خالد بن حسن القحطاني:

• مشروعاتنا تراعي كافة معايير الاستدامة وتحقق العيش الراقي ولدينا حلول عقارية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين وتتماشى مع رؤية المملكة 2030



الرياض: أعلنت شركة ركاز العقارية، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، عن خطتها المستقبلية ورؤيتها الطموحة خلال العام الحالي والتي يأتي على رأسها مشاركتها في معرض ريستاتكس الرياض العقاري 2024، والذي يُعقد في الفترة من 18-21 فبراير 2024، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث يُعد المعرض من أهم المعارض العقارية في المملكة، ويشارك فيه العديد من المطورين العقاريين والاستثمار الإسكاني والتمويلي من البنوك وشركات التمويل.

تأتي مشاركة ركاز في هذا المعرض في إطار حرصها على التواجد في أهم الفعاليات العقارية لعرض مشاريعها المميزة والالتقاء بالمستثمرين والعملاء من مختلف أنحاء المملكة، وتأكيدًا على التزامها بدعم القطاع العقاري، من خلال التعرف على احتياجات المواطن السعودي والمستثمرين، تمهيدا لوضعها في مشروعاتها المستقبلية.

ومن المقرر أن تستعرض الشركة خلال المعرض مشروعاتها القائمة إلى جانب إعلانها عن بعض المشروعات والشراكات المزمع الدخول فيها، حيث سيتعرف زوار المعرض على مشروع The Node بمدينة الرياض الذي يُعد أحد أهم مشروعات التطوير العقاري الأكثر تميزا في المملكة، من حيث الموقع الاستراتيجي وتخطيطه وتصميمه بشكل ذكي وفريد، يواكب المجتمعات العصرية النابضة بالحياة، ليكون وجهة الرياض اللوجيستية الأولى، بالإضافة إلى الإعلان عن بعض المشروعات المزمع إطلاقها في إطار خطة الشركة للتوسع داخل المملكة، حيث تخطط ركاز للدخول في عام 2024 باستراتيجية توسعية ورؤية طموحة كجزء من رؤية المملكة 2030.

من جانبه صرح خالد بن حسن القحطاني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ركاز العقارية، تعليقًا على مشاركة الشركة في معرض "ريستاتكس" الرياض العقاري قائلاً "رؤيتنا للعام الجديد تتمثل في مواكبة رؤية المملكة 2030 والتي تشهد نهضة عمرانية غير مسبوقة. لدينا العديد من المبادرات والشراكات المتنوعة مع المؤسسات المالية والشركات العالمية المتخصصة والتي سنعلن عنها خلال مشاركتنا بالمعرض إلى جانب مشروعاتنا المستقبلية وخططنا الطموحة التي تقوم على تقديم حلول عقارية مبتكرة ومتميزة تلبي طموحات المواطنين وكافة احتياجاتهم سواء للسكن أو الاستثمار. نؤمن في ركاز بأن الاستثمار في القطاع العقاري هو استثمار في المستقبل، ونُدرك أهمية هذا القطاع في تحقيق رؤية المملكة 2030. ونحرص على المشاركة بفعالية في تحقيق هذه الرؤية من خلال تطوير مشروعات غير مسبوقة يفخر بها المواطنون في المملكة."

كما تعكف ركاز العقارية على انهاء التحضيرات الأخيرة وإطلاق ذراعها التطويري المتخصص في تنفيذ مجتمعات سكنية ومتعددة الاستخدامات تحقق جودة عالية للحياة ورفاهية استثنائية غير مسبوقة. هذا وتمتلك ركاز العقارية محفظة غنية ومتنوعة تضم مجموعة من المشروعات السكنية والتجارية والترفيهية. وتواكب رؤية الشركة النهضة العمرانية المتسارعة التي تشهدها المملكة ضمن خططها الطموحة وفق رؤية 2030. وتحتل ركاز موقعًا فريدًا ومتميزًا على مستوى المنطقة، حيث نجحت في انجاز مشروعات عمرانية وعقارية متفردة بمواقعها الحيوية، وخدماتها الراقية التي تعزز من جودة الحياة فيها، وتلبي طموحات المواطن السعودي في السكن المميز والفريد من نوعه.

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