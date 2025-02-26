دبي، الإمارات العربية المتحدة: سجلت "بوزيتيف زيرو"، الشركة المتكاملة لحلول الطاقة النظيفة، نموًا قياسيًا خلال العام الماضي، مدفوعًا بشراكتها الاستراتيجية مع "بلاك روك"، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم.

وخلال هذه الفترة، نجحت "بوزيتيف زيرو" في مضاعفة إيراداتها وزيادة استثماراتها الرأسمالية بمقدار ثلاثة أضعاف، إلى جانب مضاعفة قدرتها الإجمالية على توليد الطاقة الشمسية في عام 2024 بعد توقيع 43 مشروعًا جديدًا للطاقة الشمسية الموزعة في دول مجلس التعاون الخليجي.

مع دخول عام 2025، تواصل "بوزيتيف زيرو" تعزيز حضورها في قطاع الطاقة المستدامة في المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، وسلطنة عمان، مدعومةً بإزدياد الطلب على حلول خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل تكاليف الطاقة التشغيلية. وقد افتتحت الشركة مؤخرًا مكاتب جديدة في الرياض والمنامة، معززةً فريقها بكفاءات محلية لدعم تنفيذ المشاريع في هذه الأسواق.

وفي هذا السياق، قال محمد عبد الغفار حسين، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة "بوزيتيف زيرو": تسهم 'بوزيتيف زيرو' في تمكين الاقتصاد الجديد للطاقة عبر إزالة العوائق أمام التحول نحو الاستدامة، وجعل تقليل الانبعاثات الكربونية عملية بسيطة وذات جدوى اقتصادية. من خلال نموذج أعمالنا المتكامل والدعم المالي القوي، نحن في موقع مثالي لتحقيق نمو مستدام في 2025 وما بعدها. واضاف: "لقد أظهرت شركات مثل أمازون وتيسلا ونتفليكس قدرتها على تغيير قواعد اللعبة في قطاعاتها. واليوم، يدرك القادة في الشرق الأوسط أن مستقبل الطاقة يعتمد على نماذج أكثر ابتكارًا واستدامة.

تلتزم "بوزيتيف زيرو" بدعم المبادرات الإقليمية للاستدامة، بما في ذلك استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، ومبادرة السعودية الخضراء، والاستراتيجية الوطنية للطاقة في البحرين، وخطة سلطنة عمان لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050

وقال ديفيد أوريو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "بوزيتيف زيرو": تشهد الأسواق تحولًا جذريًا، حيث تضع الشركات أهدافًا واضحة للاستدامة تتماشى مع استراتيجيات الحكومات الوطنية. يلعب القطاع الخاص دورًا محوريًا في تسريع إزالة الكربون من خلال حلول الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة والتنقل الكهربائي. ولذلك، نواصل الاستثمار في تطوير المشاريع المستدامة وتقديم حلول تمويلية مبتكرة تجعل الانتقال إلى الطاقة النظيفة أكثر كفاءة وجدوى اقتصادية.

توفر "بوزيتيف زيرو" حلولاً شاملة في مجالات توليد الطاقة اللامركزية، تحسين كفاءة الطاقة، وتكامل أنظمة التنقل الكهربائي، مما يتيح للشركات خفض تكاليفها التشغيلية وتقليل بصمتها الكربونية دون الحاجة إلى استثمارات مسبقة.

وعلى مدار عام 2024، ساهمت "بوزيتيف زيرو" في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 250,000 طن، ما يعادل زراعة 4 ملايين شجرة على مدى عقد كامل

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نبذة عن "بوزيتيف زيرو"

تعمل "بوزيتيف زيرو" على تمكين اقتصاد قائم على الطاقة الجديدة من خلال تمكين الشركات والمجتمعات والمدن في منطقة الشرق الأوسط من أخذ زمام المبادرة ورسم مستقبلها في مجال الطاقة بإمكاناتها الذاتية. وباعتبارها الشريك الرائد في مجال تحول الطاقة للقطاعات التجارية والصناعية والعامة، تعمل الشركة على تأهيل المؤسسات السباقة في مجال الاستدامة عبر مختلف القطاعات من خلال نهجها المبتكر، الذي يمكن مختلف المؤسسات والشركات من تحقيق وفورات في الطاقة تصل إلى 50% بطرق بسيطة ومربحة، دون الحاجة إلى استثمارات أولية أو تعقيدات تشغيلية تعرقل انطلاقتها في هذا المجال.

تجمع عروض خدمات إزالة الكربون التي تقدمها "بوزيتيف زيرو" بين التقنيات النظيفة والحلول المستندة إلى البيانات لتوفير حلول متكاملة للطاقة الشمسية اللامركزية وكفاءة الطاقة والتنقل النظيف، تسهم في تقليل التكلفة وترشيد الاستهلاك وخفض البصمة الكربونية من اليوم الأول للتركيب.

تقدم "بوزيتيف زيرو" خدمات شاملة تتجاوز التمويل لتشمل الإدارة المتكاملة للمشاريع، بما في ذلك الأعمال الهندسية والتصميم والتركيب والإنشاءات والصيانة والمراقبة، وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام الشركات للتركيز بشكل أكبر على أعمالها الأساسية.

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