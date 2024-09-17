دبي: تستعد شركة بينانس “Binance” ، المزود العالمي الرائد للبنية التحتية لتقنية بلوكشين والعملات المشفرة، والتي تدير أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول، لإطلاق الدورة السادسة المنتظرة من أسبوع بلوكشين من بينانس المقرر أن تستضيفها دبي في كوكا كولا أرينا خلال الفترة من 30 إلى 31 أكتوبر 2024 بمشاركة نخبة من القادة والخبراء والروّاد في قطاع العملات الرقمية على مستوى العالم، إضافة إلى شخصيات بارزة في الصناعات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي. ويتناول الحدث لهذا العام، الذي ينطلق تحت شعار الزخم، الوضع الحالي لصناعة العملات الرقمية، والعقبات التي تم التغلب عليها، وإلى أين سيحملنا الزخم بعد ذلك.

ومن أبرز المتحدثين الرئيسيين سعادة خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، الذي يقود استراتيجية المؤسسة من خلال خمس وحدات عمل استراتيجية تركز على تحقيق رؤيتها وأهدافها المتمثلة في جعل دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة المنصة العالمية للمعرفة المستقبلية ومركزاً للابتكار.

ويشارك في أسبوع بلوكشين من بينانس جيريمي ألاير، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة سيركل العالمية الرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية والتي تتيح للشركات الاستفادة من قوة الاستقرار والأمان الذي توفره العملات الرقمية المستقرة وسلاسل بلوكشين العامة لتحسين أداء دفعاتها المالية ومعاملاتها التجارية الأخرى. كما يستضيف الأسبوع فادي غندور، الرئيس التنفيذي لمجموعة ومضة، والذي يعتبر من أبرز المستثمرين والمفكرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ساهمت خبرته الواسعة في رأس المال الاستثماري وريادة الأعمال في لعب دور كبير على صعيد تعزيز الابتكار ودعم نمو الشركات الناشئة في جميع أنحاء المنطقة.

ويتضمن جدول الأعمال، في ضوء الإعلان عن المزيد من المتحدثين قريباً، مشاركة كبار الرؤساء التنفيذيين في العديد من القطاعات المهمة مثل التداول في القطاع المالي والعملات الرقمية المشفرة، والمؤسسين، والمستثمرين المؤسسيين، وجهات تنظيمية، ومسؤولين عالميين، ومبتكرين، لمناقشة العوامل والتوجهات التي ستؤثر على تطور تكنولوجيا بلوكشين والويب 3 في المستقبل.

نخبة استثنائية من المتحدثين

ولأول مرة منذ انطلاق الدورة الأولى من أسبوع البلوكشين من بينانس، سيشارك معظم أعضاء الإدارة العليا في شركة بينانس خلال المؤتمر للحديث عن التزامهم بتطوير هذا القطاع الحيوي وما هي التوجهات المستقبلية التي ستؤثر عليه. ومن بين الأعضاء المشاركين (هي ييHe Yi) - الشريك المؤسس لبينانس ؛ (ريتشارد تنغ) - الرئيس التنفيذي لشركة بينانس؛ (راشيل كونلان) - بينانس - كبير مسؤولي التسويق؛ (نوح بيرلمان) - بينانس - كبير مسؤولي الامتثال؛ (روهيت واد) - بينانس - كبير مسؤولي التقنية ؛ (فيشال ساشيندرا) - بينانس - رئيس الأسواق الإقليمية.

كما يستضيف المؤتمر نخبة من الشخصيات البارزة أمثال مايكل بوهانا، نائب الرئيس ورئيس قسم الفن الرقمي في سوذبيز؛ أديب أحمد، المدير التنفيذي لمجموعة لولو المالية القابضة؛ كندريك نجوين، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة ريبابليك؛ وأليكس سفانيفيك، الرئيس التنفيذي لشركة نانسن.

وتعقيباً على مشاركة نخبة من المتحدثين، قال ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس: "نتطلع إلى استقبال مجموعة استثنائية من قادة الفكر والخبراء والمتحدثين. فكل واحد منهم لديه وجهة نظر مميزة وتجربة فريدة في مجاله. لذا، فإن خبراتهم الكبيرة ورؤاهم العميقة لن تسهم فقط في إثراء مستوى النقاشات وتبادل المعرفة، بل واكتشاف حلول وأفكار مبتكرة والمساهمة في تشكيل وتوجيه مستقبل هذه الصناعة".

موضوع أسبوع بلوكشين من بينانس دبي 2024

سيغطي الأسبوع هذا العام موضوع الزخم، حيث يسهم في تطور صناعة بلوكشين وتقدمها، ولا يقوم فقط بتوجيه المشاركين من خلال التحديات، بل يقودهم أيضاً إلى إنجازات أكبر. ويستكشف المؤتمر الوضع الحالي لهذه الصناعة، والعقبات التي تم التغلب عليها، وإلى أين سيحملنا الزخم بعد ذلك.

ومع تطور هذه الصناعة، تظهر العديد من الأسئلة: كيف نواصل دورنا كقوة للتغيير الإيجابي؟ وكيف نحافظ على القيم الأساسية للعملات الرقمية؟ وكيف نتكيف مع القوانين واللوائح المتطورة؟

وسيهدف أسبوع بلوكشين من بينانس دبي 2024، في ضوء تقديمه محتوى غني، إلى الإجابة على هذه التساؤلات المهمة، وسيوفر فرصة استثنائية للتعلم، والتواصل، وتبادل الأفكار من خلال معارض ملهمة وورش عمل عملية.

وفي معرض تعليقها على المؤتمر، قالت راشيل كونلان، الرئيسة التنفيذية للتسويق في شركة بينانس: "عززت دولة الإمارات، خلال فترة وجيزة، مكانتها كمركز عالمي في صناعة العملات الرقمية، حيث توفر بيئة مثالية لتعزيز مسيرة التقدم والتطور في منطقة رائدة تضع سياسات وتشريعات تدعم الابتكار المستدام. وسيسلط أسبوع بلوكشين من بينانس دبي 2024 الضوء على ما حققته صناعة العملات الرقمية من تطور حتى الآن، وستتناول جلساته مواضيع تحفيزية وملهمة لرسم مستقبل العملات الرقمية".

كما أعلنت بينانس أن شركة سيلو "Celo" هي الراعي الرئيسي كراعي لأسبوع بلوكشين بينانس، وأن مانترا " MANTRA" وثورتشين " THORChain" الراعيان الرسميان من فئة البلاديوم، وآيوتا "IOTA" و "إف دي تي" "FDT" الراعيان الرسميان من الفئة البلاتينية.

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نبذة عن Binance (بينانس)

Binance (بينانس) منصة شاملة ورائدة لتقنية البلوكشين ومزوّد للبنية التحتية للعملات الرقمية عبر مجموعة منتجات مالية تشمل أكبر منصة تداول للأصول الرقمية من حيث حجم التداول. وتحظى منصة بينانس بثقة أكثر من 200 مليون شخص في أكثر من 100 دولة بفضل تدابير وإجراءات الأمان الأكثر تطوراً، والشفافية في سياساتها وعملياتها، وكفاءة نظامها، وحمايتها للمستثمرين، وتتميز بحافظة مميزة من منتجات الأصول الافتراضية وعروض التشفير، من بينها: التجارة والتمويل والتعليم والأبحاث والمبادرات الاجتماعية والمدفوعات والخدمات المؤسسية وميزات ويب 3، وغيرها. وتكرس بينانس جهودها لبناء نظام شامل للعملات الرقمية لزيادة الحرية المالية والوصول المالي للأفراد حول العالم، مع اعتبار العملات الرقمية وسيلة أساسية لتحقيق ذلك.

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