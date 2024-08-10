أرامكس تعزز مكانتها القوية في الأسواق الرئيسية : حقّق قطاع الشحن الدولي السريع وقطاع الشحن المحلي السريع نموًا قويًا على أساس سنوي في أعداد الشحنات بنسبة 32% و5% على التوالي، ووسّعت أرامكس قاعدة عملائها وحافظت على مستوى جودة خدماتها خلال النصف الأول من عام 2024. ونجح قطاع خدمات الشحن في التعامل مع تعقيدات بيئة العمل بما في ذلك ارتفاع الأسعار والمنافسة القوية، محقّقًا نموًا لافتًا في أعداد الشحنات خلال النصف الأول من عام 2024، فيما واصل التركيز على تعزيز مكانته في مسارات الشحن الرئيسية. واجتذب قطاع الخدمات اللوجستية العديد من العملاء الجدد خلال الأشهر الأولى من العام، وبالتالي نجحت ارامكس في تعويض محفظة عملائها الرئيسيين السابقين .

: حقّق قطاع الشحن الدولي السريع وقطاع الشحن المحلي السريع نموًا قويًا على أساس سنوي في أعداد الشحنات بنسبة 32% و5% على التوالي، ووسّعت أرامكس قاعدة عملائها وحافظت على مستوى جودة خدماتها خلال النصف الأول من عام 2024. ونجح قطاع خدمات الشحن في التعامل مع تعقيدات بيئة العمل بما في ذلك ارتفاع الأسعار والمنافسة القوية، محقّقًا نموًا لافتًا في أعداد الشحنات خلال النصف الأول من عام 2024، فيما واصل التركيز على تعزيز مكانته في مسارات الشحن الرئيسية. واجتذب قطاع الخدمات اللوجستية العديد من العملاء الجدد خلال الأشهر الأولى من العام، وبالتالي نجحت ارامكس في تعويض محفظة عملائها الرئيسيين السابقين نموّ قوي في الإيرادات: حقّقت أرامكس زيادة قوية في الإيرادات بنسبة 8% على أساس سنوي خلال النصف الأول والربع الثاني من عام 2024، مدفوعةً بزيادة الإيرادات عبر كافة قطاعات الأعمال خلال النصف الأول، نتيجة اكتساب عملاء جدد ونمو أعداد الشحنات .

حقّقت أرامكس زيادة قوية في الإيرادات بنسبة 8% على أساس سنوي خلال النصف الأول والربع الثاني من عام 2024، مدفوعةً بزيادة الإيرادات عبر كافة قطاعات الأعمال خلال النصف الأول، نتيجة اكتساب عملاء جدد ونمو أعداد الشحنات إدارة فعّالة للتكاليف : حافظت أرامكس على نهجها المنضبط في إدارة مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية، وارتفعت التكاليف تزامنًا مع نمو الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2024. وزادت مصاريف البيع في ضوء استراتيجية التركيز على زيادة التخصّص في المبيعات، في حين نجحت المجموعة في إدارة المصاريف العمومية والإدارية بإحكام، ما أثمر عن استقرار نسبة مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية إلى الإيرادات عند 20%، ما شكّل تحسنًا بنسبة 0.7 نقطة مئوية بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2023 .

: حافظت أرامكس على نهجها المنضبط في إدارة مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية، وارتفعت التكاليف تزامنًا مع نمو الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2024. وزادت مصاريف البيع في ضوء استراتيجية التركيز على زيادة التخصّص في المبيعات، في حين نجحت المجموعة في إدارة المصاريف العمومية والإدارية بإحكام، ما أثمر عن استقرار نسبة مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية إلى الإيرادات عند 20%، ما شكّل تحسنًا بنسبة 0.7 نقطة مئوية بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2023 تحسّن الربحية : شهدت الأشهر السّتة الأولى من العام زيادة قوية في الربح الإجمالي بنسبة 5% على أساس سنوي، حيث حقّقت المجموعة هامشًا جيدًا للربح الإجمالي بنسبة 24% نتيجة جهود أرامكس المستمرة لتعزيز الكفاءة وضبط التكاليف. وارتفع صافي الأرباح بوتيرة ثابتة بنسبة 15% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2024، مدفوعًا بالنمو بنسبة 20% في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب وتحسن هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب، ما يعكس الأداء التشغيلي القوي رغم تأثيرات الربع الثاني من عام 2024 .

: شهدت الأشهر السّتة الأولى من العام زيادة قوية في الربح الإجمالي بنسبة 5% على أساس سنوي، حيث حقّقت المجموعة هامشًا جيدًا للربح الإجمالي بنسبة 24% نتيجة جهود أرامكس المستمرة لتعزيز الكفاءة وضبط التكاليف. وارتفع صافي الأرباح بوتيرة ثابتة بنسبة 15% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2024، مدفوعًا بالنمو بنسبة 20% في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب وتحسن هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب، ما يعكس الأداء التشغيلي القوي رغم تأثيرات الربع الثاني من عام 2024 توقّعات السنة المالية 2024: من المرتقب أن تحافظ أرامكس على زخم النمو عبر قطاعات الأعمال الرئيسية خلال النصف الثاني من العام، كما يُتوقع أن تقدم المجموعة أداءً جيدًا للسنة المالية الكاملة 2024 مع نمو متوقع بنسبة 8% إلى 9% في إيرادات المجموعة وهامش ربح إجمالي يتراوح بين 24% و25% تقريبًا. كما ستواصل الشركة استثماراتها الاستراتيجية في البنية التحتية وتنمية المواهب لتوسيع قاعدة عملائها والاستمرار في التركيز على تقديم خدمات استثنائية، ما سيساعدها على المضي بخطوات ثابتة نحو تحقيق الأهداف المحددة لنهاية العام .

من المرتقب أن تحافظ أرامكس على زخم النمو عبر قطاعات الأعمال الرئيسية خلال النصف الثاني من العام، كما يُتوقع أن تقدم المجموعة أداءً جيدًا للسنة المالية الكاملة 2024 مع نمو متوقع بنسبة 8% إلى 9% في إيرادات المجموعة وهامش ربح إجمالي يتراوح بين 24% و25% تقريبًا. كما ستواصل الشركة استثماراتها الاستراتيجية في البنية التحتية وتنمية المواهب لتوسيع قاعدة عملائها والاستمرار في التركيز على تقديم خدمات استثنائية، ما سيساعدها على المضي بخطوات ثابتة نحو تحقيق الأهداف المحددة لنهاية العام الميزانية العمومية: حافظت أرامكس على مركزها المالي القوي، برصيد نقدي قدره 457 مليون درهم إماراتي، وبلغت نسبة صافي الدين 0.9 ضعف من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (باستثناء معيار المحاسبة الدولي رقم 16) في 30 يونيو 2024. وبفضل تركيز الإدارة على تحقيق القيمة المضافة، تحسَّن عائد الاستثمار بواقع 40 نقطة أساس، والذي يبلغ الآن 5.2% للنصف الأول من عام 2024 .

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أرامكس، المزوّد الرائد عالميًا لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة والمدرجة في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (ARMX)، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2024.

تأثير التغيّرات في موسم الذروة

كان من المتوقّع للربع الثاني من عام 2024 أن يشهد بعض التباطؤ، وذلك كنتيجة طبيعية للتغيرات في أوقات موسم الذروة والأعياد، وتراجع الإنتاجية مع أيام عمل أقلّ، هذا إلى جانب التأثيرات السلبية للأحوال الجوية العاصفة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تسببت في تعطّل العمليات التشغيلية وتباطؤ نشاط الأعمال والمستهلكين على مدار أسبوع كامل تقريبًا.

حلّ الموسم الرمضاني بمعظمه هذا العام خلال الربع الأول، وبالتالي لم يستفد الربع الثاني من موسم ذروة الطلب وزيادة الإنفاق الاستهلاكي التي شهدها الربع الثاني من عام 2023 في العديد من الأسواق

نتيجة لحلول إجازتين رسميتين طويلتين (عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى) خلال الربع الثاني من عام 2024، شهدنا بعض التباطؤ في أنشطة الأعمال بصورة عامة، مع عدد أقل من أيام العمل في بلدان عدة .

بعدما شهد الربع الثاني أيام عمل أقل، وتغيرت أوقات موسم الذروة والأعياد، قدّرت المجموعة خسائر الإيرادات بنحو 45 مليون درهم إماراتي إلى جانب خسارة تقدر بنحو 8.8 مليون درهم إماراتي في صافي دخل المجموعة للربع الثاني من عام 2024 .

لذلك، ونظرًا للتأثيرات الناجمة عن تغيّر أوقات مواسم الذروة بين الربع الثاني من هذا العام والفترة نفسها العام الماضي، يشكل أداء النصف الأول من عام 2024 مؤشرًا أدق لتقييم الأداء المالي في هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وفي تعليقه على النتائج المالية، قال عثمان الجده، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: "يسرّنا أن نعلن عن الأداء الجيد لأرامكس خلال النصف الأول من عام 2024، والذي يدلّ على توجهنا الاستراتيجي وتركيزنا على مواصلة النمو. وخلال النصف الأول، حقّقنا زيادة جيدة في الإيرادات بنسبة 8% على أساس سنوي، إلى جانب نمو صافي الأرباح بنسبة 15% على أساس سنوي على الرغم من بعض التحديات التي شهدها الربع الثاني من العام الجاري."

وأضاف: "نفخر بمستوى التفاني والعمل الجاد والجهود التي بذلها موظفونا، والتي أثمرت عن هذا الأداء القوي والمتميز. كما نجحنا في توسيع قاعدة عملائنا وتحقيق نمو قوي في أعداد الشحنات عبر كافة قطاعات الأعمال الرئيسية، ما عزز مكانتنا الريادية في أسواقنا الرئيسية. وحقّق قطاع الشحن الدولي السريع وقطاع الشحن المحلي السريع نموًا كبيرًا في أعداد الشحنات مع الحفاظ على معايير قوية ومتميزة في تقديم الخدمات. ورغم تحديات البيئة التشغيلية المعقدة، حافظ قطاع خدمات الشحن على مرونته وسجل نموًا جيدًا في أعداد الشحنات خلال النصف الأول من العام الحالي. أما قطاع الخدمات اللوجستية، فقد نجح في استقطاب عملاء جدد استفادوا من مراكزنا اللوجستية خلال النصف الأول وساهموا في استبدال مجموعة العملاء الرئيسيين السابقين."

وتابع الجده: "نرصد عن كثب مجريات التطورات الإقليمية وتعقيدات أزمة البحر الأحمر. مع ذلك ورغم التحديات الشاملة في البيئة الاقتصادية العالمية والاضطرابات الإقليمية الأخيرة، ما زلنا نحافظ على موقعنا القوي الذي يؤهلنا لتقديم أداء جيد ومرن خلال النصف الثاني من العام وبالتالي تحقيق أهدافنا المحددة لنهاية العام."

واختتم قائلًا: "يبقى التزامنا راسخًا بالتحلّي بالمزيد من القوة والمرونة والقدرة على تعزيز مواكبة استراتيجياتنا للتغيرات المتسارعة في السوق وتحقيق قيمة طويلة الأجل لكافة أصحاب المصلحة. كما سنواصل استثماراتنا في المشاريع الحيوية بما يضمن تعزيز جاهزيتنا لاغتنام فرص النمو. وبالنظر للمرحلة القادمة، نثق كل الثقة بقدرتنا على تقديم خدمات عالية الجودة ورفع الكفاءة التشغيلية لتلبية الاحتياجات المتغيرة لجميع عملائنا.''

أبرز النتائج المالية للمجموعة

تماشيًا مع التوقعات، شهدت أرامكس خلال النصف الأول من عام 2024 مساهمة قوية من كافة قطاعات الأعمال الرئيسية في إيرادات المجموعة والتي نمت بنسبة 8% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الحالي، مدفوعةً باكتساب عملاء جدد وزيادة التركيز على التخصّص في المبيعات. ويُعزى هذا الأداء القوي أيضًا إلى النمو اللافت في أعداد الشحنات بنسبة 32% في قطاع الشحن الدولي السريع، و5% في قطاع الشحن المحلي السريع، إلى جانب النمو الثابت في عدد الشحنات عبر قطاع خدمات الشحن في النصف الأول من عام 2024. وحافظ أداء الإيرادات خلال الربع الثاني على زخمه الإيجابي، حيث سجلت أرامكس أيضًا زيادة بنسبة 8% بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2023.

وسجلت الشركة زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي في الربح الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2024 ليصل إلى 741 مليون درهم إماراتي، فيما ظلّ الربح الإجمالي ثابتًا في الربع الثاني من العام عند 345 مليون درهم إماراتي. وحقّقت الشركة هامش ربح إجمالي مستقرًا عند 24% خلال النصف الأول من عام 2024 و23% خلال الربع الثاني.

ونجحت الشركة في إدارة التكاليف بنهج قوي ومدروس، مع نمو مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية للمجموعة بشكل يتماشى مع نمو الإيرادات، مما أثمر عن استقرار نسبة مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية إلى الإيرادات عند 20% لكل من النصف الأول والربع الثاني من عام 2024.

وكان من المتوقع أن تتأثر نتائج أداء الربع الثاني من عام 2024 بتغير أوقات موسم ذروة الطلب والأعياد. وبالتالي، انخفضت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة 11% لتصل إلى 47 مليون درهم إماراتي. وعلاوة على ذلك، انخفض صافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2024 إلى 2.9 مليون درهم إماراتي، نتيجة لخسائر تقدّر بنحو 8.8 مليون درهم إماراتي جراء تغير مواسم الذروة وتأثيرات الأحوال المناخية العاصفة، إلى جانب التأثيرات السلبية لخسائر تقلبات أسعار الصرف والتي تقدر بنحو 5.1 مليون درهم إماراتي والناتجة في المقام الأول عن انخفاض قيمة الجنيه المصري.

وخلال فترة النصف الأول من عام 2024، استمر ارتفاع صافي الأرباح حيث وصل إلى 49.5 مليون درهم إماراتي بزيادة كبيرة بنسبة 15% على أساس سنوي، مدفوعةً بالنمو بنسبة 20% في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب وتحسن هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب.

وحافظت أرامكس على رصيد نقدي قوي يبلغ 457 مليون درهم إماراتي، وبلغت نسبة صافي الدين 0.9 ضعف من الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين في 30 يونيو 2024، وساهم تركيز الإدارة على تحقيق القيمة المضافة في تحسين عائد الاستثمار بمقدار 40 نقطة أساس، والذي يبلغ الآن 5.2% للنصف الأول من العام الجاري.

تماشيًا مع التوقّعات، وصلت إيرادات قطاع خدمات الشحن الدولي السريع خلال النصف الأول من عام 2024 إلى 1.2 مليار درهم إماراتي، مسجلةً زيادة لافتة بنسبة 10% على أساس سنوي. كما أظهر القطاع أداءً قويًا في الربع الثاني، حيث نمت إيرادات الربع الثاني بنسبة 5% على أساس سنوي.

ونجحت أرامكس في إدارة وإنجاز نحو 14.4 مليون شحنة في النصف الأول، بعد النمو الكبير في أعداد الشحنات بنسبة 32% على أساس سنوي خلال النصف الأول و21% خلال الربع الثاني.

وارتفع الربح الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2024 إلى 407.2 مليون درهم إماراتي، بزيادة بنسبة 9% على أساس سنوي، وهامش جيد بلغ 33%. أما خلال الربع الثاني من عام 2024 فقد ظلّ الربح الإجمالي مستقرًا مع هامش ربح جيد بلغ 32%.

سجّل قطاع خدمات الشحن المحلي السريع نموًا ثابتًا عبر كافة المؤشرات.

وحافظ القطاع على أعداد شحنات مرتفعة، حيث نمت بنسبة 5% خلال النصف الأول من العام لتصل إلى 51 مليون شحنة. كما نمت أعداد الشحنات في الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى استراتيجية التحول المطبّقة في أوقيانوسيا. أما إيرادات قطاع خدمات الشحن المحلي السريع فقد ارتفعت بنسبة 7% خلال الربع الثاني من عام 2024 و6% خلال النصف الأول. وعند استثناء تأثير انخفاض قيمة العملة، تكون الإيرادات قد نمت بنسبة 9% على أساس سنوي للربع الثاني والنصف الأول من العام.

وارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 22% خلال الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك إلى الكفاءة التشغيلية وتغيّر توزيع التكاليف بين خدمات الشحن المحلي السريع والشحن الدولي السريع. وفي هذا السياق، أدّت زيادة أعداد الشحنات في قطاع خدمات الشحن الدولي السريع إلى رفع التكاليف المباشرة الثابتة المخصصة لهذا القطاع، وهو ما انعكس إيجابًا على أداء تكاليف قطاع الشحن المحلي السريع. يشار إلى أن قطاعي خدمات الشحن المحلي السريع والدولي السريع يعتمدان على البنية التحتية نفسها.

حقّق قطاع خدمات الشحن نموًا قويًا في الإيرادات بزيادة بنسبة 9% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2024 و15% خلال الربع الثاني من العام، مدعومًا بارتفاع أعداد الشحنات في قطاع خدمات الشحن البري والجوي. ونجحت الشركة في الحفاظ على نمو أعداد الشحنات البحرية على الرغم من الاضطرابات التي شهدتها مسارات الشحن في البحر الأحمر.

ويأتي أداء قطاع خدمات الشحن متوقعًا في ظل التعقيدات التي يشهدها القطاع عالميًا وتقلبات الأسواق بالإضافة إلى تأثير تغيّر موسم الذروة خلال الربع الثاني في هذه المنطقة.

وفي إطار تركيز أرامكس على زيادة أعداد الشحنات عبر ممرات التجارة الرئيسية، خصصت الشركة استثمارات إضافية خلال الربع الثاني لتعزيز التخصص في المبيعات. وقد تأثرت الهوامش خلال الربع الثاني بالزيادة في أسعار قطاع الشحن وبيئة التنافسية الشديدة، فيما واصلت الشركة التركيز على جهودها التوسعية. وبلغ هامش الربح الإجمالي 13% خلال الربع الثاني والنصف الأول من عام 2024.

حافظت إيرادات قطاع الخدمات اللوجستية وحلول إدارة سلسلة التوريد على استقرارها خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، بينما شهدت نموًا طفيفًا خلال الربع الثاني بنسبة 1% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

واستقطب قطاع الخدمات اللوجستية عددًا من العملاء الرئيسيين الجدد خلال الأشهر الأولى من العام، وبالتالي نجحت الشركة في استبدال مجموعة من العملاء السابقين الذين استكملوا رحلتهم مع الشركة خلال الأشهر الـ18 الماضية. ولتسهيل انضمام هؤلاء العملاء الجدد، خصصت أرامكس استثمارات إضافية في البنية التحتية والموظفين تزامنًا مع تكثيف نشاطها في المراكز اللوجستية خلال الربع الثاني من عام 2024، ما أدى إلى زيادة التكاليف، بما في ذلك تكاليف تجهيز الموارد اللازمة، وتعزيز قدرات المراكز اللوجستية لمواكبة احتياجات العملاء الجدد.

وعليه، انخفض الربح الإجمالي على أساس سنوي بنسبة 12% في النصف الأول و24% في الربع الثاني من عام 2024. ورغم هذه الضغوط المؤقتة، تبقى نظرتنا إيجابية ومتفائلة للأداء المتوقع من هذا القطاع خلال النصف الثاني من عام 2024 على خلفية اكتساب عملاء جدد، كما سيستمر تركيز الشركة على تحقيق قيمة إضافية خلال المرحلة القادمة.

ولا يزال الأداء المالي لقطاع الخدمات اللوجستية يخضع لتأثيرات انخفاض قيمة العملة. لذلك، عند استثناء خسائر تقلبات أسعار الصرف، تكون إيرادات القطاع قد نمت بنسبة 5% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2024 بدلًا من نسبة 1% المعلن عنها، فيما يكون الربح الإجمالي قد انخفض بنسبة 17% على أساس سنوي خلال الربع الثاني بدلًا من نسبة 24% المعلن عنها.

نبذة عن أرامكس:

حققت أرامكس منذ تأسيسها في العام 1982 نموًا سريعًا؛ لتصبح اليوم علامة تجارية رائدة في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل تتميز بخدماتها المتخصصة وحلولها العالمية المبتكرة التي تلبي احتياجات الشركات والأفراد حول العالم. تتخذ أرامكس المدرجة في سوق دبي المالي (منذ العام 2005)، من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا رئيسًا لعملياتها؛ وتستفيد من موقع الدولة الذي يمثّل حلقة وصل بين الشرق والغرب.

تمتد عملياتنا اليوم في أكثر من 600 مدينة فيما يزيد على الـ70 دولة في جميع أنحاء العالم، وتوظّف أكثر من 16,000 ألف خبير متخصص في مجال النقل والشحن. وتتركز عمليات أرامكس ضمن أربع قطاعات أعمال رئيسية تضمن نطاق عمليات واسعًا ومتنوعًا، وتوفر عروض خدمات شاملة تلبي احتياجات فئات العملاء جميعها من الشركات والأفراد على حد سواء. وتشمل هذه الخدمات:

خدمات الشحن الدولي السريع التي تتضمّن خدمات تجميع الطرود وشحنها من أرامكس ("خدمة شوب آند شيب وشركة ماي يو إس").

خدمات الشحن المحلي السريع

خدمات الشحن

الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد

تشكل الاستدامة ركيزة أساسية في تحقيق رؤيتنا ورسالتنا. وندرك جيدًا أن تطوير أعمالنا والمحافظة على مقومات استدامتها الفعلية يتطلّب منا توظيف كفاءاتنا الأساسية من أجل إحداث تأثير إيجابي، في إطار التزامنا بتطبيق مفاهيم المواطنة المؤسسية الصالحة في جميع المجتمعات التي نعمل فيها. لذا، نواصل التعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية التي تركز على تحقيق الأهداف نفسها، بغرض الوصول إلى مزيد من المستفيدين كل عام من خلال المبادرات والبرامج الموجهة والمدروسة بعناية، وبما يضمن إحداث تأثير إيجابي على المدى البعيد والمساهمة في تطوير وتنمية المجتمعات.

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