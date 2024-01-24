• روتانا تخطط لافتتاح ثمانية فنادق في المملكة خلال السنوات الأربع القادمة.

• من المقرر أن يتضاعف عدد الغرف ليتجاوز 4400 في المملكة العربية السعودية.

الرياض، المملكة العربية السعودية –روتانا، إحدى شركات إدارة الفنادق الرائدة في المنطقة والتي تمتلك أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، صرحت عن خططها التوسعية في المملكة العربية السعودية خلال مشاركتها في النسخة الثانية من ملتقى السياحة السعودي (STF).

وسيوفر وفّر هذا الحدث، الذي يقام من 22 إلى 24 يناير 2024 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، لروتانا منصة مثالية للتواصل ما بين أصحاب القرار والمهتمين في القطاعين الخاص والحكومي وكذلك القطاعات المتخصصة في توفير الوجهات السياحية والخدمات الفندقية داخل المملكة.

وتعليقاً على خطط التوسع والمشاركة في ملتقى السياحة السعودي 2024، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في روتانا، إيدي طنوس: "يسعدنا العودة للمشاركة في النسخة الثانية من ملتقى السياحة السعودي وفي جعبتنا الكثير من الخطط الطموحة التي تظهر التزام روتانا بتشكيل مستقبل السياحة في المملكة العربية السعودية."

تمثل المملكة العربية السعودية واحدة من أسرع الأسواق نمواً في المنطقة، وتسير روتانا على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها الطموح المتمثل في مضاعفة عدد الغرف التي تديرها حالياً في المملكة خلال السنوات القادمة. وتشمل خطتها التوسعية الكبيرة إطلاق ثمانية فنادق جديدة في جميع أنحاء المملكة، ليصل إجمالي عدد الغرف 4400 غرفة عبر 16 فندفاً.

وتشمل الفنادق الثمانية الجديدة أربعة تحت العلامة التجارية "إيدج من روتانا" وواحد "ريحان من روتانا" في الرياض، وفندق "دار ريحان من روتانا" في الخبر، و"المناخة روتانا" في المدينة المنورة، وفندق "إيدج من روتانا" في الباحة.

يذكر ان ملتقى السياحة السعودي قد انطلق بعد الانفتاح العالمي للمملكة العربية السعودية في عام 2019 أمام الزوار من جميع أنحاء العالم، ليكون فرصة للتفاعل والتواصل مع أكبر العلامات التجارية السعودية في قطاعي السياحة والسفر من أجل مناقشة وعرض التطورات السياحية، والتركيز على تاريخ المملكة العربية السعودية الغني وضيافتها الفريدة.

وقد التزمت روتانا بالمشاركة في الملتقى منذ بدايته في إطار جهودها لدعم المبادرات السياحية ضمن رؤية المملكة لعام 2030 وللمشاركة في تشكيل قطاع السياحة السعودي.

تدير روتانا حاليًا 74 فندقًا في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، وتخدم أكثر من ستة ملايين نزيل سنويًا. تضم محفظتها حاليًا 19,237 غرفة وست علامات تجارية متميزة، بما في ذلك 10,159 غرفة في 36 فندقًا في دولة الإمارات العربية المتحدة و2,200 غرفة في 8 فنادق في المملكة العربية السعودية.



حول مجموعة روتانا:

تدير روتانا حاليًا أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا بما فيها تلك التي قيد الإنشاء، مع خطة توسّع طموحة في المستقبل. وفي روتانا، يُعتبر الوقت سلعتنا الأغلى على الإطلاق، وتُعتبر قراراتنا المتعلقة بطريقة تمضية وقتنا ومع من نمضيه أحد أكثر القرارات أهمية في حياتنا. معنا للوقت معنى. ولذلك، قطعنا عهدًا على أنفسنا بأن نقدم كل ما في وسعنا لنفهم حاجاتكم. ومن منطلق إدراكنا القيمة الثرية لوقتكم، ارتقينا وطورنا علاماتنا، روتانا للفنادق والمنتجعات، وفنادق سنترو من روتانا، وفنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، وأرجان للشقق الفندقية من روتانا، إيدج من روتانا، وريزيدنس من روتانا.



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