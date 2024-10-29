أبوظبي- أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض أبوظبي للطيران عن اختيار "الاتحاد للطيران" كشركة الطيران الرسمية والراعي البلاتيني للحدث في دورته للعام 2024، والمقرر إقامتها في الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر 2024. وتأتي هذه الخطوة استمراراً لنهج "الاتحاد للطيران" في دعم المعرض منذ العام 2012، تجسيداً لالتزام الشركة بترسيخ مكانة أبوظبي كوجهةٍ عالمية للطيران باعتبارها الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبصفتها شركةً رائدة في قطاع الطيران، تواصل الاتحاد للطيران الاضطلاع بدورها الحيوي في تطوير قطاع الطيران في المنطقة. وتنفذ الشركة حالياً استراتيجية طموحة للنمو، تهدف من خلالها إلى مضاعفة حجم أسطولها وشبكة وجهاتها بحلول عام 2030، فضلاً عن مضاعفة عدد الركاب الذين تنقلهم بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بمستويات العام 2022، استمراراً لمساهمتها المحورية في نمو قطاع الطيران في أبوظبي.

وفي إطار التزام "الاتحاد للطيران" بتنمية المواهب في قطاع الطيران بدولة الإمارات، أعلنت الشركة مؤخراً عن إعادة إطلاق برنامجها الرائد للطيارين المتدربين، مواصلةً لسعيها إلى تمكين الجيل القادم من المتخصصين في مجال الطيران، وتوظيف أكثر من 600 طيّار إماراتي بعد تخرجهم من البرنامج بحلول عام 2030. ويمثل المعرض منصةً مثالية للإضاءة على المهن المتاحة في قطاع الطيران في أبوظبي، ورفد الطيارين الطموحين بالرؤى المبتكرة والمسارات التي تمكنهم من دخول القطاع بثقة.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لـ "الاتحاد للطيران": "نفخر بمواصلة دعمنا لـ «معرض أبوظبي للطيران» بصفتنا شركة الطيران الرسمية والراعي البلاتيني، تجسيداً لحرصنا على تعزيز المكانة المرموقة لإمارة أبوظبي على خارطة الطيران العالمية. وتعكس هذه الخطوة التزامنا بالابتكار والتميُّز، وتسلط الضوء على دورنا في تعزيز اتصال أبوظبي بالعالم. وفي ضوء إطلاقنا لبرنامج الطيارين المتدربين مؤخراً، يقدم المعرض منصةً لتحفيز وتمكين المواهب واستقطابها إلى قطاع الطيران في أبوظبي. ونتطلع إلى الترحيب بالزوار والمشاركين في هذا الحدث المرموق."

ومن المنتظر أن يستقطب معرض أبوظبي للطيران 2024 المعنيين وأصحاب المصلحة وأبرز أقطاب قطاع الطيران، بما في ذلك المصنّعين والموردين والخبراء، ليعزز بذلك مكانة أبوظبي كمركز رائد للطيران.

للمزيد من المعلومات عن معرض أبوظبي للطيران 2024، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.adairexpo.com.

نبذة عن معرض أبوظبي للطيران

يعتبر معرض أبوظبي للطيران حدثاً رائداً في قطاع الطيران، حيث يُبرز أحدث التطورات والابتكارات والرؤى المستقبلية في هذا القطاع. ويجمع الحدث الرواد والخبراء والمهتمين بقطاع الطيران لتبادل الآراء، والتعرف عن كثب على أحدث تقنيات وحلول الطيران. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.adairexpo.com

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