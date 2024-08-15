ارتفاع الإيرادات بنسبة 61% على أساس سنوي لتصل إلى قرابة الـ 5 مليار جنيه

ارتفاع صافي الربح بعد الضرائب وخصم حقوق الأقلية بنسبة 146٪ على أساس سنوي ليبلغ قرابة الـ 1.3 مليار جنيه

محفظة التمويل تسجل 20.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024

استمرار تحقيق أعلى عائد على حقوق الملكية والربحية في السوق المصري

القاهرة، أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (CICH.CA)، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة في مصر، عن نتائج أعمالها المالية للنصف الأول من عام 2024، حيث بلغت الإيرادات قرابة الـ 5 مليار جنيه مصري، وهو ارتفاع كبير بنسبة 61% على أساس سنوي، حيث تمكنت الشركة من تعزيز كفاءتها التشغيلية ورفع معدلات العائد ، فيما تضاعف صافي الربح بعد الضرائب وخصم حقوق الأقلية قرابة الـ 2.5 مرة على أساس سنوي ليبلغ قرابة الـ 1.3 مليار جنيه مصري مع تحقيق عائد على حقوق الملكية بنسبة 27.3% وذلك على الرغم من التحديات الحالية، كما ارتفع إجمالي محفظة التمويل ليبلغ 20.5 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2024 ، فيما تمكنت الشركة من الحفاظ على جودة وتنوع محفظتها التمويلية للخدمات المالية غير المصرفية والتي تشمل التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر والتمويل العقاري.

وصرح محمود عطاالله، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سي آي كابيتال القابضة بأن الشركة تواصل تعزيز مكانتها كالمجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة في مصر، حيث حققت نتائج تشغيلية ومالية قوية على كافة المستويات، مع تحقيق إيرادات وصافي ربح قوي خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث تواصل الشركة التفوق على أقرانها بالسوق.

ومن جانبه صرح هشام جوهر، الرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتال القابضة بأنه على الرغم من التحديات المتتالية التي شهدها الربع الثاني من عام 2024، ألا أن الشركة حققت نتائج أعمال قوية خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث كان نهج الشركة قائمًا على تطوير الأعمال وتنمية الخدمات بشكل مكثف وإدارة نموذج أعمالها بشكل مميز، مما مكنها من الحفاظ على نمو مستدام عبر منصتها للخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز ريادتها في السوق المصري عبر كافة قطاعات أعمالها. كما أضاف جوهر أن الشركة تواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، من خلال تقديم تجربة استثنائية وتوفير فرص استثمارية وحلول مالية مبتكرة، مما يضع الشركة في مقدمة السوق المصري.

وسجلت محفظة شركة كوربليس للتأجير التمويلي إجمالي 14.9 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2024، وبلغ إجمالي الإيرادات 2.6 مليار جنيه مصري بنسبة ارتفاع 48% على أساس سنوي، وارتفع صافي الربح بعد الضرائب بنسبة سنوية بلغت 183% ليصل إلى 829 مليون جنيه مصري خلال النصف الأول من العام.

كما واصلت شركة ريفي لخدمات المشاريع متناهية الصغر تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية، حيث بلغ صافي الربح بعد الضرائب 189 مليون جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2024، كما بلغ إجمالي حجم محفظة التمويل 3.4 مليار جنيه مصري، فيما تواصل الشركة تقديم خدماتها المتميزة ل 155 ألف عميل عبر 162 فرعًا في 21 محافظة.

واختتمت شركة سي آي للتمويل العقاري النصف الأول من العام بتحقيق ارتفاع بلغ 61% في حجم محفظتها التمويلية، ليبلغ قرابة الـ 1.3 مليار جنيه مصري، كما ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 155% على أساس سنوي ليبلغ 224 مليون جنيه مصري، فيما بلغ إجمالي القروض الجديدة الممنوحة للعملاء 308 مليون جنيه مصري، وأخيراً بلغ صافي الربح بعد الضرائب 24 مليون جنيه مصري بنسبة ارتفاع 130% على أساس سنوي.

وعلى صعيد بنك الاستثمار، ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 94% على أساس سنوي، ليصل إلى 891 مليون جنيه مصري بنهاية النصف الأول من عام 2024، فيما ارتفع إجمالي إيرادات نشاط السمسرة بنسبة 132% على أساس سنوي ليبلغ 681 مليون جنيه مصري. وحققت شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 51٪ على أساس سنوي لتسجل 159 مليون جنيه مصري، فيما سجل إجمالي حجم الأصول المدارة 66.9 مليار جنيه مصري بنهاية النصف الأول من عام 2024، وهو ارتفاع سنوي قدره 20٪، فيما نجح نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات خلال النصف الأول من عام 2024 في إتمام 8 صفقات متنوعة بإجمالي 14.8 مليار جنيه مصري.

وأضاف جوهر أن الشركة تمكنت من ترسيخ مكانتها الرائدة في السوق المصري مع الحفاظ على أدائها القوي، كما تستمر سي آي كابيتال في تقديم تجربة استثنائية لعملائها عبر كافة خدماتها، مع عزمها على المضي قدماً في خططها التوسعية بالأسواق الإقليمية والاستفادة من خبراتها وشبكة عملائها الدولية لتقديم خدماتها الاستثنائية وعلى رأسها قدراتها على تنفيذ وإبرام مختلف الصفقات الهامة لتلك الأسواق.

نبذة عن شركة سي آي كابيتال

شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (رمز CICH EY، CICH.CA) هي المجموعة الرائدة في مجالات بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصري.

ومن خلال المقر الرئيسي في القاهرة وتواجد الشركة في نيويورك ودبي، توفر شركة سي آي كابيتال باقة متكاملة من الحلول المالية لقاعدة متنوعة من العملاء الدوليين والاقليميين والمؤسسات المالية الكبرى ومكاتب استثمار العائلات والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة للمستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية.

ومن خلال خدماتها المتكاملة، استطاعت الشركة ان ترسخ مكانتها الرائدة في تقديم خدماتها الاستشارية في مجالات زيادة رأس المال وصفقات الدمج والاستحواذ، وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية، وخدمات أمناء الحفظ والبحوث. ومن خلال شركتها التابعة، كوربليس، تقوم الشركة بتقديم خدمات تأجير تمويلي متكاملة من ضمنها التأجير التمويلي للسيولة والعمليات بالإضافة لخدمات البيع وإعادة التأجير لقاعدة عملاء متنوعة ما بين شركات صغيرة ومتوسطة وشركات كبرى.

كما تقدم شركة سي آي كابيتال القابضة خدمات تمويل متناهي الصغر من خلال شركتها التابعة ريفي، وهي أول شركة تحصل على ترخيص تقديم هذه الخدمة في مصر. ويتكون فريق عمل الشركة من أكثر من 4000 موظف محترف يعدون من أكثر الكوادر خبرة وتنوعًا في السوق المصري. ويعد بنك مصر، أحد أعرق البنوك العاملة في مصر وأفريقيا المساهم الرئيسي في شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

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