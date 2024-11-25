المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة فورتينت (NASDAQ: FTNT)، الرائدة عالميًا في مجال الأمن السيبراني، عن تحقيق نتائج مالية متميزة للربع الثالث من عام 2024 المنتهي في 30 سبتمبر، مدفوعة بالنمو في الإيرادات ومجالات الأعمال الرئيسية.

سجلت الشركة زيادة في إجمالي الإيرادات بنسبة 13% على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع إيرادات الخدمات بنسبة 19% على أساس سنوي، مما يعكس الطلب المستمر على حلول فورتينت الأمنية المتكاملة. كما عادت الإيرادات الناتجة عن الفواتير وإيرادات المنتجات إلى النمو، مما يعزز من زخم الشركة في السوق.

وحققت فورتينت هامشًا تشغيليًا قياسيًا وفقًا للمعايير المحاسبية العامة (GAAP) بنسبة 31.2%، بينما بلغ الهامش التشغيلي وفقًا للمعايير غير المحاسبية العامة (Non-GAAP) رقمًا قياسيًا بنسبة 36.1%، محققًا زيادة قدرها 830 نقطة أساس مقارنة بالعام الماضي.

وبلغ التدفق النقدي من العمليات 608 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ التدفق النقدي الحر 572 مليون دولار أمريكي. وأعلنت الشركة عن زيادة في تفويض إعادة شراء الأسهم بقيمة مليار دولار أمريكي، ليصل إجمالي التفويض المتبقي إلى 2 مليار دولار أمريكي.

وفي هذا السياق، صرح كين شي، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فورتينت: "يسعدنا أن نعلن عن ربع آخر قوي، حيث ارتفع هامش التشغيل غير المحاسبي بمقدار 830 نقطة أساس على أساس سنوي ليصل إلى رقم قياسي للشركة بنسبة 36%، بينما تجاوزت الإيرادات الحد الأعلى لنطاق التوجيه الخاص بنا مع نمو بنسبة 13% على أساس سنوي.

وقد حققت استثماراتنا في الأسواق سريعة النمو لحلول SASE الموحدة وعمليات الأمن السيبراني نتائج قوية، فيما واصلنا زيادة حصتنا السوقية في مجال الشبكات الآمنة. وبفضل خبرتنا في دمج الشبكات والأمن، وسجلنا الحافل بالابتكار، والتكامل السلس لمنتجاتنا ضمن FortiOS وFortiASIC، نحن في وضع مثالي لقيادة مجالات النمو الأساسية الثلاثة لدينا وتحقيق نمو مستدام."

وأعلنت الشركة عن رفع توجيهات الإيرادات وهامش التشغيل غير المحاسبي لعام 2024، مما يعكس الثقة في استراتيجيتها وقدرتها على الاستفادة من المشهد المتطور للأمن السيبراني.

تؤكد النتائج المالية المتميزة التزام فورتينت بمواصلة الابتكار وتقديم حلول أمنية عالية الأداء تلبي احتياجات العملاء عالميًا.

عن شركة فورتينت:

فورتينت Fortinet شركة عالمية متخصصة في حلول الأمن السيبراني والتقارب بين الشبكات والأمن، مهمتها تأمين الأشخاص والأجهزة والبيانات في كل مكان من خلال مجموعة متكاملة تضم أكثر من 50 منتجًا أمنيًا على مستوى المؤسسات. وتحظى حلول فورتينت بثقة أكثر من نصف مليون عميل، وذلك لانتشارها الواسع حول العالم بالإضافة إلى حصولها على براءات اختراع، وضمان جودتها في الصناعة. وتتكون من مؤسستين معهد فورتنيت للتدريب، أحد أكبر وأشمل برامج التدريب في الصناعة، وهو مخصص لجعل التدريب على الأمن السيبراني وفرص العمل متاحة للجميع، ومؤسسة FortiGuard Labs، وهي مؤسسة مخصصة للأبحاث والاستخبارات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية في فورتينت، وتقوم بتطوير واستخدام التعلم الآلي وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتزويد العملاء بمستوى عالي من الحماية ومعلومات التهديدات في الوقت المناسب. ولمعرفة المزيد عن حلول فورتينت للأمن السيبراني، يرجى زيارة: https://www.fortinet.com ، ومدونة Fortinet، وFortiGuard Labs.

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