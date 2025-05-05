محمد ثاني مرشد غانم الرميثي، رئيس مجلس الإدارة، ألفا ظبي القابضة: "استهلّت ’ألفا ظبي‘ عام 2025 بزخم قوي، مستندة إلى عام حافل بالتحولات، ومدفوعة باستراتيجية واضحة وطموحة لتعزيز النمو المستقبلي."

المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: " تعكس نتائجنا للربع الأول من عام 2025 مدى فعالية الاستراتيجية الاستثمارية التي تنتهجها ’ألفا ظبي‘. ومن خلال تركيزنا على الفرص التي تنجم عن النمو الاقتصادي والسكاني والتطورات التكنولوجية ونماذج الأعمال المستدامة، نجحنا في بناء محفظة متوازنة من الأصول الاستثنائية."

تعكس نتائجنا للربع الأول من عام 2025 مدى فعالية الاستراتيجية الاستثمارية التي تنتهجها ’ألفا ظبي‘. ومن خلال تركيزنا على الفرص التي تنجم عن النمو الاقتصادي والسكاني والتطورات التكنولوجية ونماذج الأعمال المستدامة، نجحنا في بناء محفظة متوازنة من الأصول الاستثنائية." واصلت المجموعة الزخم القوي في تنفيذ الاستراتيجيات عبر القطاعات الرئيسية، مما أسهم في ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة إلى 4.4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 33% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي .

بلغت إيرادات المجموعة 17.4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 23% على أساس سنوي، ما يعكس قوة وتنوع محفظة "ألفا ظبي" وسجلها الحافل بالنمو المستدام .

ساهمت قطاعات رئيسية في تحقيق الإيرادات، بما في ذلك القطاع العقاري (6.4 مليار درهم)، والقطاع الصناعي (6.2 مليار درهم)، وقطاع البناء (2.7 مليار درهم)، وقطاع الخدمات والقطاعات الأخرى (2.1 مليار درهم).



أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع ("ألفا ظبي" أو "المجموعة")، إحدى أسرع الشركات الاستثمارية القابضة نمواً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز «AlphaDhabi»، عن تسجيل نتائج مالية قوية للفترة المنتهية في 31 مارس 2025، حيث ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 4.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 33% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقد واصلت "ألفا ظبي" تحقيق زخم قوي في تنفيذ استراتيجيتها عبر القطاعات الرئيسية، مما شكّل عاملاً رئيسياً في تحقيق الأداء القوي للمجموعة. وبلغت إيرادات المجموعة 17.4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 23% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس قوة وتنوع محفظة "ألفا ظبي" إلى جانب سجلها الحافل بالنمو المستدام.

وبلغ صافي أرباح "ألفا ظبي" 2.1 مليار درهم، مسجلاً انخفاضاً مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة التغيير في القيمة السوقية العادلة لبعض الاستثمارات المدرجة في الأسواق المالية. وتحافظ المجموعة على مركز مالي قوي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للأصول 185.2 مليار درهم، مع إجمالي حقوق ملكية بقيمة 93.5 مليار درهم. وتتمتع "ألفا ظبي" بمكانة استراتيجية راسخة تتيح لها المضي قدماً في تحقيق طموحاتها للنمو، والتي تشمل فرصاً إضافية لعمليات الاستحواذ والتوسع الجغرافي.

وفي الإطار ذاته، شكّل التنوع المتزايد والوضع القوي والمستقر لمحفظة "ألفا ظبي" عاملاً رئيسياً في دفع نمو الإيرادات والمساهمة في زيادة صافي الأرباح التشغيلية. وقد ساهمت المحافظ التابعة للمجموعة في قطاع العقارات (6.4 مليار درهم)، والصناعة (6.2 مليار درهم)، والبناء (2.7 مليار درهم)، والخدمات والقطاعات الأخرى (2.1 مليار درهم) بشكل ملحوظ في إجمالي الإيرادات المسجلة.

وقال سعادة محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة "ألفا ظبي القابضة": "استهلّت ألفا ظبي عام 2025 من موقع قوة، مستندة إلى عام حافل بالتحولات، ومدفوعة باستراتيجية واضحة للنمو المستقبلي. وقد نجحنا معاً في تطوير أعمالنا على كافة المستويات، من خلال اقتناص فرص استراتيجية تحمل في طياتها إمكانات نمو عميقة وتترك آثاراً إيجابية ملموسة. وتمثل نتائجنا المالية في الربع الأول من العام تجسيداً لزخم النمو هذا، بفضل تطور محفظتنا المتنوعة من حيث المواقع الجغرافية والقطاعات المستقبلية التي يتوجه تركيزنا نحوها."

من جانبه قال المهندس حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "ألفا ظبي القابضة": "تعكس نتائجنا للربع الأول من عام 2025، بما في ذلك نمو الإيرادات بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 17.4 مليار درهم، وارتفاع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 33% لتبلغ 4.4 مليار درهم، قوة الاستراتيجية الاستثمارية التي تنتهجها ألفا ظبي. ومن خلال تركيزنا على الفرص الناتجة عن النمو الاقتصادي والسكاني والتغيرات التكنولوجية ونماذج الأعمال المستدامة، نجحنا في بناء محفظة متوازنة من الأصول الاستثنائية. ونواصل تركيزنا على الاستثمارات التي تعزز تنويع مصادر الإيرادات، وتخلق قيمة مضافة للاقتصاد، وتُرسّخ مكانة ألفا ظبي لتحقيق نمو طويل الأجل."

ويشكل التنوع في في محفظة ألفا ظبي القابضة حافزاً رئيسياً لمواصلة النمو، وخاصة مع تحقيق كافة قطاعات الشركة الاستثمارية أداءً ملحوظاً مما ساهم في تسجيل أداء قوي. هذا واستحوذت شركة ألفا ظبي القابضة في الربع الأول من عام 2025 على حصة إستراتيجية مسيطرة في المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق، الأمر الذي يؤكد بدوره على التزام شركة ألفا ظبي القابضة بتعزيز القيمة ضمن القطاعات الحيوية استراتيجيا مثل قطاع السياحة. هذا وقد حقق المشروع المشترك بين ألفا ظبي القابضة وشركة مبادلة للاستثمار بإنشاء محفظة مالية تقارب قيمتها 3.7 مليار درهم، وذلك بهدف الاستثمار في فرص الائتمان العالمية.

مؤشرات الأداء الرئيسية للربع الأول من عام 2025

الدار: الأولى في المشاريع العقارية

نجحت شركة "الدار العقارية" ش.م.ع في تسعير أول إصدار لها من أدوات رأس المال الهجين بقيمة 3.67 مليار درهم، أي ما يعادل مليار دولار أمريكي، وسط طلب قوي من قبل شرائح واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين. كما تمكنت شركة "الدار للاستثمار العقاري"، التابعة لشركة "الدار العقارية" والمختصة بإدارة محفظة أصول مدرّة للدخل بقيمة 28 مليار درهم، ما يعادل 7.6 مليار دولار أمريكي، من جمع 1.84 مليار درهم، أي 500 مليون دولار أمريكي، من خلال إصدار صكوك خضراء لأجل عشر سنوات.

ألفا ظبي القابضة كونستركشن: البناء على أسس صلبة

ساهمت شركة "تروجان للمقاولات العامة"، إحدى الشركات الرائدة ضمن مجموعة "تروجان" للإنشاءات التابعة لشركة ألفا ظبي القابضة، بدور بارز في حصول مطار زايد الدولي على تصنيف "اللؤلؤ الثلاثي" وفق نظام "استدامة" لتقييم المباني، في إنجاز يعكس التزام الشركة بممارسات البناء المستدام ودعمها لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تعزيز الابتكار في كافة المجالات، والتركيز على حماية البيئة.

وفي إنجاز آخر، حققت شركة "رويال أدفانس إلكترو ميكانيكال"، التابعة لمجموعة "تروجان" للإنشاءات، إنجازاً لافتاً بحصولها على جائزتين مرموقتين خلال حفل توزيع جوائز "كونستركشن بيزنس نيوز الشرق الأوسط" للأنظمة الكهروميكانيكية لعام 2025، حيث فازت بجائزة "مشروع العام في مجال السباكة"، إلى جانب تتويج المهندس وائل منصور بجائزة "الرئيس التنفيذي للعام".

إن إم دي سي إنيرجي: موثوقية عالية

افتتحت شركة "إن إم دي سي إنيرجي"، الرائدة في قطاعات الهندسة والتوريدات والبناء والجرف البحري والمملوكة بغالبيتها لـ "مجموعة إن إم دي سي (سوق أبوظبي للأوراق المالية: NMDC)" والتابعة لها والمدرجة بدورها في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (NMDCENR)، منشأة تصنيع متطورة في مدينة رأس الخير بالمملكة العربية السعودية، تمثل مرحلة جديدة في مسيرة الشركة للتوسع الإقليمي والعالمي وفق استراتيجيتها الطموحة. وتتميز المنشأة بتجهيزها بأحدث تقنيات الأتمتة والتحول الرقمي، إلى جانب اعتمادها أحدث عمليات التصنيع، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 40,000 طن سنوياً. وفي وقت سابق من هذا العام، حصلت "إن إم دي سي إنيرجي" على عقد هندسة ومشتريات وإنشاء مرموق من شركة "تايوان باور" لتنفيذ أعمال تركيب خطوط الأنابيب، وربطها بالساحل، وأعمال التجريف، ضمن المرحلة الثانية من مشروع تجديد محطة "تونغ-شياو" للطاقة.

إينيرسول "Enersol": عالم من الفرص

أعلنت "إنيرسول"، المنصة الاستثمارية المشتركة بين "ألفا ظبي" و"أدنوك للحفر" والمتخصصة في حلول وتقنيات الطاقة، عن إتمام استحواذها على حصة بنسبة 95% في شركة "ديب ويل سيرفيسز (DWS)" في خطوة تمثل محطة جديدة ضمن مساعي "إنيرسول" لرسم ملامح جديدة لقطاع خدمات الطاقة من خلال التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الابتكارية المملوكة لها. ومنذ عام 2024، وظفت إنيرسول أكثر من 2.9 مليار درهم من أصل تفويض استثماري بقيمة 5.5 مليار درهم في مجال التكنولوجيا، عبر استحواذها على شركات غوردون تكنولوجيز، وEV، وNTS AMEGA، إلى جانب DWS. وتشهد "إنيرسول" نمواً متسارعاً في عام 2025، مع خطط لمزيد من الاستثمارات وتوسيع محفظتها عبر الاستحواذ على شركات تكنولوجيا الطاقة عالية التأثير.

أدمو لايفستايل القابضة

أعلنت شركة "أدمو لايف ستايل القابضة" عن استثمار إضافي في علامة "ناموس" العالمية الرائدة في مجال الضيافة والمأكولات الفاخرة. ويُمكّن هذا التوسع الاستراتيجي "أدمو" من دعم نمو علامة "ناموس" ومواقعها على مستوى العالم، بما يشمل مطاعمها وفنادقها ومنتجعاتها، بما يعزز التزام "أدمو" بتوسيع محفظتها الدولية في قطاع الضيافة الفاخرة.

المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق

استحوذت المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق على حصة استراتيجية مسيطرة تبلغ 73.73% في المؤسسة، وذلك عقب صفقة تم من خلالها نقل عدد من الأصول التابعة لشركة ألفا ظبي للضيافة القابضة وشركة مربان إنرجي ليمتد إلى المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق مقابل إصدار أسهم. وتعزز هذه الصفقة من مكانة المؤسسة، وتدعم استثمارات شركة ألفا ظبي القابضة في قطاع الضيافة الفاخرة داخل دولة الإمارات وخارجها، وتشمل نقل أربعة أصول فندقية رئيسية. وتضم هذه الأصول فندقين فاخرين من أبرز المعالم في إمارة أبوظبي، وهما فندق "سانت ريجيس جزيرة السعديات" ومنتجع وسبا "الوثبة" التابع لمجموعة "لكجري كوليكشن"، إلى جانب فندق "شيفال بلان راندهلي" الفاخر في جزر المالديف، وفندق "شيفال بلان سيشيل" الذي تم افتتاحه مؤخراً.

ألفا ظبي ومبادلة: شراكة استثنائية

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار ("مبادلة") وشركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع ("ألفا ظبي")، اليوم عن قيام مشروعهما المشترك، الذي تم إطلاقه في عام 2023، بإنشاء محفظة مالية تقارب قيمتها 3.7 مليار درهم، وذلك بهدف الاستثمار في فرص الائتمان العالمية. ويشكل هذا الإنجاز خطوة رئيسية نحو تحقيق هدف الشراكة المتمثل باستثمار ما يصل إلى 9.2 مليار درهم حتى عام 2028، كما يؤكد على الزخم القوي لهذا المشروع المشترك وتقدّم سير العمل فيه.

2025: مواصلة العمل والإنجاز

بعد انطلاقة متميزة في عام 2025، تواصل شركة ألفا ظبي القابضة البناء على الزخم الذي حققته في عام 2024، من خلال مواصلة مساعيها للنمو على المستويين الأفقي والعمودي. وستواصل المجموعة العمل على استكشاف الفرص الواعدة واقتناصها ضمن قطاعات متنوعة تتميز بنمو مرتفع وتركيز على المستقبل، بما يعزز مكانتها كشركة استثمارية رائدة تسعى لتحقيق نمو مستدام وطويل الأجل.

حول ألفا ظبي القابضة

تأسست ألفا ظبي القابضة في عام 2013، وهي شركة مدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد من أسرع شركات الاستثمار القابضة نمواً في أبوظبي، وتندرج تحت مظلتها أكثر من 250 شركة من مجالات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، بالإضافة إلى العقارات والبناء والضيافة وقطاعات أخرى، كما تغطي محفظة استثمارات الشركة ما يزيد عن 45 دولة. ويعمل لدى الشركة أكثر من 95 ألف موظف، وهي داعم استراتيجي لاقتصاد الإمارات يلتزم بتحقيق نمو مستمر لأصحاب المصلحة عبر الاستثمار في الشركات الناشئة ودعم الابتكار والتنوع.

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