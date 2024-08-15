يشكل قادة كل من مايكروسوفت، وفيزا، وماستركارد، المراكز الـ3 الأولى في التصنيف.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يسهم أقوى الرؤساء التنفيذيين الإقليميين لأبرز الشركات العالمية في المنطقة، في التحول الاقتصادي والتكامل العالمي على نحو مؤثر، وفقًا لقائمة فوربس الشرق الأوسط بنسختها الثانية عشرة "العالمية تلاقي المحلية" لعام 2024. وقد وقع الاختيار على قادة هذا العام، بناء على تحليل دقيق لأدائهم، وتأثيرهم في المشهد الاقتصادي عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لإعداد قائمة عام 2024، حصرنا أولًا الشركات العالمية الواردة في تصنيف فوربس لأكبر 2000 شركة عامة حول العالم (Global 2000) التي لديها عمليات تجارية مباشرة ومهمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ثم عملنا على تحليل منجزات وتأثير كبار القادة التنفيذيين في المقار الإقليمية لتلك الشركات. وقد صُنّف القادة التنفيذيون وفقًا لعوامل عدة منها: تأثير القائد التنفيذي في المنطقة، وعدد مبادرات الاستدامة، والمسؤولية الاجتماعية التي أشرف عليها، فضلًا عن حجم الشركة التي يقودها، إلى جانب إنجازات وأداء القائد، وخبرته العامة.

تصدر قائمة العام سامر أبو لطيف، نائب رئيس مايكروسوفت العالمية، ورئيس مايكروسوفت في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وفي أبريل/ نيسان 2024، أعلنت مايكروسوفت عن استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار في (G42) ومقرها أبوظبي، مع خطط لإنشاء صندوق استثمار بقيمة مليار دولار للمطورين، لتعزيز مهارات الذكاء الصناعي في المنطقة. بينما حلّ في المركز الثاني، أندرو توري، الرئيس الإقليمي لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لشركة فيزا. ثم في المركز الثالث، ديميتريوس دوسيس، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في ماستركارد.

في حين تركز قائمة العام على 104 قادة تنفيذيين يقودون 100 مكتب إقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لشركات صُنفت ضمن قائمة فوربس لأكبر 2000 شركة عامة حول العالم (2000 Global). وينتمي المسؤولون التنفيذيون في القائمة إلى 40 جنسية، تتصدرها لبنان بـ12 قائدًا، تليها الهند بـ8 قادة، ثم المملكة المتحدة وفرنسا بواقع 7 قادة لكل منهما.

كما تقع المقار الرئيسية لـ55% من شركات القائمة في أميركا، وتتوزع في 15 دولة أخرى. وتمثل المكاتب الإقليمية في قائمة العام 30 قطاعًا مختلفًا، مما يبرز الدور الذي تؤديه هذه الشركات متعددة الجنسيات في تنويع اقتصادات المنطقة. كذلك يتصدر قطاع التكنولوجيا القائمة بـ19 مشاركة، يليه قطاع الأدوية بـ9 مشاركات، ثم قطاع السيارات بـ7 مشاركات. ويعمل قادة الشركات ضمن المراكز الـ10 الأولى في 6 قطاعات مختلفة.

وقد أصبح الاستثمار في التعليم محور تركيز رئيسي بين الرؤساء التنفيذيين المُصنفين ضمن قائمة هذا العام، واكتسب زخمًا ملحوظًا. حيث أطلق ياسر عبد الملك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في نستله الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكاديمية نستله كجزء من خطة استثمارية بقيمة 1.9 مليار دولار، لتوفير فرص للمواهب السعودية تماشيًا مع رؤية السعودية 2030. وبالمثل، أطلق طه خليفة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في شركة (.Intel Corp) مبادرة (Intel Skills for Innovation) لمحو الأمية الرقمية في الشرق الأوسط. وفيما يتعلق بالمرأة، أطلقت مجموعة (Oracle) بقيادة ليوبولدو بوادو لاما، نائب الرئيس الأول لقسم تطبيقات الأعمال في وسط أوروبا وشرقها والشرق الأوسط وأفريقيا، ونيك ريدشو نائب الرئيس الأول- سحابة التكنولوجيا، في الشرق الأوسط وأفريقيا، والمدير الإقليمي لدولة الإمارات، مبادرة سيدتي (sAIdaty) لتطوير مهارات استخدام الذكاء الصناعي بين السيدات، بالتعاون مع مجلس سيدات أعمال دبي.

كذلك تعمل العديد من شركات القائمة على دفع التحول الرقمي في المنطقة، من خلال استثمارات ومبادرات رئيسية. ففي مارس/ آذار 2024، أعلنت شركة (IBM) عن خطط لاستثمار أكثر من 200 مليون دولار في تطوير المواهب والبنية التحتية، عبر مختبرها الجديد للبرمجيات في الرياض. وفي مايو/ أيار 2024، أطلقت غوغل نماذج جديدة لبرنامجها للذكاء الصناعي (Gemini) ودمجتها بمزايا إضافية، كما طرحت النسخة العربية من (Gemini Advanced).

أقوى 10 رؤساء تنفيذيين إقليميين لأكبر الشركات العالمية ضمن قائمة "العالمية تلاقي المحلية" لعام 2024

1- سامر أبو لطيف

نائب رئيس مايكروسوفت العالمية، ورئيس مايكروسوفت في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

الشركة: Microsoft

الجنسية: لبناني

المقر الرئيسي: أميركا

القطاع: التكنولوجيا

2- أندرو توري

الرئيس الإقليمي لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

الشركة: Visa

الجنسية: أميركي

المقر الرئيسي: أميركا

القطاع: التكنولوجيا

3- ديميتريوس دوسيس

رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا

الشركة: Mastercard

الجنسية: ألماني

المقر الرئيسي: أميركا

القطاع: التكنولوجيا

4- جون نيكلسون، جوزيف رانك

نيكلسون: الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط

رانك: الرئيس التنفيذي للسعودية وأفريقيا

الشركة: Lockheed Martin

الجنسية: أميركيان

المقر الرئيسي: أميركا

القطاع: الطيران

5- كامي فيسواناثان

رئيسة منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا

الشركة: FedEx

الجنسية: هندية

المقر الرئيسي: أميركا

القطاع: الخدمات اللوجستية

6- كولجيت غاتا أورا

رئيس منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وآسيا الوسطى

الشركة: Boeing

الجنسية: بريطاني

المقر الرئيسي: أميركا

القطاع: الطيران

7- ياسر عبد الملك

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، نستله الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الشركة: Nestlé Middle East

الجنسية: لبناني

المقر الرئيسي: سويسرا

القطاع: الأغذية والمشروبات

8- غاي هاتشينسون

رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

الشركة: Hilton

الجنسية: بريطاني

المقر الرئيسي: أميركا

القطاع: الفنادق والضيافة

9- يوهانس هامر

رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى

الشركة: Vodafone

الجنسية: نمساوي

المقر الرئيسي: المملكة المتحدة

القطاع: الاتصالات

10- أنطوني نقاش

المدير العام التنفيذي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الشركة: Google

الجنسية: فرنسي

المقر الرئيسي: أميركا

القطاع: التكنولوجيا

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