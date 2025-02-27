مسقط، سلطنة عمان : أعلنت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج ش.م.ع.ع ("الشركة")، والمدرجة في بورصة مسقط (الرمز: OQEP.OM). الشركة الرائدة في مجال الاستكشاف والإنتاج في سلطنة عمان، عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م. وتظهر النتائج المالية للعام قدرة الشركة على مواصلة توليد تدفقات نقدية قوية يمكن التنبؤ بها من قاعدة أصولها عالية الجودة.

أهم جوانب الأداء المالي:

بلغ المتوسط الإجمالي اليومي لإنتاج النفط والغاز خلال العام 228 ألف برميل نفط مكافئ في اليوم

بلغت الإيرادات 841 مليون ريال عماني (2,188 مليون دولار أمريكي)، وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاهلاك والإطفاء614 مليون ريال عماني (1,596 مليون دولار أمريكي).

بلغت التدفقات النقدية الحرة 251 مليون ريال عماني (654 مليون دولار أمريكي).

حققت الشركة عائد على رأس المال المشغل بنسبة 24 ٪.

تم إدراج 25٪ من أسهم الشركة في سوق مسقط للأوراق المالية في أكتوبر 2024م، وجمعت الشركة نحو 780مليون ريال عماني (2 مليار دولار أمريكي).

تم الإعلان عن خططها لتوزيعات الأرباح المستهدفة لقاعدة رأس المال لعامي 2025م و2026 بقيمة 230.7 مليون ريال عماني (600 مليون دولار أمريكي) بالإضافة إلى توزيعات أرباح قائمة على الأداء.

تم توزيع أرباح بقيمة 173 مليون ريال عماني في عام 2024. ويقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية إضافية بقيمة 57.7 مليون ريال عماني.

تم تعزيز احتياطيات منطقة الامتياز رقم 60 من خلال تحسين تقنيات الاستخراج بمافي ذلك الحفر التكميلي، ستمكن الاكتشافات الجديدة من زيادة الإنتاج في عام 2025.

تمت الموافقة على مشروع مشترك بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي مع شركة توتال إنرجيز (توتال إنرجيز بنسبة 80٪، أوكيو للاستكشاف والإنتاج بنسبة 20٪) وهو مشروع مرسى لتزويد السفن بوقود الغاز الطبيعي المسال والذي يتم بناؤه حالياً في صحار.

نجاح أعمال الاستكشاف في منطقة الامتياز رقم 60 بحقل غريف وهو ما سيؤدي إلى بدء التشغيل التجاري بشكل مبكر في عام 2025.

تمكنت محطة مسندم للغاز من إنتاج كميات أعلى من الغاز.

الحد من الانبعاثات: أظهرت التقارير الخاصة بمنطقة الامتياز 60 عن الوصول بمقياس كثافة الطاقة إلى 14.33 كجم من ثاني أكسيد الكربون / برميل نفط المكافئ، وهي أقل من هدف مبادرة المناخ في قطاع النفط والغاز والتي تستهدف خفض النسبة إلى 17 كجم من ثاني أكسيد الكربون لكل برميل نفط مكافيء.

تم اختيار الشركة من قبل الحكومة للتعاون في مجال تسويق 11 منطقة امتياز جديدة في سلطنة عمان.

سجلت القيمة المحلية المضافة زيادة بنسبة 19% لتصل إلى 168 مليون دولار أمريكي (41% من إجمالي إنفاق المشتريات).

وبهذه المناسبة، قال أحمد الأزكوي، الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج:"حققت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج نتائج مالية قوية خلال عام 2024م مستفيدة من مكانتها وقدرتها على تشغيل أصول عالية الجودة بتكاليف أقل، الأمر الذي ساهم في تمكين الشركة من تحقيق عوائد استثنائية على مستوى القطاع. وفي عام 2024م، تم إدراج أسهم الشركة في بورصة مسقط، وشهد الاكتتاب العام مستويات طلب قوية من قبل المستثمرين، حيث جمعت الشركة نحو 780 مليون ريال عماني. وفي إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق مستويات أعلى من القيمة للمساهمين، أعلنت الشركة عن خططها لتوزيع عوائد على رأس المال في صورة توزيعات أرباح، مستهدفة توزيع أرباح أساسية بقيمة 230 مليون ريال عماني لعامي 2025م و2026، رهناً بأداء الشركة وموافقة مجلس الإدارة. كما يُمكن أيضا تعزيز العوائد المقترحة على رأس المال من خلال توزيع أرباح قائمة على الأداء.

"نفخر بمكانتنا كشريك مفضل للحكومة وللعديد من شركات النفط العالمية التي اختارت إبرام شراكة معنا لتطوير موارد الطاقة في سلطنة عمان. وتسهم المكانة الرائدة في السوق ومحفظة المنتجات المتكاملة في تمكين الشركة من تلبية الطلب المتنامي على النفط والغاز في السوق العالمية.

"وفي ذات الوقت، تواصل الشركة تطوير أصولها بما يتماشى مع استراتيجيتها المعتمدة. وقد تمكنت الشركة من زيادة احتياطيات منطقة الامتياز رقم 60 والتي تعد أحد أهم أصولها من خلال تحسين تقنيات الاسترداد والاكتشافات الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك، تناقش الشركة مع شركائها الفرص المتاحة لتعزيز النمو عبر مختلف أصول محفظتها، بالإضافة إلى سعيها المستمر للاستفادة من الفرص الجديدة.

"وتواصل تنفيذ استراتيجية التخلص من الكربون مع نجاحها في خفض كثافة انبعاثات منطقة الامتياز 60 إلى مستويات أفضل من تلك المستهدفة في مبادرة المناخ الخاصة بقطاع النفط والغاز والبالغة 17 كجم من ثاني أكسيد الكربون / برميل مكافئ، حيث بلغت الانبعاثات نحو 14.33 كجم من ثاني أكسيد الكربون / برميل مكافئ خلال عام 2024م. وتشكل السلامة ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة، مع مواصلة الاستثمار في برنامج الصحة والسلامة ونجاحها في خفض معدل حوادث الوقت الضائع.

"تواصل استراتيجية أوكيو للاستكشاف والإنتاج العمل على تحقيق أعلى مستويات القيمة للمساهمين والمساعدة في بناء مستقبل مستدام وآمن لقطاع الطاقة في سلطنة عمان".

واصلت أوكيو للاستكشاف والإنتاج توليد تدفقات نقدية مستدامة من أصولها خلال عام 2024م. وساهم استقرار عمليات الإنتاج خلال العام في دعم الإيرادات، إضافة إلى تحقيق زيادة في الإيرادات بنسبة 20 ٪ نتيجة ارتفاع مبيعات الغاز بسبب زيادة الطلب في السوق. تأثرت الأرقام المعلنة للسنة المالية 2024م سلباً ببيع نسبة 40٪ من منطقة الامتياز رقم 60 في عام 2023م. تتضمن البيانات المالية لعام 2023م إنتاج منطقة الامتياز رقم 60 بأكملها ومكاسب ناتجة عن عملية البيع قدرها 274.6 مليون ريال عماني عند التخارج من الاستثمار. وبدون احتساب عوائد عملية التخارج من الاستثمار في منطقة الامتياز رقم 60، فإن صافي الربح لعام 2024م كان أقل بنسبة 5.5٪ عن عام 2023م بسبب استرداد التكاليف بنسبة 100٪ وانخفاض أسعار النفط بشكل طفيف بنحو 3 دولار أمريكي للبرميل في عام 2024م مقارنة بعام 2023م.

توزيعات الأرباح

ترتبط سياسة توزيع الأرباح في الشركة بتوليد تدفقات نقدية مستدامة لمساهميها ومن المتوقع أن تشمل توزيعات أرباح أساسية بقيمة 230.7 مليون ريال عماني (600 مليون دولار أمريكي) وتوزيعات أرباح مرتبطة بالأداء بنسبة 90٪ من التدفقات النقدية الحرة المتوقعة للشركة بالإضافة إلى صافي العائدات من أي تخارج محتمل من الأصول، مطروحاً منه توزيعات الأرباح الأساسية. تخضع سياسة توزيع الأرباح لعدة اعتبارات بما في ذلك ظروف السوق السائدة وتوقعات البيئة التشغيلية لأعمال الشركة.

وقد وزعت أوكيو للاستكشاف والإنتاج بالفعل أرباحا إجمالية قدرها 173مليون ريال عماني في عام 2024م واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية إضافية بقيمة 57.68 مليون ريال عماني. سيحصل المساهمون على أرباح نقدية قدرها 7.21 بيسة لكل سهم عادي. وتخضع توزيعات الأرباح النقدية المقترحة لموافقة الجمعية العامة السنوية للمساهمين المقرر عقدها في 12 مارس 2025م.

الأداء التشغيلي

تمتلك أوكيو للاستكشاف والإنتاج محفظة عالية الجودة تضم أربعة عشر منطقة امتياز للاستكشاف والإنتاج في مجال النفط والغاز في سلطنة عمان. وتتراوح هذه الأصول بين تلك التي هي في مرحلة التطوير والإنتاج إلى أصول أخرى يتم تقييمها لأغراض تجارية أو تخضع لبرامج استكشاف. تقوم أوكيو للاستكشاف والإنتاج إما بتشغيل هذه الأصول أو العمل كطرف مشارك أو غير مشغل جنبا إلى جنب مع واحد أو أكثر من الشركاء في المشاريع المشتركة.

من بين أصولها الأربعة عشر، هناك ستة أصول منتجة رئيسية. تعد منطقة الامتياز 60 من أبرز الأصول الرئيسية لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، وهي منطقة امتياز برية تنتج النفط بشكل أساسي وتمثل ما يقرب من 16 ٪ من إجمالي إنتاج الشركة في عام 2024. خلال العام، تم تصميم استراتيجيات الإنتاج بعناية للوصول إلى أقصى قدر من استرداد الفاقد مع ضمان الاستدامة طويلة الأجل لموارد منطقة الامتياز 60. تمت إدارة تكاليف التشغيل بعناية، وهو ما أسهم بالوصول إلى تكلفة للبرميل الواحد إلى مستوى 5.94 دولارا أمريكيا. من المتوقع أن تؤدي الاكتشافات الجديدة في حقل غريف الواقع شمال منطقة الامتياز 60 إلى زيادة إنتاجية المنطقة في عام 2025.

وتشمل الأصول المهمة الأخرى منطقة الامتياز 61، وهي إحدى مناطق الغاز والمكثفات غير المصاحبة، التي ساهمت بحوالي 40 % من إنتاج الشركة في عام 2024م. يتم تحديث خطة تطوير الحقل لتقييم موارد الغاز المحتملة الكاملة لمنطقة الامتياز لمشاريع النمو المستقبلية.

وصلت منطقة الامتياز 10، وهي منطقة امتياز للغاز والمكثفات غير المصاحبة بدأت الإنتاج في عام 2023م، إلى مستويات الإنتاج المستهدفة في يوليو 2024م. استحوذت منطقة الامتياز رقم 9، وهي إحدى أصول النفط والغاز، على ما يقارب من 20٪ من إنتاج الشركة من حصتها المشغلة. تم تنفيذ أعمال تحليل البيانات الزلزالية في منطقة الامتياز رقم 53 والتي تعد أكبر مشروع للاستخلاص المعزز للنفط الحراري في الشرق الأوسط وهو ما يمهد الطريق للقيام بأنشطة استكشاف مستقبلاً. وتواصل منطقة الامتياز رقم 65، وهي منطقة امتياز للنفط والغاز تم تشغيلها في أواخر عام 2022م، إظهار إمكانات واعدة لتعزيز نمو الإنتاج.

احتفظت الشركة بأصول الاستكشاف الخاصة بها في المنطقة الامتيازات 48 و11 و47 خلال هذه الفترة. كما واصلت تشغيل عقد الإنتاج في منطقة الامتياز البحرية رقم 8. تقوم محطة مسندم للغاز وهي مرفق لمعالجة النفط والغاز بمعالجة الإنتاج المستخرج من منطقة الامتياز 8 ولديها القدرة على خدمة اكتشافات النفط والغاز الجديدة في منطقة مسندم إضافة إلى اتفاقيتين للخدمات لمناطق الإنتاج في منطقة الامتياز رقم 6.

أطلقت الشركة أعمال إنشاء مشروع مرسى للغاز الطبيعي المسال في صحار، ويجري العمل في المشروع وفقاً للموازنة والخطة المعتمدة.

الوثائق الخاصة بنتائج السنة المالية 2024م

يمكن الحصول على الوثائق الخاصة بنتائج السنة المالية 2024م في صفحة علاقات المستثمرين بموقع شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج عبر الرابط: https://oqep.om/ir.html.

المؤتمر الهاتفي الخاص بنتائج السنة المالية 2024م

سيتم عقد المؤتمر الهاتفي الخاص بنتائج السنة المالية 2024م بتاريخ 5 مارس 2025م

التواصل

للاستفسارات والمعلومات الإضافية، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى فريق علاقات المستثمرين على ep.investor@oqep.om

نبذة عن أوكيو للاستكشاف والإنتاج

تأسست الشركة في 20 مايو 2009م وتم تسجيلها في سلطنة عمان كشركة ذات مسؤولية محدودة ثم تم تحويلها إلى شركة ش.م.ع.م في السجل التجاري في 15 يوليو 2024م. وتم إدراج أسهم الشركة في 28 أكتوبر 2024م في بورصة مسقط حيث أصبحت شركة مساهمة عامة.

تشمل الأنشطة الأساسية للشركة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، وحفر آبار النفط والغاز الطبيعي، وأنشطة الخدمات الخاصة باستخراج النفط والغاز الطبيعي (باستثناء أعمال المسح) وأنشطة التنقيب عن حقول النفط أو الغاز.

تعد الشركة أكبر شركة لاستكشاف وانتاج النفط والغاز في سلطنة عمان. كما أنها من أكبر الشركات المالكة لاحتياطيات النفط والغاز في سلطنة عمان، حيث أنتجت نحو 14% من إجمالي إنتاج سلطنة عمان من النفط والغاز والمكثفات في عام 2023م.

تتمثل مهمة الشركة في استكشاف المزيد من الفرص في مجال النفط والغاز وتشغيلها تجاريا بأمان وكفاءة في مختلف مناطق الامتياز المتعاقد عليها بطريقة يمكن تحقيق الدخل منها بكفاءة لدعم تطلعات نمو الشركة. تم تصميم برنامج الاستكشاف الخاص بالشركة لتعزيز وتجديد الاحتياطيات لدعم النمو المستقبلي.

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