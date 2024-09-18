أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أحد أسرع الأسواق نموًا في العالم، عن حصوله على جائزة ’أفضل سوق أوراق مالية إسلامي لعام 2024‘ خلال حفل توزيع جوائز التمويل الإسلامي العالمية (جيفا).

وقد كرمت لجنة جائزة (جيفا) سوق أبوظبي للأوراق المالية لجهوده الاستثنائية ومساهماته القيمة في قطاع التمويل الإسلامي. وقد تم التقييم وفق معايير شملت القيمة السوقية للأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تجاوزت قيمتها 2 تريليون درهم إماراتي (549 مليار دولار أميركي).

وأشادت لجنة جوائز التمويل الإسلامي العالمية بأداء سوق أبوظبي للأوراق المالية المتميز من خلال شركات الوساطة المعتمدة التي تلتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية. كما أخذت اللجنة بعين الاعتبار تنوع المنتجات المالية الإسلامية المبتكرة التي يقدمها سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما في ذلك تسعة صناديق استثمار متداولة متوافقة مع الشريعة، والتي تغطي الأسواق المحلية وأسواقاً وإقليمية وعالمية.

ويعمل سوق أبوظبي للأوراق المالية حاليًا على تطوير مؤشره الإسلامي الخاص كما يواصل توسيع نطاق عروضه المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتشمل هذه المبادرات خدمة ’وقف الأوراق المالية‘، التي تمكن المستثمرين من التبرع بأسهمهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية للوقف الخيري. ويتم استخدام أرباح هذه الأسهم لدعم الجهود والمبادرات الخيرية والإنسانية.

تعليقًا على الجائزة قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: يسعدنا أن يتم تكريمنا كأفضل سوق أوراق مالية إسلامي في 2024 من قبل مجلة الجوائز الاسلامية العالمية. ويشكل فوزنا بهذه الجائزة شهادة على التزامنا الراسخ بتوفير مجموعة متنوعة من الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للمستثمرين الأفراد والعالميين. ومن خلال تركيزنا المستمر على زيادة التداول وتعزيز السيولة فقد تمكنّا من إتاحة الفرصة لتسهيل نمو الأدوات المبتكرة في التمويل الإسلامي وبالتالي جذب قاعدة أوسع من المستثمرين. ويعكس هذا الإنجاز تفانينا في التميز وهدفنا الاستراتيجي المتمثل في تعزيز الاستثمارات المستدامة في المنطقة. ونشكر شركائنا وأصحاب المصلحة على دعمهم المستمر".

يلتزم سوق أبوظبي للأوراق المالية بمواصلة جهوده في تطوير سوق المال الإسلامي، من خلال تقديم منتجات مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية بشكل مستمر. ويعكس هذا التزام السوق في تلبية احتياجات المستثمرين المتنوعة وتوسيع نطاق منتجاته المالية لتوفير خيارات وفرص أكبر.

-انتهى-

#بياناتشركات