إضافة إلى الفائز بالجائزة الكبرى لحساب "الجوهرة جونيور" ووسط حضور جماهيري لافت

العثمان: لا نكتفي بمنح عملائنا أفضل الخدمات والمنتجات بل نقدّم لهم مزايا ومكافآت لا مثيل لها

- الاحتفال تضمن أنشطة ترفيهية مميزة ومسابقات وسحوبات على جوائز قيمة

وسط أجواء بحرية جميلة وحضور جماهيري لافت، أقام بنك الكويت الوطني فعالية مميزة على متن يخت فاخر في جزيرة أم المرادم، تضمنت إجراء سحب الجائزة الكبرى الثاني لحسابي الجوهرة و"الجوهرة جونيور" لعام 2024، وتخللها العديد من الأنشطة والعروض الترفيهية والمسابقات والسحوبات، التي لاقت تجاوباً وتفاعلاً كبيراً من الحضور.

وبحضور مجموعة من القياديين والمسؤولين في بنك الكويت الوطني، أسفر السحب الذي أُجري بوجود ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى حضور وإشراف ممثل من شركة ديلويت العالمية، عن فوز عميل حساب الجوهرة عبداللطيف مجيد عبدالكريم رمضان بجائزة المليون دينار كويتي، ليكون ثاني مليونير في حساب الجوهرة يتم تتويجه هذا العام، فيما فاز عميل حساب "الجوهرة جونيور" عبدالمحسن أنور عبدالمجيد بهبهاني بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها 10 آلاف دينار كويتي، علماً بأنه يتم السحب على الجائزة الكبرى لكل من حسابي الجوهرة و"الجوهرة جونيور" 3 مرات سنوياً.

وتضمن الاحتفال بإعلان الفائزَين العديد من الأنشطة الترفيهية المميزة والألعاب للصغار والكبار، كما شهد عدداً من المسابقات والسحوبات على جوائز قيمة تضمنت أجهزة هاتف نقال من سامسونج، ورحلتان على متن يخت فاخر إلى جزيرة أم المرادم بالتعاون مع تطبيق "ويفز".

تجربة مصرفية متكاملة

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للخدمات الشخصية والرقمية محمد العثمان: «نحتفي اليوم بإعلان ثاني مليونير ضمن سحوبات الجائزة الكبرى لحساب الجوهرة هذا العام، إضافة إلى الفائز بالجائزة الكبرى لحساب الجوهرة جونيور، وذلك ضمن إستراتيجية بنك الكويت الوطني التي يحرص من خلالها على مكافأة عملائه بكافة شرائحهم دائماً عبر مجموعة مميزة من السحوبات والجوائز والعروض على مدار العام".

وأضاف العثمان: "يعتبر حساب الجوهرة والجوهرة للتوفير وسحب الجوهرة جونيور من أدواتنا الرئيسية لتعزيز ثقافة الادخار والشمول المالي في المجتمع"، مؤكداً سعي "الوطني" الدائم إلى تقديم تجربة مصرفية متكاملة لعملائه لا تكتفي بمنحهم أفضل المنتجات والخدمات فقط بل توفر لهم أيضاً مزايا ومكافآت حصرية لا مثيل لها.

ولفت إلى أن بنك الكويت الوطني قد قام بزيادة إجمالي قيمة جوائز حساب الجوهرة منذ بداية العام الحالي لتصل إلى 5 ملايين دينار كويتي سنوياً، مبيناً أن البنك استحدث مؤخراً حساب الجوهرة للتوفير، والذي يمنح عملاءه نسبة فائدة إضافية تصل لغاية 1.5 في المئة للسنة الأولى، إضافة إلى فرصة الدخول في السحوبات الشهرية والسحب على الجائزة الكبرى في حال وصول الرصيد إلى 5 آلاف دينار كويتي أو أكثر، كما يقدم لعملائه الذين يتعاملون معه لأكثر من عامين فرصاً مضاعفة في حالة عدم تأهلهم للحصول على الفرص المضاعفة الحالي.

وأشار العثمان إلى أنه في إطار حرص البنك الدائم على تعزيز المزايا والمكافآت المقدمة لعملاء الجوهرة، فإن سحوبات "الجوهرة جونيور" توفر فرصاً للفوز بجوائز قيمة للعملاء الذين تقل أعمارهم عن 21 عاماً، منوهاً إلى أنها تتضمن سحباً شهرياً على 7 جوائز (1000 دينار كويتي لثلاثة فائزين و500 دينار كويتي لأربعة فائزين)، إضافة إلى فائز واحد بجائزة قيمتها 10 آلاف دينار كويتي مع كل سحب من سحوبات الجائزة الكبرى لحساب الجوهرة.

وكان بنك الكويت الوطني قد قام بزيادة القيمة الإجمالية لجوائز سحوبات حساب الجوهرة بأكثر من الضعف منذ بداية عام 2023، ليصبح بذلك أكبر برنامج مكافآت على مستوى الكويت، إذ تبلغ قيمة الجائزة الأسبوعية 20 ألف دينار كويتي، والجائزة الشهرية 125 ألف دينار كويتي، بينما تبلغ قيمة الجائزة الكبرى مليون دينار كويتي تقام سحوباتها ثلاث مرات سنوياً.

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