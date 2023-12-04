بالتزامن مع الذكرى الخمسين لإنطلاق عملياتها في سلطنة عُمان

مسقط: وقعت شركة إيتوتشو كوربوريشن اليابانية الرائدة في مجال التجارة والإستثمار مؤخراً الإتفاقية السنوية لبيع وشراء النفط الخام لعام 2024 مع وزارة الطاقة والمعادن، وذلك في حفل نظمته الشركة بفندق إنتركونتيننتال مسقط، تحت رعاية معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وكبار المدعوين.

جاءت مراسم توقيع الإتفاقية بالتزامن مع إحتفال الشركة بالذكرى الخمسين للشراكة التجارية مع سلطنة عُمان والتي بدأت في العام 1974، حيث ظلت شركة إيتوتشو اليابانية تساهم على مدار العقود الخمسة الماضية في تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والتكنولوجيا.

وقع الإتفاقية معالي المهندس سالم العوفي، وزير الطاقة والمعادن، وعن الشركة الفاضل/ ماسايا تاناكا، رئيس شركة الطاقة والكيميائيات، الرئيس التنفيذي لشركة إيتوتشو اليابانية، بحضور معالي ناصر بن خميس الجشمي، أمين عام وزارة المالية، وسعادة محسن بن حمد الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن، وسعادة جوتا ياماموتو، سفير جمهورية اليابان المعتمد لدى سلطنة عُمان.

تضمنت الأمسية إلقاء العديد من الكلمات التي تؤكد على أهمية هذه الشراكة والنتائج الكبيرة المثمرة عنها خلال السنوات الماضية والجهود المبذولة للإرتقاء بها نحو آفاق جديدة من النمو والتطوير. ألقاها كل من الفاضل/ دايجو تاكيشي، المدير العام لشركة إيتوتشو في مسقط، ثم الكلمة الرئيسية التي ألقاها الفاضل/ ماسايا تاناكا، الرئيس التنفيذي لشركة إيتوتشو اليابانية، تلتها كلمة معالي المهندس سالم العوفي، وزير الطاقة والمعادن.

كما تضمن البرنامج عرضاً تقديمياً حول برنامج القيادة العماني لشركة تنمية نفط عُمان قدمته الفاضلة/ زكية العزري، من شركة تنمية نفط عمان، والفاضل/أحمد الشكيلي، من جهاز الإستثمار العماني. كما تضمن برنامج الفعالية حلقة نقاشية حول عمليات التنقيب عن النفط قدمها الفاضل/علي الحجري، من شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج. وفي الختام ألقى كينجي أوتسوكا، الرئيس التنفيذي لتكتل الشرق الأوسط في شركة إيتوتشو اليابانية، الكلمة الختامية.

وأكد الفاضل/ تيتسويا يامادا، الرئيس التنفيذي للعمليات في قسم الطاقة في شركة إيتوتشو اليابانية، على النمو الكبير لعمليات الشركة في سلطنة عُمان على مدار العقود الخمسة الماضية. مشيراً إلى أن الشركة تخطط إلى توسيع شراكاتها في قطاعات الطاقة منخفضة الكربون، وتحديداً الهيدروجين/الأمونيا، فضلاً عن مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك تحول النفايات إلى طاقة. وتهدف هذه المبادرات إلى تحسين العائدة من مبادرات القيمة المحلية المضافة خلال السنوات المقبلة.

بالإضافة إلى مشاركتها في قطاع الطاقة العماني، فإن شركة إيتوتشو اليابانية مساهم في كل من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة قلهات للغاز الطبيعي المسال وتقوم بإستخراج الغاز الطبيعي المسال منذ عام 2006، بالإضافة إلى عقد النفط الخام. كما تعد الشركة أكبر مساهم في شركة بركاء لتحلية المياه، التي بدأت عملياتها التجارية في يونيو 2018 كأكبر محطة لتحلية المياه في سلطنة عُمان. كما تستورد شركة إيتوتشو سيارات مازدا وحمض التريفثاليك المنقى (PTA) إلى سلطنة عُمان وتصدر الفاصوليا الفرنسية من سلطنة عُمان إلى اليابان.

تملك شركة إيتوتشو ما يقرب من 90 مكتباً في 61 دولة، ولها نشاط واسع في مجالات التجارة المحلية والاستيراد / التصدير والتجارة الخارجية لمختلف المنتجات مثل المنسوجات والآلات والمعادن والطاقة والمواد الكيميائية والمواد الغذائية والمنتجات العامة والعقارات وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات والتمويل ، وكذلك الإستثمار التجاري في اليابان والخارج.

تمتلك شركة إيتوتشو إرثاً كبيراً حيث يعود تأسيسها إلى تشوبي إيتو الذي كان يعمل في مجال تجارة الكتان منذ عام 1858. منذ ذلك الحين، تطورت شركة إيتوتشو ونمت على مدار 160 عاماً. في السنة المالية 2023، على الرغم من التحديات الجمة في السوق بسبب التقلبات الشديدة في أسعار الصرف وارتفاع أسعار المواد الخام التي تعزى إلى التضخم، استغلت الشركة الظروف غير المواتية بسبب ارتفاع أسعار الموارد بما يخدم مصالحها ونتيجة لذلك، بلغ إجمالي صافي الربح الموحد 800.5 مليار ين (حوالي 6 مليارات دولار أمريكي)، مستقراً عند المستوى المرتفع الذي يزيد عن 800 مليار ين للعام الثاني على التوالي بعد أعلى مستوى قياسي للسنة المالية 2022 بلغ 820.3 مليار ين. في 1 مارس 2023 ، رفعت وكالة موديز تصنيف الشركة طويل الأجل إلى A2، مما يضمن لإيتوتشو أعلى تصنيف لأي شركة تجارية عامة من منظمات التصنيف الرئيسية. في السنة المالية 2024، السنة الأخيرة من خطة الإدارة متوسطة الأجل "صفقة جديدة تماماً 2023"، تخطط الشركة لتحقيق صافي ربح موحد متحفظ بقيمة 780.0 مليار ين في ضوء ظروف السوق المتقلبة والتوقعات الإقتصادية العالمية غير الواضحة بإستمرار ، بما في ذلك المخاطر الجيوسياسية المستمرة.

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