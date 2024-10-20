عززت "دو" الابتكارات في مجالات حيوية مثل الزراعة، الصناعة، تجارة التجزئة، والخدمات الحكومية تأكيداً لمواصلة التزامها بتقدم اقتصاد الذكاء الاصطناعي المستقبلي.

• تسليط الضوء على الشراكة والتعاون الاستراتيجي مع الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية الرائدة، في إطار جهود "دو" لتعزيز الابتكار ضمن التزامها بالأجندة الوطنية للتحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة .

تسليط الضوء على الشراكة والتعاون الاستراتيجي مع الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية الرائدة، في إطار جهود "دو" لتعزيز الابتكار ضمن التزامها بالأجندة الوطنية للتحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة أكدت "دو" على دورها الرئيسي في قيادة الابتكار الرقمي بالإمارات ودعم منظومة الاعمال القوية للشركات الناشئة والمؤسسات في مختلف الصناعات .

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، اليوم، عن اختتام مشاركتها بنجاح في معرض "جيتكس جلوبال 2024"، الذي أقيم خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2024، في مركز دبي التجاري العالمي، حيث عرضت فيه "دو" أحدث ابتكاراتها وخدماتها الرقمية في مجال الاتصالات، تحت شعارها: "وتحيا طموحات الغد بالابتكار، باستخدام الحلول المتكاملة".

وفي إطار مواصلة دورها الرئيسي في مجال التمكين الرقمي، سلطت "دو" خلال المعرض الضوء على خدماتها الجديدة وحلولها وتقنياتها الحديثة التي تعمل على تحسين أداء المؤسسات وتعزيز نمط حياة الأفراد، وتحقيق الرفاه الاجتماعي، بالإضافة إلى رفع كفاءة الخدمات العامة، وزيادة جودة العمليات التشغيلية في الجهات الحكومية، وذلك ضمن دعمها المتواصل لمسيرة المجتمع نحو التطور الرقمي الشامل، الذي يرسخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وريادتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وافتتحت "دو" مشاركتها في "جيتكس جلوبال 2024"، بإعلان محفظة أعمالها الجديدة المُصممة خصيصاً لقطاع الأعمال (B2B)، والتي تضع تعريفاً جديداً للإمكانات الرقمية للمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة. إذ كشفت "دو" عن علامتين تجاريتين جديدتين لينضما إلى علامة "du Business"، وهما: " du Tech"، و" du Infra"، وذلك في إطار تنفيذ التزامها المتواصل بتقديم حلول التحول الرقمي المبتكرة الشاملة التي تتجاوز خدمات الاتصالات التقليدية، وتدعم التحول الرقمي في مؤسسات الأعمال والجهات الحكومية.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو": إن "مشاركة (دو) في (جيتكس جلوبال 2024) يُعد دليلاً واضحاً على مواصلة تنفيذ رؤيتنا لشركة رائدة في مجال الاتصالات، ومبادراتنا الاستراتيجية التي تعزز تصدرنا للمشهد الرقمي بتجاوزنا تقديم خدمات الاتصالات التقليدية لأداء الدور الرئيسي في التمكين الرقمي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد شهدت مشاركة (دو) في المعرض اهتماماً لافتاً وتفاعلاً من الزوار والعملاء والشركاء، خصوصاً وأن الخدمات والعروض التي طرحتها، والشراكات التي عقدتها (دو) تنسجم تماماً مع طموحات العملاء، وتلبي احتياجات كافة المؤسسات والأفراد، مما يحفز الشركة لمواصلة مسيرتها الناجحة في الابتكار. كما أن الشراكات الاستراتيجية التي جرى إعلانها خلال المعرض سواء مع المؤسسات المحلية والدولية أو مع الجهات الحكومية تدعم رؤية (دو) وترسخ تطلعاتها وجهودها نحو المزيد من تعزيز منظومة الأعمال، وتسريع نمو القطاعات الرئيسية لمساندة جهود الابتكار، والمساهمة في تحقيق الأجندة الطموحة لتنمية الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة".

عروض مُبتكرة تحدد وتيرة التحول الرقمي

أكدت "دو" من خلال عروضها المبتكرة ومبادراتها الرائدة على مواصلة جهودها الواضحة لقيادة الأجندة الرقمية وتعزيز اقتصادات الذكاء الاصطناعي في المستقبل، خصوصا من خلال عروضها الديناميكية التي تضمنت حلولاً متطورة في مجالات الزراعة، الصناعة، التجزئة، والخدمات الحكومية.

وقد أظهرت "دو" قدراتها على استخدام التكنولوجيا الحديثة لابتكار حلول تحويلية شاملة تخدم قطاعات متعددة، وذلك عبر الدمج والتكامل بين التقنيات المُتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وشبكة الجيل الخامس للاتصالات، وإنترنت الأشياء، والروبوتات. وعرضت "دو" خلال المعرض أحدث ابتكاراتها، ومن بينها العرض الخاص بتكنولوجيا التعليم باستخدام الروبوت الشبيه بالإنسان، الذي يتم دمجه مع أحدث التقنيات المتطورة، وأطلق عليه "المُعلمة مها"، (المُدرسة الإماراتية الآلية بالذكاء الاصطناعي)، وهو النموذج الذي يحفز التعلم من خلال جعل التجارب التعليمة أكثر تفاعلية وجاذبية.

كما تم عرض أحدث حلول التمكين الزراعي، التي تعتمد على استخدام إنترنت الأشياء، والروبوتات المتطورة، مما يعزز إنتاج المحاصيل من خلال رصد حالة التربة والتعرف على حالة المحاصيل، لتحقيق أهداف الاستدامة. وفي السياق ذاته، عرضت "دو" قامت مبادراتها الخاصة بأتمتة المصانع وإدارة المستودعات باستخدام تقنيات (المستودع الذكي)، من خلال التحول الرقمي في الصناعة وإدارة متاجر التجزئة باستخدام الروبوتات الشبيهة بالإنسان والمنصات التي تدعم الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى تبسيط العمليات التشغيلية المتنوعة التي تتضمن التعبئة وإدارة مستودعات ومتاجر التجزئة، والذي يمكن من أتمتة المستودعات بنسبة 100%، ما يخفض استهلاك الطاقة الكهربائية، ويعزز الاستدامة.

إلى ذلك، سلطت "دو" خلال المعرض الضوء على سيارة السباق الذاتية التحكم،" Autonomous Race Car"، وتقنية "Turning Light into Insights"، التي تحول حويل الضوء إلى بيانات مفيدة، وهي الجوانب التي توضح الإمكانات الكبيرة لــــ "دو" في مجال الحلول الرقمية الشاملة، باستخدام تقنية تقسيم الجيل الخامس (5G slicing)، والبنية الأساسية منخفضة الزمن الانتقالي (low latency)، وتقنيات النقل الضوئي المصممة خصيصاً للقطاعات الحيوية مثل الجهات الحكومية ومقدمي الخدمات العامة.

كما أظهرت دو خلال "جيتكس جلوبال 2024"، قدراتها على الاستفادة من الرقمنة، والذكاء الاصطناعي العام، وشبكة الجيل الخامس في قطاع الصناعة، وقدرة مبادرة (Smart Things Pro for Business)، على تحسين العمليات التشغيلية في إعدادات الأعمال الضخمة من خلال الأجهزة القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما عملت مبادرة "دو" من خلال مشاريعها في إدارة البيانات وإدخال حلول الحوسبة السحابة الفائقة (Hyperscale Cloud)، ووحدات معالجة الرسومات بالذكاء الاصطناعي (AI GPU-as-a-Service ) على تلبية الطلب المتزايد على سيادة البيانات من خلال المراكز التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي القائم على الحلول المتطورة.

الشراكات الاستراتيجية تعزز اقتصاد الذكاء الاصطناعي

عملت "دو" بنشاط على انجاز شراكات استراتيجية ناجحة لترسيخ الرؤية الطموحة للتحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال العمل عن قرب مع اللاعبين الرئيسيين في قطاعات التكنولوجيا، الجهات الحكومية، وقطاع التعليم. وتعد الشراكة الناجحة والمهمة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، (DET) دليلاً على إنجازات (دو) في هذا المجال، إذ تؤدي إلى دعم نمو الشركات الناشئة، ورواد الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال دمج "دو" ضمن منظومة رخصة دبي الموحدة، "Dubai Unified Licence"، لتسهيل بدء الأعمال التجارية في الإمارة بما يرسخ مكانتها الرائدة كمركز عالمي للأعمال والاقتصاد.

وفي السياق ذاته، عملت (دو) على تعزيز منظومة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة، من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع مركز الشارقة لريادة الاعمال، "شراع"، لتعمل بموجبها على تقديم أفضل مستوى من الدعم التقني لمراكز التميز التابعة لمركز "شراع"، من أجل دعم الشركات الناشئة بالشارقة في أربع قطاعات رئيسية، وهي: التصنيع، وتكنولوجيا التعليم، والصناعات الإبداعية، والاستدامة، ما يعزز الأثر الإيجابي على منظومة ريادة الأعمال في الشارقة، من خلال توفير دعم متخصص للشركات الناشئة بهدف تسريع نموها وتمكينها.

كما وقعت مذكرة تفاهم مع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، بحضور الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، بهدف دعم منظومة الأعمال في الإمارة من خلال تقديم خدمات التكنولوجيا المتقدمة، التي تتضمن تقنيات وحلول إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إضافةً إلى الحوسبة السحابية وخدمات الاتصال المتنوعة من مستثمرين ورواد أعمال وأصحاب المشاريع بمختلف مستوياتها وتخصصاتها، لترسيخ مكانة الشارقة كمركز للتكنولوجيات المتقدمة.

وفي سياق متصل، عززت "دو" شراكاتها على المستوى الدولي، وأعلنت التعاون مع عمالقة التكنولوجيا في العالم، مثل "نوكيا"، "سيسكو"، ، بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسات دولية كبرى مثل: "TATA"، "Netcracker"، "Orange"، و"Accenture"، "Cognizant"، "Datarobot"، "Sambanova"، "Vast"، "Celebal technologies"، "Akamai"، مما يعزز التزامها بالتكامل التكنولوجي العالمي والابتكار.

وعلى صعيد الشراكات مع الجهات الحكومية، فقد تعاونت "دو" مع عدد من الهيئات والدوائر والجهات الحكومية ومنها، شرطة دبي، وهيئة الصحة بدبي، وشرطة رأس الخيمة، معهد الإمارات للمقاييس، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومنصة "تايرا"، جمعية الاتحاد التعاونية وغيرها في إطار تناغم جهودها ومبادراتها الرقمية مع الخدمات العامة. كما ركزت الشراكات مع المؤسسات التعليمية الرئيسية مثل كليات التقنية العليا، ومجموعة "جيمس" التعليمية، على تنمية المواهب المستقبلية في إطار سعيها لدعم الأهداف الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال هذه الجهود المشتركة، تلعب "دو" دوراً حاسماً في الرؤية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح اقتصاداً رقمياً رائداً على مستوى العالم.

ويعد النجاح اللافت لمشاركة "دو" في معرض "جيتكس جلوبال 2024" أساساً قوياً، وقاعدة متينة تنطلق من خلالها لمواصلة مساهماتها نحو دعم تحقيق أهداف التنمية الرقمية والاقتصادية المستدامة لدولة لإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن دو:

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل متقدماً رقميا وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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