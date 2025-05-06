إبرام شراكة استراتيجية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تشييد مركز بيانات فائق النطاق

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع (دو) عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025، والتي اتسمت بنمو قوي على مستوى الإيرادات والربحية، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 7.4% على أساس سنوي نتيجة الأداء القوي في مجال خدمات الاتصالات والمجالات الأخرى التي تنشط فيها الشركة. وشهدت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) ارتفاعاً لافتاً بنسبة بلغت 15.0%، مدعومةً بتحسن مزيج الإيرادات والإدارة الفعالة للتكاليف، مما أدى إلى تسجيل هامش استثنائي في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 47.4%. وقد انعكس هذا الأداء القوي للعمليات التشغيلية على صافي أرباح الشركة الذي شهد ارتفاعاً قوياً بنسبة 19.8%، مما يشير الى استمرار الزخم القوي لعمليات الشركة وإدارتها الفعالة لمواردها المالية.

النتائج الرئيسية خلال الربع الأول من عام 2025:

استمرار الزخم القوي للعمليات التجارية مما أدى إلى نمو الإيرادات بنسبة 7.4% لتصل إلى 3.8 مليار درهم إماراتي.

نمو قوي في قاعدة المشتركين في خدمات الهاتف المتحرك والثابت، حيث تجاوز عدد مشتركي الهاتف المتحرك 9 ملايين مشترك.

نمو قوي في معدلات الربحية، حيث ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 15.0% لتصل إلى 1.8 مليار درهم إماراتي، وارتفع هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 3.1 نقطة مئوية ليصل إلى 47.4%، وزاد صافي الربح بنسبة 19.8% ليبلغ 0.7 مليار درهم إماراتي.

نقطة مئوية ليصل إلى 47.4%، وزاد صافي الربح بنسبة 19.8% ليبلغ 0.7 مليار درهم إماراتي. إنجاز استراتيجي مهم يسعى الى تعزيز محفظة أعمال الشركة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال إبرام شراكة متميزة مع شركة مايكروسوفت لبناء مركز بيانات ضخم فائق النطاق في دولة الإمارات.

"دو باي" du Pay) ) تحتفل بمرور عام على إطلاقها، مسجلةً أكثر من 500 ألف عملية تنزيل للتطبيق ومعاملات مالية تجاوزت قيمتها نصف مليار درهم.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة:"بدأنا هذا العام بأداء قوي في الربع الأول، حيث تمكنا من تسجيل نمو ملحوظ في مختلف المؤشرات المالية الرئيسية، وأحرزنا تقدماً ملموساً في تنفيذ استراتيجيتنا الرامية إلى تنويع مصادر إيراداتنا، ويتجلى ذلك من خلال الشراكة الاستراتيجية التي أبرمناها مع شركة مايكروسوفت لتشييد مركز بيانات ضخم فائق النطاق. وقد مكنتنا البيئة الاقتصادية المرنة التي تتمتع بها دولة الإمارات، إلى جانب جودة الخدمات والمنتجات التي نقدمها، وقدرتنا على الاستجابة سريعاً للاحتياجات والمتطلبات المتطورة لمختلف فئات عملائنا، من تحقيق نمو قوي في قاعدة المشتركين، حيث تجاوز عدد مشتركي الهاتف المتحرك لدينا حاجز الـ 9 ملايين مشترك، كما سجّلت الإيرادات نمواً لافتاً بنسبة 7.4%.. وقد نجحنا أيضاً في تحقيق توسع ملحوظ في هامش الأرباح، حيث شهد هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ارتفاعاً قوياً ليبلغ 47.4%، فيما نما صافي الربح بنسبة 19.8%، وهو ما يعكس كفاءة تنفيذ خططنا الاستراتيجية ونجاحنا في إدارة التكاليف. كما حافظت ميزانيتنا العمومية على قوتها، مدعومة بالتدفقات النقدية العالية وعودة نفقاتنا الرأسمالية في مجال تقنيات الاتصال إلى مستوياتها الطبيعية، ما يمنحنا القدرة على تعزيز توسعنا الاستراتيجي في قطاعات واعدة ذات إمكانات نمو عالية. وقد عكست النتائج التي حققناها في الربع الأول توقعاتنا الإيجابية لأداء عملياتنا وثقتنا في الحفاظ على هذا الزخم القوي خلال العام الحالي".

قاعدة المشتركين:

نمت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك خلال الربع الأول بنسبة 5.5% على أساس سنوي لتصل إلى 9.1 مليون مشترك، حيث بلغ صافي المشتركين الجدد في الربع الأول 475 ألف مشترك. وواصلت شريحة مشتركي خدمات الدفع الآجل مساهمتها الحيوية كمحرك رئيسي للنمو، حيث شهدت نمواً بنسبة 9.6% لتبلغ 1.8 مليون مشترك، مدفوعة بالطلب القوي في قطاع الأعمال نتيجة الخدمات والباقات المبتكرة التي طرحتها الشركة في السوق مثل عروض التجوال للمؤسسات. كما شهدت شريحة الدفع المسبق نمواً بنسبة 4.5% لتصل إلى 7.3 مليون مشترك، بفضل الباقات المخصصة التي قدمتها الشركة .

شهدت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف الثابت نمواً قوياً بنسبة 13.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 701,000 مشترك، حيث بلغ صافي المشتركين الجدد في الربع الأول 19 ألف مشترك، ليصل إجمالي عدد المشتركين الجدد خلال الاثني عشر شهراً الماضية إلى 85 ألفاً، مدفوعاً بالعروض والباقات المتميزة التي طرحتها الشركة مثل باقة الاتصال المنزلي الأساسية الجديدة Home Basic ، وباقة خدمات الاتصال اللاسلكي للمكاتب Office Wireless التي تتضمن حلولاً مدارة. كما حافظت خدمة الإنترنت المنزلي اللاسلكي (Home Wireless) على زخمها وجاذبيتها للعملاء، مدعومةً بالعروض التي طرحتها علامة "فيرجن موبايل"، مع مواصلة تركيز عملياتنا التشغيلية والتجارية على توسيع نطاق التغطية في المناطق الواعدة على امتداد الدولة.

أبرز النتائج المالية:

ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 7.4% على أساس سنوي لتصل إلى 3.8 مليار درهم، مدفوعة بشكل رئيسي بالأداء القوي الذي شهدته إيرادات خدمات الاتصالات والإيرادات الأخرى، بفضل البيئة الاقتصادية الداعمة للنمو التي تتميز بها دولة الإمارات، وقدرة الشركة على تعزيز حصتها السوقية، والتركيز المستمر على المنتجات ذات العوائد العالية من كل مستخدم، وتحسين مزيج الإيرادات .

الشركة بنسبة 7.4% على أساس سنوي لتصل إلى 3.8 مليار درهم، مدفوعة بشكل رئيسي بالأداء القوي الذي شهدته إيرادات خدمات الاتصالات والإيرادات الأخرى، بفضل البيئة الاقتصادية الداعمة للنمو التي تتميز بها دولة الإمارات، وقدرة الشركة على تعزيز حصتها السوقية، والتركيز المستمر على المنتجات ذات العوائد العالية من كل مستخدم، وتحسين مزيج الإيرادات ارتفعت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك بنسبة 7.4% على أساس سنوي لتصل إلى 1.7 مليار درهم، مدفوعة بنمو قاعدة العملاء، وتحسُّن مزيج الإيرادات، وتعزيز قدرة الشركة على تلبية الطلب على المنتجات ذات العائد الأعلى من كل مستخدم من خلال تخصيص العروض بشكل أكبر ونجاح الاستراتيجية المدعومة بالبيانات التي اتبعتها لتعزيز القيمة المقدمة للعملاء. كما ساهمت بعض الإيرادات غير المتكررة في تعزيز هذا النمو.

بنسبة 7.4% على أساس سنوي لتصل إلى 1.7 مليار درهم، مدفوعة بنمو قاعدة العملاء، وتحسُّن مزيج الإيرادات، وتعزيز قدرة الشركة على تلبية الطلب على المنتجات ذات العائد الأعلى من كل مستخدم من خلال تخصيص العروض بشكل أكبر ونجاح الاستراتيجية المدعومة بالبيانات التي اتبعتها لتعزيز القيمة المقدمة للعملاء. كما ساهمت بعض الإيرادات غير المتكررة في تعزيز هذا النمو. نمت إيرادات خدمات الهاتف الثابت بنسبة 10.2% على أساس سنوي لتصل إلى 1.1 مليار درهم، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى توسيع نطاق شبكة الألياف الضوئية في مناطق جديدة، والنجاح المستمر لخدمة الإنترنت المنزلي اللاسلكي، وحلول وخدمات الاتصال الجديدة التي طرحتها الشركة لقطاع الأعمال.

سجلت “ الإيرادات الأخرى ” نمواً بنسبة 4.8% على أساس سنوي لتصل إلى 1.1 مليار درهم، مدعومة بنجاح الشركة في توسيع محفظة أعمالها في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يتماشى مع استراتيجيتها لتنويع مصادر الإيرادات خارج نطاق أنشطة أعمالها الأساسية. كما يعود هذا النمو إلى ارتفاع إيرادات خدمات التجوال نتيجة زيادة تدفق السياح الدوليين، إلى جانب ارتفاع إيرادات خدمات الربط البيني، نتيجة نمو قاعدة عملاء خدمات الهاتف المتحرك. وقد عوَضت هذه العوامل - جزئياً - الانخفاض في مبيعات الأجهزة، والذي يعود بشكل رئيسي إلى تغيرات في الظروف والتوقيت، حيث تأثرت مبيعات الأجهزة في الربع الأول من عام 2024 إيجاباً نتيجة تسريع الطلبات على الأجهزة الجديدة من جانب العملاء بسبب القيود التي شهدتها سلاسل الإمداد في الربع الذي سبقه، مما أدى إلى أساس مقارنة أعلى.

نمواً بنسبة 4.8% على أساس سنوي لتصل إلى 1.1 مليار درهم، مدعومة بنجاح الشركة في توسيع محفظة أعمالها في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يتماشى مع استراتيجيتها لتنويع مصادر الإيرادات خارج نطاق أنشطة أعمالها الأساسية. كما يعود هذا النمو إلى ارتفاع إيرادات خدمات التجوال نتيجة زيادة تدفق السياح الدوليين، إلى جانب ارتفاع إيرادات خدمات الربط البيني، نتيجة نمو قاعدة عملاء خدمات الهاتف المتحرك. وقد عوَضت هذه العوامل - جزئياً - الانخفاض في مبيعات الأجهزة، والذي يعود بشكل رئيسي إلى تغيرات في الظروف والتوقيت، حيث تأثرت مبيعات الأجهزة في الربع الأول من عام 2024 إيجاباً نتيجة تسريع الطلبات على الأجهزة الجديدة من جانب العملاء بسبب القيود التي شهدتها سلاسل الإمداد في الربع الذي سبقه، مما أدى إلى أساس مقارنة أعلى. نمت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 15.0% إلى 1.8 مليار درهم، وبلغ هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 47.4%. ويعود هذا الارتفاع في هامش الأرباح إلى النمو القوي في الإيرادات، وتحسن مزيجها، وارتفاع متوسط العائد من كل مستخدم، وانخفاض تكلفة الأجهزة وتكلفة إجراءات المصادقة، بالإضافة إلى بعض الإيرادات غير المتكررة. كما كان هذا الأداء مدعوماً بتحسين أداء عمليات التحصيل، إلى جانب التركيز المستمر على تعزيز الكفاءة التشغيلية وضبط التكاليف غير المباشرة.

بنسبة 15.0% إلى 1.8 مليار درهم، وبلغ هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 47.4%. ويعود هذا الارتفاع في هامش الأرباح إلى النمو القوي في الإيرادات، وتحسن مزيجها، وارتفاع متوسط العائد من كل مستخدم، وانخفاض تكلفة الأجهزة وتكلفة إجراءات المصادقة، بالإضافة إلى بعض الإيرادات غير المتكررة. كما كان هذا الأداء مدعوماً بتحسين أداء عمليات التحصيل، إلى جانب التركيز المستمر على تعزيز الكفاءة التشغيلية وضبط التكاليف غير المباشرة. ارتفع صافي الربح بنسبة 19.8% على أساس سنوي ليصل إلى 722 مليون درهم، وبلغ هامش صافي الربح 18.8%، ما يعكس قوة الأداء التشغيلي وتحسن العوائد من الفوائد .

بنسبة 19.8% على أساس سنوي ليصل إلى 722 مليون درهم، وبلغ هامش صافي الربح 18.8%، ما يعكس قوة الأداء التشغيلي وتحسن العوائد من الفوائد بلغت النفقات الرأسمالية خلال الربع الأول 377 مليون درهم، (مقارنةً بـ 359 مليون درهم في الربع الأول من العام 2024)، وبلغت الكثافة الرأسمالية 9.8% (مقارنة بـ 10.0% في الربع الأول 2024). وقد تركزت الاستثمارات الرئيسية للشركة على تعزيز تغطية شبكة الجيل الخامس، وتحسين التغطية الداخلية، وتوسيع نطاق شبكة الألياف الضوئية، إلى جانب الاستثمار في توسيع نطاق الأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتواصل الشركة التركيز على تطوير البنية التحتية لشبكاتها وتحديث أنظمتها الرقمية للارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز تجارب العملاء .

ارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلي (EBITDA – Capex) بنسبة 17.9% ليبلغ 1.4 مليار درهم، مدعوماً بالنمو القوي في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك .

نبذة عن دو

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل مدعوم بأحدث التقنيات والابتكارات الرقمية، حيث ترسخّ الشركة ريادتها في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية المتكاملة، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المتحرك، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصال وتوفير أحدث التقنيات للعملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة الجودة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من مواكبة التحولات في المشهد الرقمي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لدعم تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الأعمال وتعزيز ازدهار المجتمع، بما يسهم في بناء مستقبل متقدم رقمياً وأكثر اتصالاً في المنطقة، ودفع عجلة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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