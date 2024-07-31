المحرق - البحرين: أظهرت احصائيات السفر والمسافرين للنصف الأول من العام 2024 نتائج إيجابية لكل من شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، وشركة مطار البحرين، الجهة المسئولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، حيث شهد النصف الأول من العام ارتفاعاً في أعداد السفر والمسافرين وحركة الشحن الجوي.

طيران الخليج - تعزيز شبكة الربط العالمية

في إطار خطتها التوسعية في كل من منطقتي آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا أطلقت شركة طيران الخليج رحلات جديدة إلى مدينتي غوانزو وشنغهاي في جمهورية الصين الشعبية ومدينة ميونيخ في جمهورية المانيا الاتحادية بما يسهم في تعزيز شبكة الربط الجوي لمملكة البحرين.

كما استأنفت الشركة رحلاتها إلى مدينتي بغداد والنجف في الجمهورية العراقية، وزادت عدد رحلاتها إلى العاصمة القطرية الدوحة والعاصمة العمانية مسقط بالإضافة الى زيادة عدد الرحلات الى مدينة مانشستر في المملكة المتحدة ومدينتي ميلان وروما في الجمهورية الايطالية ، كما أطلقت وجهات موسمية جديدة إلى مدينة العلا في المملكة العربية السعودية ومدينة جنيف في الجمهورية السويسرية ومدينة رودس في اليونان.

وعلى صعيد عدد المسافرين، حققت الناقلة الوطنية ارتفاعاً يقدر بنسبة 8,5% ليصل إلى 3,1 مليون مسافر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما وزادت السعة الاستيعابية إلى أكثر من 4,3 مليون، بينما ارتفع معدل إشغال المسافرين إلى 77,9%، اما على مستوى حركة الشحن فقد بلغت ما نسبته 3,5% لتصل إلى 41,000 طن في الفترة نفسها.

شركة مطار البحرين - زيادة ملحوظة في حركة الطيران

اما على مستوى اجمالي عدد المسافرين في مطار البحرين الدولي، فقد سجلت شركة مطار البحرين في النصف الأول من عام 2024 زيادة بنسبة 13,2% اذ بلغ عدد المسافرين 4,6 مليون مسافر، بينما تجاوزت حركة الطيران 48,000 رحلة جوية بزيادة بلغت 9,4% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وعلى صعيد الشحن الجوي ، فقد وصلت الى 189,799 طنًا بزيادة وقدرها 7,19% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.

وعلى صعيد خطوط الطيران الجديدة، استقبلت شركة مطار البحرين رحلات فلاي جناح، شركة الطيران الاقتصادي الرائدة في باكستان، من مطار البحرين الدولي إلى مطار إسلام آباد الدولي في باكستان.

من جانب آخر، حازت شركة مطار البحرين على تقدير دولي مشهود على مستوى صناعة الطيران؛ حيث نال مطار البحرين الدولي جائزة "أفضل موظفي مطار في الشرق الأوسط للعام 2024" من شركة سكاي تراكس العالمية، بالإضافة الى جائزة "أفضل مشغل مطار للعام لمطار من الحجم المتوسط " و"جائزة استدامة الطيران" في حفل توزيع جوائز "إنجازات قطاع الطيران 2024"

نبذة عن مجموعة طيران الخليج القابضة

تأسست مجموعة طيران الخليج القابضة في العام 2010 بهدف التنسيق بين الشركات العاملة في قطاع الطيران بهدف تعزيز إسهامات قطاع الطيران في اقتصاد مملكة البحرين وتعظيم القيمة لجميع الجهات ذات العلاقة. وتنضوي تحت مظلة المجموعة كل من طيران الخليج، الناقلة الوطنيّة لمملكة البحرين، وشركة مطار البحرين، الجهة المسئولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، وأكاديمية الخليج للطيران، ومجموعة أخرى من أصول الطيران، لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: Gulfairgroup.bh ، لينكدإن: Gulf Air Group Holding إنستغرام: @GulfAirGroup

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