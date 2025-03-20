الرياض، المملكة العربية السعودية: حاز بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا (MENAT)، على جائزة "أفضل بنك أجنبي في المملكة العربية السعودية" ضمن جوائز EMEA Finance Middle East Banking Awards 2024، التي تكرّم المؤسسات المالية المتميزة في المنطقة.

وجاء الإعلان عن هذا التكريم خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في 26 فبراير 2025 بفندق شيراتون جراند دبي، بحضور نخبة من القيادات المصرفية والخبراء وصناع القرار في قطاع الخدمات المالية، حيث احتفت مجلة EMEA Financeبأبرز المؤسسات التي ساهمت في تطوير الصناعة المالية وتعزيز الابتكار في الأسواق الإقليمية.

ويؤكد هذا التكريم على الدور الريادي لبنك الإمارات دبي الوطني – السعودية، والتزامه بتقديم حلول مصرفية متطورة تدعم النمو الاقتصادي في المملكة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. كما يعكس نجاح البنك في تعزيز حضوره داخل السوق السعودي، حيث يواصل توسيع شبكة فروعه، التي تضم حالياً 21 فرعاً، لتوفير خدمات مالية متكاملة تلبي احتياجات العملاء بكفاءة وابتكار.

وخلال الحفل، أعرب أ. ناصر يوسف، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني – السعودية، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكداً التزام البنك بتقديم خدمات مصرفية عالمية المستوى تسهم في تعزيز التجربة المصرفية للعملاء، وأضاف: "نحن فخورون بالحصول على هذه الجائزة المرموقة، التي تعكس تقدير القطاع المصرفي لجهودنا في تقديم خدمات مالية مبتكرة. كما يمثل هذا التكريم حافزاً إضافياً لنا لمواصلة العمل وفق أعلى معايير الجودة، وتقديم حلول مصرفية متطورة تلبي تطلعات عملائنا وشركائنا، وذلك بالتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 لتعزيز الابتكار والاستدامة في القطاع المالي."

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني – السعودية

تأسس بنك الإمارات دبي الوطني في المملكة العربية السعودية عام 2004 كأول بنك إماراتي يعمل في المملكة، ويمتلك اليوم 21 فرعاً موزعة في المدن الرئيسية. يقدم البنك مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات عبر مجموعة من المنصات الرقمية، بما في ذلك تطبيق "الإمارات دبي الوطني موبايل" ومنصة "businessONLINE"، ويتماشى نشاطه بشكل وثيق مع أهداف رؤية السعودية 2030، مما يعكس التزامه بتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة.

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