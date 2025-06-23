تشغيل 30% من أسطول المركبات في دولة الإمارات حالياً باستخدام الوقود الحيوي B7 ، دعمًا لجهود خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050

خفض استهلاك المياه بنسبة 8% عبر 23 منشأة إنتاجية، بعد دمج ممارسات الحفاظ على المياه ضمن العمليات اليومية .

تضاعف إنتاج الطاقة المتجددة في مواقع العمل ليصل إلى 5,140 ميغاواط/ساعة

تقليص البصمة الكربونية المرتبطة بالنقل إلى 7% مقارنة بـ 11% في العام السابق

تحقيق نسبة تتبع كامل لزيت النخيل حتى مستوى المزارع، بزيادة بلغت 93.6% بزيادة قدرها 9.6 نقطة مئوية عن العام الماضي، تأكيداَ على التزام المجموعة بالشفافية في سلسلة التوريد والامتثال لمعايير NDPE الدولية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة إفكو، الشركة العالمية الرائدة في قطاع المنتجات الاستهلاكية سريعة الإستهلاك والتي تتخذ من الإمارات مقرًا رئيسيًا لها، عن إصدار تقريرها السنوي الثالث للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، والذي يعكس عامًا حافلًا بالتقدم الملموس على صعيد العمليات والتوريد والتعبئة المستدامة. ويجسّد تقرير عام 2024 انتقال مجموعة إفكو من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، مدعومًا بإطلاق "استراتيجية الاستدامة 2030"، التي تشكل خارطة طريق شاملة لتعزيز الأداء البيئي والاجتماعي على مستوى المجموعة.

وتتضمن الاستراتيجية تسع مبادرات محورية في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، تم تصميمها بما يتماشى مع أفضل الأطر العالمية، بما في ذلك معايير مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم (SBTi). وتدعم كل مبادرة خططاً لمدة ثلاث وست سنوات، ومؤشرات أداء رئيسية، والتزامات مالية لضمان التنفيذ والمساءلة عبر مختلف قطاعات المجموعة.

ومن أبرز ما ورد في تقرير 2024:

تضاعف إنتاج الطاقة المتجددة في مواقع العمل ليصل إلى 5,140 ميغاواط/ساعة، ما يعادل تزويد حوالي 480 منزلًا في دولة الإمارات بالطاقة على مدار عام كامل. وحققت المجموعة انخفاضاً بنسبة 8% في كثافة استهلاك المياه ، ما يعكس التزامها المتواصل بالاستدامة التشغيلية.

عزّزت المجموعة دمج مفاهيم الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية داخليًا، حيث تم ربط مؤشرات الأداء المرتبطة بالاستدامة بأداء أكثر من 900 موظف، بزيادة بلغت 13% مقارنة بالعام السابق، في تأكيد لثقافة مؤسسية قائمة على الالتزام والمساءلة.

أطلقت مجموعة إفكو خارطة الطريق لتعبئة المنتجات حتى عام 2030، تهدف إلى تقليل استخدام البلاستيك البكر، وتوسيع استخدام عبوات مصنوعة من مادة PET بمحتوى معاد تدويره ، والإعتماد على حلول تعبئة قابلة لإعادة التدوير أو مصنوعة من مصادر متجددة.

انخفضت البصمة الكربونية الناتجة عن النقل إلى 7% من إجمالي البصمة الكربونية، مقارنة بنسبة 11% في عام 2021، نتيجة تحسينات لوجستية وتحويل 30% من أسطول المركبات في الإمارات إلى استخدام الوقود الحيوي B7، بما يتماشى مع مستهدفات الحياد المناخي لدولة الإمارات 2050.

ارتفعت نسبة التتبع الكامل لزيت النخيل حتى مستوى المزارع إلى 93.6%، بزيادة قدرها 9.6 نقطة مئوية عن عام 2023، ما يعكس التزام المجموعة بالتوريد الأخلاقي والامتثال لمعايير NDPE والتي تتضمن( لا إزالة للغابات – لا زراعة على المستنقعات – لا استغلال).

وفي تعليقه على هذه الإنجازات، قال رضوان أحمد، المدير التنفيذي لمجموعة إفكو العالمية:

"في مجموعة إفكو، تمثل الاستدامة ركيزة أساسية للابتكار والنمو وخلق القيمة طويلة الأمد. إنها ليست أجندة فرعية، بل هي الأساس الذي نبني عليه مستقبل صناعة الغذاء المسؤولة. يمثل إصدار تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لعام 2024 نقطة تحول من الطموح إلى العمل باتجاه تحقيق استراتيجية الاستدامة 2030، التي لا تقتصر على كونها خارطة طريق، بل تمثل التزامًا بالأداء والمساءلة والتحول. فمن خلال دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عملياتنا، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وإعادة تصميم منهجيات التعبئة والتوريد، نرسخ اليوم أسس لمجموعة ذات رؤية مستقبلية واضحة تتماشى مع رؤية الحياد المناخي لدولة الإمارات والأهداف المناخية العالمية. ويعكس التقدم الذي أحرزناه إيماننا بأن بناء القيمة المستدامة يتحقق عبر الالتزام بالمسؤولية، والتميز في الأداء والقيام بما هو صائب لصالح المجتمعات والكوكب والأجيال القادمة."

وتُجسد إنجازات إفكو الأخيرة رؤيتها الطموحة للاستدامة كمحفز للنمو المستدام والكفاءة والثقة. ومن خلال إعادة تعريف أساليب التصنيع والتوريد والتوزيع، تضع المجموعة نفسها في موقع ريادي في قطاع المنتجات الاستهلاكية، تنتهج استراتيجيات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كأداة للابتكار وخلق القيمة.

من جهتها قالت دينا إيبفانوفا، رئيسة قسم الاستدامة في المجموعة: "في عام 2024، ترجمنا طموحاتنا الجريئة إلى تقدم ملموس وإجراءات فعلية. لقد كان عامًا من العمل الهادف، شهدنا فيه تقدمًا في ممارسات التوريد الذكية، وتعزيز الشفافية، ودمج مبادئ الاستدامة في مختلف مستويات عملياتنا. نحن اليوم نضع أسسًا متينة لتأثير طويل الأمد، يسهم في خلق قيمة مشتركة لأعمالنا، ويمكّن شركاءنا، ويدعم المجتمعات التي نخدمها."

وتواصل المجموعة ترسيخ حضورها الفاعل في منظومة الاستدامة العالمية، عبر شراكات استراتيجية تسهم في إعادة تشكيل مستقبل صناعة الغذاء نحو نهج أكثر مسؤولية وابتكاراً.

نبذة عن مجموعة "إفكو" العالمية:

مجموعة عالمية متعددة الجنسيات مقرها الإمارات العربية المتحدة، تأسست عام 1975 وتقوم بتصنيع وتسويق مجموعة متكاملة من المنتجات الغذائية ومشتقاتها والوسائط والخدمات ذات الصلة بها. قامت المجموعة بتطوير علامات تجارية رائدة في مجال السلع الاستهلاكية تشمل "لندن ديري" و"تيفاني" و"نور" و"رحمة" و"البيكر" "حياة" و"سافانا"، بفضل وجود 95 منشأة في 50 دولة يعمل فيها حوالي 15000 موظف، حيث توفر +80 علامة تجارية في أكثر من 100 سوق.

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