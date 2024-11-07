دبي، الإمارات العربية المتحدة: حققت شركة نخيل، التابعة لـ"دبي القابضة للعقارات"، ذراع التطوير العقاري لـ "دبي القابضة"، تقدماً كبيراً في مشروع تطوير "نخلة جبل علي" في عام 2024، حيث يسير العمل في المشروع وفق الجدول الزمني المحدد وبما يلبي الإنجازات المقررة لعام 2025.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد اعتمد المخطط الجديد للمشروع في مايو 2023، وقال سموه في ذلك الوقت: "نخلة جبل علي" إضافة جديدة لوجهات دبي البحرية ... التوسع العمراني القوي مرآة للنمو الاقتصادي المستمر لقطاعاتنا الحيوية التي تواصل تحقيق أفضل النتائج بمقاييس عالمية... وهو انعكاس لتنامي جاذبية دبي لكفاءات ومواهب واستثمارات نوفر لها أفضل بيئة تصنع النجاح... نريد دبي دائماً أن تكون قصة مُلهِمة في ملاحقة الحلم والإصرار على تحويله إلى إنجاز يعزّز الخطى على دروب التميز... المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة هدف يتجسّد بإنجازات تبهر العالم وتزيد من رسوخ نموذجنا التنموي القائم على تحقيق سعادة الناس".

وحظيت منطقة "نخلة جبل علي" هذا العام بمزيد من التقدير عندما اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، المخطط العام لتطوير شاطئ جبل علي بطول 6.6 كيلومتر. ويتضمن المشروع شاطئاً رملياً بطول خمسة كيلومترات، ستقوم بتطويره شركة نخيل، بالإضافة إلى شاطئ القرم بطول 1.6 كيلومتر، والذي ستطوره بلدية دبي.

وفي هذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في "دبي القابضة للعقارات": "نحن في "نخيل" نؤمن بصناعة وتحقيق الأحلام، مستلهمين في ذلك رؤية قادتنا وآمال شعبنا. يعد التقدم السريع الذي نشهده حالياً على أرض ’نخلة جبل علي‘ دليلاً على النجاح الكبير لشراكاتنا الرئيسية ومساعينا المشتركة لضمان الوفاء بوعودنا والتزاماتنا".

وبعد الكشف عن المخطط الجديد، بيعت المرحلة الأولى من الفلل والأراضي على "نخلة جبل علي" التي أطلقت في أواخر عام 2023 في وقت قياسي، ما يؤكد الإقبال الكبير في السوق على العقارات المطلة على الواجهة البحرية، والتي تشتهر "نخيل" بتقديمها. وعملت العديد من الشركات المعمارية الدولية والإقليمية الرائدة على إنشاء فلل تحتفي بالربط والتواصل بين أنماط الحياة الداخلية والخارجية التي سيستمتع بها السكان على "نخلة جبل علي".

وفي مايو 2024، تم منح عقد إنشاء الطريق العام الذي يسهّل الوصول إلى "نخلة جبل علي" من شارع الشيخ زايد، والطريق المخصص لأعمال الإنشاءات، والذي يخدم المنطقة المركزية الوسطى للنخلة، إلى شركة "دي بي بي للمقاولات ذ.م.م" التي تأسست على يد "مجموعة دتكو"، وبدأت عملياتها التشغيلية إلى جانب "شركة دتكو للإنشاءات ذ.م.م" لتصبحا من الشركات الرائدة في مجال المقاولات المدنية والبحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيوفّر الطريق عند اكتماله مساراً مريحاً للسيارات يؤدي مباشرة إلى "نخلة جبل علي" ويمتد لمسافة 6 كيلومترات تقريباً.

وفي أغسطس 2024، تم ترسية عقد بقيمة 810 ملايين درهم على شركة "جان دي نول دردجينج ليمتد" لتنفيذ الأعمال الإنشائية البحرية في مشروع "نخلة جبل علي"، وقد بدأت بالفعل أعمال التجريف والردم للأراضي وتنفيذ أعمال تحسين الشواطئ وتزويدها بالرمال الشاطئية، بما يدعم بشكل مباشر تنفيذ الأعمال الإنشائية للفلل عبر سعفات الجزيرة. وسيكون موقع السعفات الثمانية الأولى من المشروع جاهزاً بحلول الربع الأول من عام 2025، بما يسمح ببدء أعمال البنية التحتية الأساسية والأعمال الإنشائية للفلل.

وتسارعت وتيرة العمل في مشروع تطوير "نخلة جبل علي" بشكل أكبر خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2024، من خلال منح عقود كبيرة لعدد من الشركات الإقليمية والدولية الرائدة المتخصصة في مجال البناء.

وفي أكتوبر تم ترسية ثلاثة عقود رئيسية بقيمة إجمالية تزيد على 5 مليارات درهم لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمجموعة من الفلل الحصرية الفاخرة على السعفات الست الأولى من مشروع "نخلة جبل علي" والتي من المقرر إنجازها أواخر عام 2026. وتمثل العقود التي تمت ترسيتها على شركات "جينكو للمقاولات العامة"، و"شابورجي بالونجي ميدإيست"، و"اتحاد الهندسة الإنشائية لمقاولات البناء" (يونك)، إنجازاً مهماً في عملية التطوير الجارية لهذه الوجهة البحرية الرائدة في دبي. ويشمل نطاق العمل بموجب العقود الثلاثة بناء 723 فيلا فاخرة "بيتش كولكشن" و"كورال كولكشن" بواجهة شاطئية حصرية عبر ست سعفات، بالإضافة إلى التطوير الشامل لبنية تحتية وفق المستويات العالمية ومساحات عامة نابضة بالحياة داخل السعفات المعنية على "نخلة جبل علي".

ولضمان الاستقرار في إمداد المشروع بالطاقة، أعلنت "نخيل" في أكتوبر عن تعاونها مع "هيئة كهرباء ومياه دبي" (ديوا) لإنشاء محطتي كهرباء فرعيتين في مشروع "نخلة جبل علي" بقيمة 270 مليون درهم. ومن المقرر أن يكتمل بناء المحطتين، اللتين ستلبيان احتياجات جزء كبير من "نخلة جبل علي" من الطاقة الكهربائية، بالتزامن مع إنجاز الفلل الفاخرة.

وتماشياً مع مشاريع "نخيل" الحائزة على الجوائز، والمصممة للإلهام والبقاء لأجيال قادمة، فإن "نخلة جبل علي" ليست مجرد مشروع تطويري، بل ترمز إلى رحلة من الابتكار والإلهام، حيث تعكس رؤية "نخيل" المستقبلية وطموح الإمارة.

وتمتد جزر "نخلة جبل علي" السبع على مسافة 13.4 كيلومتر، وتضم 16 سعفة وشاطئاً يمتد على مسافة أكثر من 90 كيلومتراً، ويمثل المشروع بداية مرحلة جديد من النمو في منطقة جبل علي، مما يؤكد على التوسع العمراني للإمارة بما ينسجم مع أهداف "خطة دبي الحضرية 2040" وأجندة دبي الاقتصادية (D33). ويضم هذا المشروع الرائد العديد من الأحياء متعددة الاستخدامات المناسبة للمشاة والتي توفر إطلالات بانورامية على الخليج العربي. وسيستمتع المقيمون والزوار بكثرة المساحات الترفيهية التي تلبي مجموعة من أنماط الحياة والاهتمامات المتنوعة مع التركيز على تبني أحدث تقنيات المدن الذكية والممارسات المستدامة.

لمحة حول دبي القابضة للعقارات

"دبي القابضة للعقارات" هي عضو في "دبي القابضة" وواحدة من أكبر شركات التطوير العقاري المتكاملة في دبي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المجمعات السكنية مدعومةً بمحفظة قوية من الأراضي المخصصة للبيع في مواقع متميزة في الإمارة. ومن خلال الجمع بين الخبرة الطويلة والخبرات الواسعة التي تتمتع بها شركات "مِراس" و"نخيل" و"ميدان" " و"دبي للعقارات"، تقدم هذه المحفظة حلولاً عقارية سكنية مبتكرة في مجال تطوير العقارات وإدارة المشاريع والمرافق. ويتم بناء كل مشروع بهدف البيع، ما يوفر فرصة فريدة للمشترين بأن يكونوا جزءاً من مستقبل دبي النابض بالحياة. ويحظى سكان مشاريعها بفرصة الاستمتاع بأسلوب حياة فريد ضمن بيئات عمرانية جاذبة تلبي احتياجاتهم المتطورة باستمرار.

تلعب "مِراس" دوراً جوهرياً في تطوير المجمّعات المتكاملة التي تعكس نمط الحياة العصري والراقي والمبدع وتضم عدداً من أكثر المناطق المرغوبة للسّكن في دبي. وتشمل المجمّعات السكنية التابعة لـ "مِراس": "بولغري ريزيدنسز" و"بلو ووترز ريزيدنسز" و"نيكي بيتش ريزيدنسز" و"سيتي ووك ريزيدنسز" و"سنترال بارك في سيتي ووك" و"تشيري وودز" و"بورت دو لا مير" و"فيلا أمالفي" وغيرها.

تشكل مشاريع شركة "نخيل"، محفظة متنوعة ورائعة من المجمّعات الرئيسية والتي تعتبر محورية في تحقيق رؤية دبي. وتغطي مشاريعها الرئيسية، بما في ذلك "نخلة جبل علي" و"جزر دبي" و"نخلة جميرا" المشهورة عالمياً، مساحة 15 ألف هكتار وتوفر السكن لنحو 740 ألف شخص.

انبثقت فكرة شركة ميدان من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله). وتشمل محفظة مشاريعها "ميدان" كلاً من مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، الحي الأول، وكنال فرونت ريزيدنسز.

تتولى "دبي للعقارات “الإشراف على أهم المشاريع الرائدة وأشهر الوجهات في جميع أنحاء دبي، بما في ذلك منطقة الخليج التجاري ومشاريع و"جميرا بيتش ريزيدنس (جي بي أر)" وهو أول مشروع سكني في العالم يضم 40 برجاً تم تطويرها في نفس المرحلة. وتشمل مجمّعاتها السكنية في منطقة دبي لاند "ذا فيلا" و"الواحة" و"سيرينا" و"فيلانوفا" و"مُدُن" و"رِمرام"، بينما تضم مشاريعها حول منطقة خور دبي "جداف ووتر فرونت" و"دبي وورف" و"منازل الخور".

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