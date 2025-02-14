سجلت الشركة نموًا في الأرباح التشغيلية بنسبة 59%

يعكس هذا النجاح الأداء القوي للشركات التابعة وفعالية عملية إعادة هيكلة الديون والطلب المتزايد على مشاريعها العقارية

دبي، الإمارات العربية المتحدة،أعلنت شركة "الاتحاد العقارية ش.م.ع" "الشركة" (المدرجة في سوق دبي المالي بالرمز (UPPعن نتائجها المالية المُدقَّقة للسنة المالية 2024، مسجلةً أرباحاً تشغيلية بقيمة 161.8 مليون درهم إماراتي بمعدل نمو سنوي قدره 59%، ودخلاً شاملاً بقيمة 395 مليون درهم. كما سجلت إيرادات الشركة من عقود العملاء ارتفاعاً بلغ 528.7 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ 508 مليون درهم في عام 2023، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي والنمو الاستراتيجي للشركة والشركات التابعة لها.

وتؤكد هذه النتائج إحراز الاتحاد العقارية لتقدم نوعي في خطة إعادة هيكلة الديون، حيث أتمت الشركة سداد ديون بقيمة إجمالية بلغت 723 مليون درهم خلال عام 2024، وانخفاضاً في تكاليف التمويل إلى 31.7 مليون درهم مقارنة بـ114 مليون درهم في عام 2023، مما أدى إلى تحسين وضعها المالي. وحققت الشركات التابعة أداءً استثنائيًا خلال العام الجاري، مما ساهم بشكل ملحوظ في نمو الإيرادات وتحسين الكفاءة التشغيلية. كما أعلنت الشركة أنها ستحصل على الموافقات اللازمة لإطفاء خسائرها المتراكمة من خلال خفض رأس المال، في خطوة تختتم مرحلة التعافي للاتحاد العقارية وتضمن هيكلاً رأسمالياً قوياً ونظيفاً يسهّل عملية توزيع الأرباح في المستقبل.

وحققت الشركة 1.3 مليار درهم من مبيعات الأراضي، ما مكّنها من تحقيق انخفاض كبير في الديون. كما تجاوزت أصولها المتداولة التزاماتها المتداولة بنحو 566 مليون درهم لأول مرة منذ سنوات عديدة، مما عزز سيولتها وقدرتها على إطلاق مشاريع جديدة تمهيدًا لتحقيق عوائد استثمارية كبيرة.

وتعتزم الاتحاد العقارية مواصلة التزامها بالنمو والابتكار في عام 2025، مسترشدة برؤيتها الاستراتيجية الطموحة، إذ تخطط لإطلاق مشروعين جديدين ضمن استراتيجيتها التطويرية التي تبلغ قيمتها 6 مليارات درهم إماراتي. وستتبنى هذه المشاريع التصاميم المستدامة والحلول المبتكرة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والتجارية الفاخرة والمساحات مُتعددة الاستخدامات. ومن المنتظر أن يسهم ذلك في تعزيز قيمة السوق العقاري في دولة الإمارات المتوقع نموه بمعدل سنوي قدره 2.25% بين عامي 2024 و2029، ليصل إلى قيمة إجمالية تبلغ 759 مليار دولار أمريكي مع نهاية الفترة المتوقعة.

وقال المهندس عامر خانصاحب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الاتحاد العقارية ش.م.ع: "يعكس الأداء المالي القوي الذي حققته الشركة في عام 2024 مرونة ومتانة سوق العقارات في دبي، ويجسد حرصنا المتواصل على تحسين الكفاءة التشغيلية. وتتضمن أبرز إنجازاتنا تحقيق تحسّن كبير في السيولة، ونمو في الأرباح التشغيلية، وتسجيل الشركات التابعة لأداء متميز، وإطلاق مشاريع جديدة طموحة، تماشيًا مع جهودنا الحثيثة لتقديم أقصى قيمة ممكنة لأصحاب المصلحة. ومع دخولنا العام 2025، نسعى إلى مواصلة تركيزنا على تعزيز نمو المجتمع وتوفير السبل الكفيلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في سوق العقارات بدبي. كما وأننا نستعد لإطلاق مشروعين جديدين قريباً بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات درهم ضمن أهدافنا التوسعية الطموحة."

وأضاف خانصاحب: "نسعى، في الاتحاد العقارية، للمساهمة في تحقيق الأهداف الطموحة لـ "استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033" الرامية إلى تعزيز الأثر الاقتصادي للقطاع وترسيخ مكانة دبي كوجهة استثمارية رائدة عالميًا. علاوة على ذلك، وبصفتنا روادًا في قطاع العقارات، نحن ملتزمون بتلبية الاحتياجات المتنامية لمستثمري وسكان دولة الإمارات العربية المتحدة."

وتواصل الاتحاد العقارية تبنيها لأحدث الابتكارات التكنولوجية من أجل تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة التي تخدم الاحتياجات المتنوعة لشركائها وعملائها. وبفضل البنية التحتية المتقدمة التي تتمتع بها دبي، والسياسات الاستثمارية المحفزة، وفريق العمل المتفاني، تستمر الشركة في تنويع محفظتها الاستثمارية واتباع منهج مرن وكفء يمكنها من مواكب متغيرات السوق.

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