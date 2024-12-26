الجديدة، المغرب، يختتم منتجع "مازاغان" عام 2024 بتتويج استثنائي، حيث حصل على سلسلة من الجوائز العالمية والإقليمية المرموقة من أبرز هيئات الجوائز العالمية، مما يعزز مكانته كواحد من أكثر الوجهات الفاخرة المرغوبة.

وحظي المنتجع بتقدير واسع في جوائز التميز العالمية " Haute Grandeur Global Awards"، حيث فاز بمجموعة من الألقاب، منها أفضل منتجع صديق للبيئة في إفريقيا، وأفضل منتجع للفعاليات والمؤتمرات في إفريقيا، وأفضل منتجع شاطئي في إفريقيا، وأفضل منتجع غولف في المغرب، وأفضل منتجع عائلي في المغرب. هذه الجوائز تسلّط الضوء على التزام منتجع "مازاغان" بالاستدامة وتنوع الخدمات وتقديم تجارب استثنائية لضيوفه.

كما برز مطعم Bushra By Buddha-Bar، من بين باقي المطاعم المتميزة في المنتجع، حيث حصل على جوائز عالمية منها أفضل مطعم ذو أجواء ممتعة عالميًا وأفضل مطبخ لبناني عالميًا. وعلى المستوى الإفريقي، فاز بجائزتي أفضل تصميم مطعم وأفضل مطبخ عالمي. محليًا، حصد لقب أفضل تجربة تناول طعام فاخر في المغرب، مما يعكس أجواءه النابضة بالحياة ونهجه المبتكر في عالم الطهي.

وفي مجال الاستجمام والرفاهية، واصل المنتجع الصحي لمازاغان تألقه، حيث منحته World Luxury Awards عدة ألقاب منها أفضل منتجع صحي لمنتجع فاخر، وأفضل منتجع صحي لمنتجع شاطئي فاخر، وأفضل تجربة حمام تقليدي فاخر، مما يعزز مكانته كوجهة رئيسية للاسترخاء والعافية.

وفي جوائز السفر العالمية World Travel Awards، نال المنتجع لقب أفضل منتجع عائلي في المغرب وأفضل منتجع كازينو في إفريقيا، مما يؤكد مكانته كوجهة مثالية للعائلات ومركز للترفيه. أما عشاق الغولف، فقد تم اختيار ملعب منتجع "مازاغان" ضمن أفضل 100 ملعب غولف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من قبل مجلة Top 100 courses – Middle East & North Africa، كما حصل المنتجع على لقب أفضل فندق غولف في المغرب في جوائز الفنادق الدولية International Hotel Awards

وفي مجال الفعاليات والاحتفالات، تم اختيار مازاغان كـأفضل فندق للفعاليات والمؤتمرات في المغرب لعام 2024 خلال جوائز World MICE Awards، وحصل على لقب أفضل وجهة لإقامة حفلات الزفاف في المغرب وإفريقيا من قبل جوائز International Hotel Awards. في حين تم إدراجه في قائمة "أفضل 100 فندق في العالم" الصادرة عن Hotels & Lodges Awards.

وقال جاك كلوديل، المدير العام لمنتجع "مازاغان": "تعكس هذه الجوائز التزام فريق العمل وتفانينا في تقديم تجارب عالمية المستوى لضيوفنا. في مازاغان، نسعى دائمًا إلى الابتكار وتجاوز التوقعات، وهذا التقدير يحفزنا على مواصلة رفع معاييرنا في كل جانب من جوانب الضيافة."

وأضاف مؤكدًا على دور الفريق: "ما كان لهذا النجاح أن يتحقق لولا الشغف والإبداع والاحترافية التي يتحلى بها فريق العمل لدينا. إنهم العمود الفقري لنجاحنا، وهذه الجوائز هي تكريم مستحق لجهودهم التي جعلت مازاغان وجهة متميزة على الصعيد العالمي."

تُبرز هذه الجوائز حرص منتجع مازاغان على تقديم تجارب فريدة تُجسد مزيجًا متناغمًا من الفخامة والترفيه. ومع اقتراب عام 2024 من نهايته، يثبت مازاغان مرة أخرى ريادته في عالم الضيافة الفاخرة.

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