الكويت - أعلنت شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) المتخصصة في إدارة المرافق والعقارات التجارية، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وقد حققت يوباك صافي أرباح 1.03 مليون دينار كويتي، بما يعادل 2.53 فلس كويتي للسهم الواحد، وبانخفاض قدره 36% قياساً بالعام السابق 2023. كما بلغت إيرادات الشركة 8.57 مليون دينار كويتي، بانخفاض قدره 15.5% مقارنة بالعام السابق 2023.

حول هذه النتائج أفاد المهندس/ حمد مال الله، الرئيس التنفيذي لشركة يوباك: "جاءت نتائج يوباك لعام 2024 متوافقة مع توقعاتنا، ويرجع سبب تراجع الأرباح بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات نتيجة لانتهاء عقد مواقف سيارات مبنى الركاب T4 في فبراير من العام 2024. إننا ملتزمون بتقديم قيمة مضافة لمساهمينا مع ضمان استمرارنا في تقديم أداء تشغيلي متميز لعملائنا."

ونواصل أعمال التخطيط وإنجاز كافة الأعمال والترتيبات الخاصة بمشروع شاطئ المسيلة (بلاج 2)، حيث تعمل فرقنا على إعداد المشروع وتجهيزه للافتتاح والتشغيل في أقرب وقت ممكن. كما تتواصل عقد الاجتماعات مع الشركاء المعنيين، والموردين المحتملين الذين سيعملون معنا في هذا المشروع الجديد.

يذكر أن شاطئ المسيلة هو أحد الوجهات الترفيهية العائلية الرئيسية في الكويت، وقد قامت شركة المشروعات السياحية بإعادة تطويره كجزء من دورها التنموي الرائد في قطاع السياحة بدولة الكويت. ويمتد المشروع على مساحة تزيد عن 70 ألف متر مربع في موقع متميز على شاطئ المسيلة، ومن المستهدف أن يصبح المشروع نقطة جذب كبيرة للمواطنين والزوار من مختلف الفئات العمرية، وستتولى يوباك إدارة وتشغيل كافة جوانب المشروع بما في ذلك عمليات التأجير وإدارة المرافق والأنشطة الترفيهية وكافة العمليات الأخرى بالمشروع.

وتعد يوباك مستثمراً مشاركاً في مركز ريم مول التجاري الكائن في جزيرة الريم بأبوظبي والذي تبلغ تكلفته 1.3 مليار دولار أمريكي. ويعد ريم مول أول نظام متكامل ومتعدد القنوات للبيع بالتجزئة في المنطقة، وهو مزود بقدرات رقمية وتجارة إلكترونية وخدمات لوجستية، ويجمع بين مختلف خدمات المستهلكين وخدمات البيع بالتجزئة لضمان تجربة عملاء سلسة. وقد تم تخصيص حوالي 80% من إجمالي المساحة القابلة للتأجير (GLA)، متضمناً 194 وحدة عاملة تقدم خدماتها للرواد حتى الأن.

وبالعودة للكويت، تواصل يوباك إدارة عمليات المركز التجاري في مطار الكويت الدولي - مبنى الركاب (T1) ومواقف السيارات والمرافق ذات الصلة، بالإضافة إلى العقارات ومرافق مواقف السيارات في مطار الشيخ سعد - مبنى الركاب (T3). بالإضافة إلى أعمال تطوير شاطئ المسيلة.

نبذة عن يوباك:

تأسست شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) في عام 2000، وهي شركة كويتية مدرجة في بورصة الكويت ومقرها في دولة الكويت. تعتبر ’يوباك‘ شركة رائدة في مجال إدارة العقارات والمرافق التجارية مع التخصص في مبادرات البناء والتشغيل والتحويل (BOT). وتشمل خدمات الشركة إدارة المشاريع والاستشارات والتطوير العقاري، بالإضافة إلى إدارة الممتلكات والمرافق. وتقوم ’يوباك‘ بإدارة أكثر من 24,000 متراً مربعاً من مواقف السيارات والمساحات التجارية في مبنى الركاب الرئيسي (T1) في مطار الكويت الدولي، بالإضافة إلى مبنى مطار الشيخ سعد. يوباك مستثمر مشارك في كونسورتيوم كويتي قام بتطوير مركز الريم مول التجاري في جزيرة الريم بأبوظبي، والذي يمتد على مساحته 270,000 متر مربع وبلغت تكلفة تطويره 1.3 مليار دولار أمريكي.

-انتهى-

#بياناتشركات