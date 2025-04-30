الطلب القوي في الأسواق الرئيسية في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط ساهم في زيادة المبيعات بنسبة 10% على أساس سنوي، مدعوماً بتحقيق الشركة نمواً في الإنتاج بنسبة 7% على أساس سنوي.

نمو أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام بنسبة 40% حيث ارتفعت إلى 2.07 مليار درهم (564 مليون دولار) قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مما ساهم في تسجيل علاوات سعرية قوية تجاوزت توجيهات الإدارة.

"بروج" أعلنت عن عزمها زيادة توزيعات الأرباح لعام 2025 لتصل إلى 16.2 فلساً للسهم، ومن المتوقع أن تستمر "مجموعة بروج الدولية" في توزيع نفس المبلغ على المساهمين حتى عام 2030.

الشركة باشرت تنفيذ برنامج إعادة شراء ما يصل إلى 2.5% من أسهمها القائمة، وقامت بشراء 64 مليون سهم حتى تاريخه، مما يؤكد ثقة "بروج" القوية في آفاق نموّها المستقبلي.

من المتوقع استكمال صفقة إنشاء "مجموعة بروج الدولية" في الربع الأول من عام 2026

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة "بروج بي إل سي"، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، عن تحقيقها أرباحاً صافية كبيرة بلغت 1.03 مليار درهم (281 مليون دولار) للربع الأول من عام 2025، مدفوعةً بتسجيلها إنتاجاً شهرياً قياسياً في مارس، وزيادة في حجم المبيعات، واستمرارها في إدارة التكاليف.

كما حافظت الشركة على أدائها التشغيلي القوي، حيث ارتفعت أحجام الإنتاج بنسبة 7% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025. كما استمرت الشركة في المحافظة على نسبة موثوقية الأصول الإجمالية، حيث بلغت 94.4% بحلول نهاية الربع، مع محافظتها على معدلات استخدام البولي إيثيلين بنسبة 101% والبولي بروبيلين بنسبة 98%، مما يؤكد التميز التشغيلي للشركة وكفاءتها.

وحافظ الطلب على قطاعات المنتجات عالية القيمة على زخمه خلال الربع الأول من عام 2025 في أسواق النمو الأساسية في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا. كما ارتفع إجمالي حجم المبيعات بنسبة 10% على أساس سنوي في الربع الأول ليصل إلى 1.25 مليون طن، مدفوعاً بنمو قوي بنسبة 8% في مبيعات البولي إيثيلين، و13% في أحجام مبيعات البولي بروبيلين.

ونجحت "بروج" في تحقيق علاوات سعرية قوية عبر محفظة منتجاتها المتخصصة وعالية الجودة، وتجاوز متوسط أسعار البولي إيثيلين والبولي بروبيلين مستوى التوقعات التي حددتها الإدارة عبر الدورات الاقتصادية، بمقدار 224 دولاراً و154 دولاراً للطن الواحد على التوالي. وتسلط هذه العلاوات السعرية الضوء على القيمة الإضافية الكبيرة التي تتميز بها منتجات "بروج"، والتي تقوم بدور محوري في دعم القطاعات عالية النمو مثل البنية التحتية، والطاقة، والزراعة، والتغليف المطوّر، والرعاية الصحية.

وبهذه المناسبة، قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج": "تتميز ’بروج‘ بمكانة راسخة تتيح لها الاستمرار في تحقيق نمو متسارع خصوصاً بعد أن أظهرت مرونة ملحوظة وتميزاً تشغيلياً على مدار العامين الماضيين، حيث تمنحنا هذه الإنجازات ثقة قوية بالتزامن مع دخولنا مرحلة جديدة من النمو النوعي مع ’مجموعة بروج الدولية‘. ونحن مستمرون في تنفيذ استراتيجيتنا التي تركز بشكل أساسي على خلق وتعزيز القيمة لمساهمينا، وهو ما يتضح من خلال زيادة توزيعات أرباح ’بروج‘ المرتقبة لتصل إلى 16.2 فلساً للسهم لعام 2025، والتي ستشكل أيضاً الحدّ الأدنى المتوقع لتوزيعات الأرباح حتى عام 2030 تحت مظلة ’مجموعة بروج الدولية‘".

ويساهم الأداء القوي المتواصل للشركة في إرساء أسسٍ ثابتة وقوية للاندماج المقترح بين شركتي "بروج" و"بورياليس"، والاستحواذ على شركة "نوفا للكيماويات"، لتأسيس "مجموعة بروج الدولية"، وهي شركة عالمية رائدة في مجال البتروكيماويات تبلغ قيمتها 220 مليار درهم (60 مليار دولار). وقد تم التخطيط لتأسيس هذا الكيان الجديد بهدف الاستمرار في تحقيق أرباح قوية ونمو كبير على المدى القريب، على أن تستكمل صفقة تأسيس المجموعة في الربع الأول من عام 2026، بعد الحصول على الموافقات القانونية والتنظيمية اللازمة.

النمو المستهدف في قطاعات المنتجات عالية القيمة يعزز قوة التسعير

حققت "بروج" في الربع الأول من عام 2025 نمواً في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 9% وبلغت قيمتها 5.21 مليار درهم (1.42 مليار دولار)، مدفوعةً بارتفاع متوسط أسعار البيع وزيادة أحجام المبيعات. ويؤكد هذا الأداء القوي الطلب المتزايد على حلول الطاقة والبنية التحتية المتميزة التي تنتجها الشركة، والتي شكلت ما نسبته 38% من إجمالي حجم المبيعات خلال الربع. كما ارتفع متوسط أسعار مبيعات البولي إيثيلين والبولي بروبيلين بنسبة 2% على أساس ربع سنوي.

واستمرت الشركة في التركيز على ضبط التكاليف كأحد أولياتها الرئيسة، مع تحقيقها انخفاضاً في مصاريف المبيعات والتوزيع بنسبة 6% على أساس سنوي. وتستند الشركة في إدارة التكاليف إلى برنامجها الناجح لتعزيز القيمة الذي حقق قيمة بلغت 2.22 مليار درهم (607 ملايين دولار) في عام 2023، مما ساهم في تحقيقها هامش ربح رائد على مستوى قطاع البتروكيماويات قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 40% خلال الربع الأول.

وبلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الأول من العام 2.07 مليار درهم (564 مليون دولار)، وهي أرباح مستقرة على نطاق واسع على أساس سنوي. كما حافظ التحويل النقدي على قوته بنسبة 93%، بينما وصلت التدفقات النقدية الحرة المعدلة من الأنشطة التشغيلية إلى 1.92 مليار درهم (523 مليون دولار)، مما يدل على تركيز الشركة المستمر على الكفاءة التشغيلية وتوليد النقد. ولا تزال "بروج" تحتفظ بميزانية عمومية قوية جداً، حيث بلغ معدل صافي الدَيْن/الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 0.9 ضعف اعتباراً من 31 مارس 2025.

المساهمون يحصلون على أرباح كبيرة لعام 2024، وتعتزم الشركة زيادة أرباح الأسهم بشكل جذاب اعتباراً من عام 2025. "بروج" تنفذ خطة إعادة شراء الأسهم التي تم اعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي

وافق المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة لعام 2025 الذي انعقد في 7 أبريل على توزيع أرباح نهائية بقيمة 2.4 مليار درهم (650 مليون دولار) لعام 2024، تم دفعها في 28 أبريل 2025، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2024 إلى 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) - أي ما يعادل 15.88 فلساً للسهم. وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح الموزعة على المساهمين منذ الاكتتاب العام الأولي للشركة في عام 2022 إلى 13.14 مليار درهم (3.58 مليار دولار).

وكان معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة "بروج"، قد أكد التزام الشركة بتحقيق عوائد كبيرة ومستدامة للمساهمين وذلك خلال الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية. وتعتزم "بروج" في عام 2025 زيادة توزيعات أرباحها إلى 16.2 فلساً على الأقل للسهم. وعند إتمام صفقة "مجموعة بروج الدولية"، ستقوم المجموعة بتقديم أرباح إجمالية تقدر بـ 8 مليارات درهم (2.2 مليار دولار) سنوياً، أي ما يصل إلى 16.2 فلساً للسهم سنوياً، وذلك للفترة من عام 2026 وحتى 2030، وهو ما يمثل عائداً سنوياً بنسبة 6.3%2 بسعر السهم الحالي. كما تمثل توزيعات أرباح "بروج" و"مجموعة بروج الدولية" عائداً تراكمياً تصل نسبته إلى 38%2 حتى عام 2030.

وبدأت "بروج" أيضاً بإعادة شراء ما يصل إلى 2.5% من أسهمها القائمة بعد أن تم الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي، الأمر الذي يعكس ثقة الشركة القوية في آفاق نموها المستقبلي. وقد اشترت الشركة حتى الآن 64 مليون سهم مع الإبلاغ عن هذه الصفقات وفقاً للمتطلبات التنظيمية لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

تعزيز الابتكار من خلال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتكنولوجيا

تستفيد "بروج" من قوة الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والتحول الرقمي لتسريع قدراتها الابتكارية ورفع كفاءاتها التشغيلية وإحراز تقدم في تحقيقها لأهداف الاستدامة. ففي عام 2024، حققت "بروج" قيمة تقدر بـ 2.10 مليار درهم (573 مليون دولار) من خلال برامجها الرقمية القائمة على حلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، متجاوزة بذلك الهدف الذي حددته سابقاً، كما حددت هدفاً جديداً لعام 2025 وقدره 2.11 مليار درهم (575 مليون دولار) كقيمة عبر الاستفادة من حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتكنولوجيا بهدف خلق وتعزيز القيمة لمساهميها.

تسريع تصنيع منتجات مبتكرة

تواصل "بروج" توسيع محفظتها من حلول البولي أوليفين المتقدمة لخدمة القطاعات الرئيسية بما في ذلك الزراعة والطاقة والرعاية الصحية والبنية التحتية والسيارات والتغليف المتقدم. كما تعمل الشركة على تعزيز ابتكار المنتجات لتلبية الطلب العالمي المتزايد من خلال العديد من الحلول الجديدة المقرر إطلاقها في عام 2025.

وأطلقت "بروج" بالشراكة مع "بورياليس" أولى حلولها المصنعة في الإمارات والمخصصة لخدمة قطاع الرعاية الصحية وهو Bormed RG868MO المصمم لتصنيع تطبيقات المحاقن الطبية. وتستعد الشركة الآن لطرح منتج ثانٍ في عام 2025، مما يساهم في توسيع محفظتها من الحلول الطبية المتخصصة.

أما بالنسبة لقطاع البنية التحتية، فقد عززت "بروج" حلولها من مادة البولي إيثيلين PE100-RC لتصبح ذات مقاومة ميكانيكية فائقة ومتانة طويلة الأجل عند استخدامها في أنظمة أنابيب الضغط. كما طرحت الشركة أيضاً فئة جديدة من البولي إيثيلين عالي الكثافة خلال مشاركتها في معرض "عرب بلاست" Arabplast وهذه الفئة من الحلول تدخل في تصنيع الحاويات متوسطة إلى كبيرة الحجم بما يصل إلى 100 لتر، وهي مصممة لتحل محل المواد الثقيلة مثل المعادن. وهذا بالتالي يضمن خفة الوزن ويساهم في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، مما يعزز التزام "بروج" بتوفير حلول مستدامة وعالية الأداء.

تعزيز الاستدامة وترسيخ مكانة رائدة في قطاع البتروكيماويات

تساعد حلول الشركة من المنتجات المبتكرة والمتينة للعملاء في مختلف القطاعات الصناعية الرئيسية على تقليل المواد المستهلكة وخفض الانبعاثات وإطالة فترة صلاحية البنية التحتية الحيوية، مما يعزز التزام "بروج" بتحقيق تأثير بيئي ومجتمعي إيجابي مع تلبية الطلب العالمي المتزايد.

وفي المقابل، تعمل "بروج" على تعزيز ممارساتها الخاصة بالاستدامة والإفصاحات. ففي عام 2024، قدمت الشركة تقريراً حول مشروع الإفصاح عن الكربون (CDP) لأول مرة، وحصلت على شارة ’الشفافية‘ تقديراً لالتزامها بالإفصاحات المتعلقة بالمناخ. بالإضافة إلى ذلك، فقد نشرت "بروج" في شهر مارس تقريرها عن الاستدامة لعام 2024 والذي يعكس شفافيتها الأفضل ضمن فئتها والمتوافقة تماماً مع أطر الإبلاغ العالمية الرائدة. كما تم تكريم ممثلي قيادة الاستدامة في "بروج" بمنحهم جائزة أفضل مشروع ضمن جوائز الشرق الأوسط لاستدامة النفط والغاز المرموقة.

تعزيز مكانة "مجموعة بروج الدولية" لتحقيق قيمة كبيرة للمساهمين

أعلنت شركتا "أدنوك" و"أو إم في"، بصفتهما المساهمين الرئيسيين في "مجموعة بروج الدولية"، عن عزمهما، بعد إتمام صفقة إنشاء المجموعة، توزيع أرباح إجمالية جذابة تقدر بنحو 8 مليارات درهم (2.2 مليار دولار)، أي بأرباح سنوية تصل إلى 16.2 فلساً للسهم، اعتباراً من عام 2026 وحتى 2030، على أساس نسبة صافي الدخل المستهدفة عند 90%. كما سيتم دعم توزيعات الأرباح هذه من خلال وجود ميزانية عمومية قوية وربحية مرنة وتوليد تدفقات نقدية حرة كبيرة. ومن المتوقع أن تنمو الأرباح النقدية للسهم في "مجموعة بروج الدولية" بنسبة تصل إلى 30% خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مع توقع ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 25.7 مليار درهم (7 مليارات دولار).

من الجدير بالذكر أن غالبية مشاريع التوسع على المدى القريب التي تنفذها الشركة قد تم تمويلها بالفعل، وهي على وشك الانتهاء. وسيتم نقل ملكية مشروع "بروج 4" الاستراتيجي إلى "مجموعة بروج الدولية" بسعر التكلفة، مما يساهم في تحقيق قيمة كبيرة للمساهمين. وبمجرد تشغيله بالكامل، سيضيف المصنع 1.4 مليون طن سنوياً من الطاقة الإنتاجية الإضافية ومن المتوقع أن يساهم في تمكين الشركة من تحقيق حوالي 3.3 مليار درهم (900 مليون دولار) من الأرباح السنوية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من خلال دورة أعمال نموذجية.

نظرة مستقبلية

لا تزال "بروج" تركز على تحسين مجموعة المنتجات عالية القيمة التي توفرها واستراتيجيتها للمبيعات الإقليمية للحفاظ على علاوات تسعيرية قوية. وتواصل المرونة التي تتمتع بها الشركة في إعادة تخصيص أحجام المبيعات المناسبة للأسواق التي تقدم ارتفاعات أعلى في دعم جهودها الناجحة لتحسين الإيرادات، ومن المتوقع أن تؤثر أعمال الصيانة الشاملة لمصنع "بروج 3" المخطط لها في الربع الثاني على الإنتاج بنحو 320 كيلو طن. وتعد أعمال الصيانة الدورية المخطط لها والتي تستمر لمدة 5 سنوات ضرورية لتحسين أداء أصول "بروج" ذات المستوى العالمي والتميز التشغيلي، ولدعم معدلات الاستخدام المرتفعة وأحجام الإنتاج.

وتراقب "بروج" أيضاً عن كثب التطورات المتعلقة بالرسوم الجمركية وتعزز من موقعها لدعم عملائها في الأسواق الرئيسة. كما أن إدارة الشركة واثقة من قدرتها على تقديم أداء متفوق والحفاظ على ميزتها التنافسية على الرغم من التقلبات التي تشهدها الأسواق.

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