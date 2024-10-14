دبي، الإمارات العربية المتحدة،

وقع طارق أجمل، مسؤول القطاع السيبراني في ديلويت الشرق الأوسط، وإركان أيدين، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بالو ألتو نتوركس، مذكرة التفاهم خلال اليوم الافتتاحي لمعرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات 2024 (جيتكس) في دبي، والذي يمثّل أكبر معرض للتكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم.

يأتي توسيع هذه الشراكة في وقت تواجه فيه العديد من المؤسسات في المنطقة تحديات في إدارة بيئات سيبرانية متنامية تضم منتجات متباينة. وبدلاً من الاعتماد على أنظمة غير متجانسة ومعقدة قد تعرض الأمن للخطر، تسعى ديلويت الشرق الأوسط وبالو ألتو نتوركس إلى مساعدة المؤسسات في التحول نحو حلول قائمة على المنصات. يتمثل هذا النهج في دمج حلول الأمن السيبراني ضمن منصة موحدة وشاملة، مما يسهم في تبسيط العمليات وزيادة فعاليتها وتعزيز الحماية.

وانسجاماً مع مهمتها في تبسيط التعقيدات التشغيلية، عملت ديلويت على دمج حلول متعددة النقاط باعتماد منصات الأمن السحابي والشبكي المدعومة بالذكاء الاصطناعي من بالو ألتو نتوركس، مما يتيح لعملائها الاستفادة الكاملة من مزايا هذه المنصات. إضافةً إلى ذلك، ستوفر ديلويت حلول بالو ألتو نتوركس لعملائها في الشرق الأوسط عبر منصات متخصصة في عمليات التشبيك والسحابة والأمن.

وفي هذا الشأن، قال طارق أجمل، مسؤول القطاع السيبراني في ديلويت الشرق الأوسط: "يسعدنا تعزيز شراكتنا الطويلة مع بالو ألتو نتوركس في المنطقة، تماشياً مع رسالتنا في التعاون مع المؤسسات الرائدة عالمياً لجعل الأمن السيبراني والتحول الرقمي جزءاً أساسياً من نجاح الأعمال. فالانتقال نحو المنصات أصبح ضرورياً لتلبية المتطلبات الأمنية للمؤسسات الحديثة. ومن خلال اعتماد منصات بالو ألتو المتكاملة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، نمنح عملاءنا ميزة تنافسية، حيث نساعدهم ليكونوا من أوائل المتبنين لأحدث حلول الأمن السيبراني."

ومن جانبه، قال إركان أيدين، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بالو ألتو نتوركس: "نحن ملتزمون بشراكتنا مع ديلويت لتقديم حلول مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر المنطقة. من خلال دمج منصاتنا الرائدة في مجال الأمن السيبراني ومع خبرة ديلويت نعيد تعريف الطرق التي تضمن بها المؤسسات أمن عملياتها. ويسهم هذا التعاون في تبسيط الأمن وتقليل التعقيد، ممّا يمكّن العملاء من تبني نهج موحد قائم على المنصات. ويجمعنا مع ديلويت هدفٌ أساسيٌ وهو التكيّف المستمرّ مع التهديدات الناشئة لاستباقها وتقديم قيمة استثنائية للشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط."

تتماشى الاتفاقية الموقعة بين ديلويت الشرق الأوسط وبالو ألتو نتوركس مع شعار جيتكس 2024: "التعاون العالمي لصياغة اقتصاد المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي" إذ ترتكز بشكل جوهري على حلول الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

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