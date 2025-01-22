دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن فوزه بجائزتين مرموقتين ضمن جوائز مجلة "ذا بانكر" 2024، وهما "بنك العام في دولة الإمارات العربية المتحدة 2024" و"أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وحصل بنك الإمارات دبي الوطني على جائزة "بنك العام في دولة الإمارات العربية المتحدة 2024"، بما يسلط الضوء على مكانته الرائدة في القطاع المصرفي الإماراتي شديد التنافسية. وحافظ البنك على ميزانية عمومية قوية وحقق أرباحاً قياسية بلغت 19.0 مليار درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. ويمثل توسيع العمليات الدولية وتنويع مصادر الدخل والربحية خارج الدولة إحدى الركائز الاستراتيجية الرئيسية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني. وفي العام 2024، افتتح بنك الإمارات دبي الوطني تسعة فروع جديدة في المملكة العربية السعودية ليصل إجمالي عدد الفروع إلى 21 فرعاً تنتشر في 10 مدن، ما يجعله في مكانة جيدة للمشاركة في موجة النمو المتوقعة في السوق.

وقد حظي البنك بالإشادة والتقدير لتركيزه المستمر على ابتكار المنتجات والخدمات لخلق تجربة سلسة للعملاء، وبما يعزز مكانة بنك الإمارات دبي الوطني كبنك مفضل للعملاء والموظفين والمساهمين. وتركز استراتيجية بنك الإمارات دبي الوطني على الاستفادة من التطورات التكنولوجية مثل تطوير البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحديث الخدمات المصرفية الأساسية لحفز الابتكار وتقديم خدمة استثنائية للعملاء. كما يظل بنك الإمارات دبي الوطني في طليعة قيادة الابتكار الرقمي. في عام 2023، أطلق البنك منصة الثروة الرقمية التابعة له على تطبيق البنك للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك "ENBD X"، حيث قدم لأكثر من 1.4 مليون مستخدم للتطبيق أوسع مجموعة من الخدمات في السوق. وتقدم المنصة مجموعة متنوعة من الأدوات المالية وخيارات الاستثمار التي تلبي احتياجات الاستثمار المتنوعة، بما في ذلك الأوراق المالية العالمية والمحلية وصناديق الاستثمار المتداولة والصناديق المشتركة والسندات الجزئية.

وتلتزم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني التزاماً عميقاً بالاستدامة، حيث حقق البنك إنجازات رئيسية في مجال الاستدامة، ولا سيما تحسين تصنيفاته في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات كما أقرت بها وكالات مثل "مورنينج ستار ساستيناليتيكس". كما عزز البنك فحص الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والعناية الواجبة وإعداد التقارير لكل من التمويل التقليدي والمستدام. وفي عام 2023، أصدر بنك الإمارات دبي الوطني إطار عمل لإدارة مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يتجاوز المعايير العالمية، وأطلق إطار عمل للتمويل المستدام، ما أدى إلى إصدار سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، والتي تعد الأكبر التي يصدرها بنك إقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا في ذلك الوقت.

وكما حصل بنك الإمارات دبي الوطني على جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة" تقديراً لالتزامه بتقديم أفضل الخدمات المصرفية الخاصة العالمية لعملائه المميزين، مع التركيز القوي على استراتيجيات الاستثمار الفائقة، ومجموعة شاملة من الاستشارات الاستثمارية المصممة خصيصاً وحلول إدارة الثروات والخدمة المتميزة للعملاء. وبهدف خلق تفاعلات متميزة مع العملاء، يظل التركيز على العملاء والتجارب المصرفية الشخصية من الأولويات الرئيسية للخدمات المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني.

ويفتخر بنك الإمارات دبي الوطني بالحصول على هاتين الجائزتين المرموقتين من مجلة ’ذا بانكر‘، واللتين تعدا بمثابة تقدير واعتراف بالتزام البنك المتواصل بتقديم حلول وتجارب مصرفية لا مثيل لها للعملاء. ومع استمراره بتحقيق تقدم كبير في مشهد مالي دائم التطور، يتطلع البنك إلى زيادة التزامه بالتميز والابتكار وتعزيز مكانته الريادية في القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

ويعد هذا التكريم من مجلة "ذا بانكر" الأحدث ضمن سلسلة من الجوائز العالمية التي تلقاها بنك الإمارات دبي الوطني، فقد حصل على أربعة جوائز رئيسية في حفل توزيع جوائز "يوروموني للتميز 2024"، بما في ذلك "أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط"، و"أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة"، و"أفضل بنك للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة"، و"أفضل بنك لإدارة الثروات في الشرق الأوسط". وعلاوة على ذلك، حصل بنك الإمارات دبي الوطني وشركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال" على أعلى الجوائز في مجال التمويل الأخضر وريادة إصدار الصكوك في حفل توزيع جوائز السندات والقروض والصكوك في الشرق الأوسط لعام 2024. وفاز البنك بجائزة "أفضل صفقة لسندات المؤسسات المالية للعام"، في حين حصلت "الإمارات دبي الوطني كابيتال" على جائزتين مرموقتين وهما "أفضل شركة لإصدار الصكوك للعام" و"أفضل شركة لترتيب الديون ذات العوائد المرتفعة للعام".

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 ملايين عميل نشط. وكما في 30 سبتمبر 2024 بلغ مجموع أصوله 956 مليار درهم (يعادل تقريباً 260 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 859 فرعاً إضافة إلى 4,512 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.89 مليار دولار أمريكي.



تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

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