نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل كبير، ونعلم أننا سنتمكن قريباً ن طرح ابتكارات شيري العالميّة وطرازاتها ومبادراتها في سوق الإمارات العربيّة المتّحدة، ممهدين بذلك الطريق لفصل جديد في صناعة السيارات في الدولة، بالشراكة مع مجموعة عبد الواحد الرستماني. طموحاتنا عالية وإمكانياتنا لا حدود لها: توقعوا من شيري إحداث ثورة في تجربة القيادة".

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