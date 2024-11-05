صافي الدخل: 103.4 مليار ريال سعودي (27.6 مليار دولار أمريكي) (الربع الثالث 2023: 122.2 مليار ريال سعودي / 32.6 مليار دولار أمريكي)

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل: 132.1 مليار ريال سعودي (35.2 مليار دولار أمريكي) (الربع الثالث 2023: 117.6 مليار ريال سعودي / 31.4 مليار دولار أمريكي)

التدفقات النقدية الحرة1: 82.5 مليار ريال سعودي (22.0 مليار دولار أمريكي) (الربع الثالث 2023: 76.3 مليار ريال سعودي / 20.3 مليار دولار أمريكي)

نسبة المديونية1: 1.9% كما في 30 سبتمبر 2024، مقارنة مع -6.3% في نهاية عام 2023

الإعلان عن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الثالث من عام 2024 بقيمة 76.1 مليار ريال سعودي (20.3 مليار دولار أمريكي) وتوزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بقيمة 40.4 مليار ريال سعودي (10.8 مليار دولار أمريكي) تُدفع في الربع الرابع

يتماشى صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 مع ما أجمعت عليه آراء المحللين، على الرغم من بعض الرسوم غير النقدية بقيمة بلغت حوالي 3.3 مليار ريال سعودي (0.9 مليار دولار أمريكي)

نفقات رأسمالية بقيمة إجمالية بلغت 49.6 مليار ريال سعودي (13.2 مليار دولار أمريكي) في الربع الثالث لدعم النمو الإستراتيجي على المدى البعيد

الطلب القوي على إصدار صكوك دولية بقيمة 11.25 مليار ريال سعودي (3.0 مليار دولار أمريكي) الذي يزيد من تنويع قاعدة المستثمرين ويعزز محفظة السيولة

التطورات في أعمال قطاع التنقيب والإنتاج تعمل على تعزيز مرونة الإنتاج والتقدم في توسعة مجال الغاز

يتقدم برنامج الطاقة المتجددة مع الإغلاق المالي لثلاثة مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة إجمالية متوقعة تبلغ 5.5 غيغاواط2

تعليقًا على هذه النتائج، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر:"حققت أرامكو السعودية صافي دخل وتدفقات نقدية حرة قوية خلال الربع الثالث على الرغم من انخفاض أسعار النفط، كما حققنا تقدمًا في تطوير قطاع التنقيب والإنتاج وعملنا على تعزيز سلسلة القيمة في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، وطوّرنا برنامج مصادر الطاقة الجديدة لدينا، مع استمرارنا في الاستثمار عبر الدورات.

"وقد أسهم إصدارنا الأخير للصكوك الدولية بقيمة 3.0 مليار دولار أمريكي في تسليط الضوء على ثقة المستثمرين القوية في أرامكو السعودية، ويمكننا أن نفخر بالتقدم الكبير الذي تواصل الشركة تحقيقه، مع المحافظة على مستويات عالية من الربحية والأداء التشغيلي والموثوقية.

"وفي حين أننا نركز على فرص النمو الإستراتيجي، وتحقيق القيمة من خلال التكامل والتنويع، فإننا نعتزم المحافظة على زخمنا الإيجابي، وتعزيز مكانتنا كلاعب عالمي رائد في مجال الطاقة والبتروكيميائيات".

تعتزم أرامكو السعودية مناقشة نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2024 عبر بث إلكتروني بتاريخ 5 نوفمبر 2024 عند الساعة 3.30 مساءً بتوقيت الرياض، والساعة 12.30 ظهرًا بتوقيت لندن، والساعة 7.30 صباحًا بتوقيت نيويورك. ويمكنكم متابعة البث الإلكتروني من خلال الرابط: (https://www.aramco.com/investors)

عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. ويواصل فريقنا العالمي تحقيق تأثيرٍ في كافة أعمالنا بدءًا من إمدادات النفط الحيوية للعالم إلى تطوير تقنيات جديدة للطاقة. وتضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز النمو والإنتاجية في جميع أنحاء العالم www.aramco.com.

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