المنامة، مملكة البحرين: أعلن خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، عن بداية مجزية لعملاء حساب ‘الوافر‘ لعام جديد، وذلك عبر الكشف عن سحوبات شهرية أكثر لنادي عملاء الوافر بالإضافة الى الجائزة الكبرى لشهر مارس المخصصة لعملاء الحساب هذا العام بقيمة 250,000 دولار أمريكي.

جاء هذا الإعلان بالتزامن مع السحب على جوائز نادي عملاء ‘الوافر‘ لشهر يناير من هذا العام، حيث حصل خمسة فائزين محظوظين على جائزة نقدية بقيمة 10,000 دولار أمريكي لكل منهم لتعكس هذه المكافآت حرص البنك على توفير فرص ربح استثنائية لعملائه الكرام.

وقد فاز في السحب الأول لنادي عملاء ‘الوافر‘ لشهر يناير كل من السيد خلف حسين البناء، السيد عبدالله جمعة المرخي/رضا، السيدة ابتسام محمد الرفاعي، السيد فواز عبدالعزيز الخنيزي، والسيدة ندين عبدالجليل المشيمع.

وأكد البنك على أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن المزيد من الجوائز لعملاء حساب ‘الوافر‘، ليمنح المشاركين فرصة رائعة للفوز بمكافآت مالية كبيرة وتعزيز رفاهيتهم المالية، تجدر الإشارة إلى أن خليجي بنك يسعى باستمرار إلى تعزيز عروضه وتقديم حلول مصرفية مبتكرة لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائه، وذلك عبر الإعلان عن العديد من الجوائز القيمة والفرص المجزية مما يضمن للعملاء الاستفادة من المزايا الحصرية للاستثمار في حساب ‘الوافر‘.

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة أميرة أحمد العباسي، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد، بالقول: "نحن سعداء بالإعلان عن الجوائز المخصصة لعملاء حساب ‘الوافر‘ لهذا العام. كما يسرنا التفاعل والمشاركة الإيجابية التي شهدتها نسخة العام الماضي من الحساب، مما يوفر دافعًا لنا لمواصلة تقديم تجارب استثنائية للعملاء الكرام."

وأضافت العباسي: "نتطلع إلى مكافأة المزيد من الفائزين خلال الأشهر المقبلة والتأثير بشكلٍ إيجابي في حياة العملاء الكرام من خلال تحقيق آمالهم وتلبية تطلعاتهم. نهنئ الفائزين من نادي عملاء الوافر بجوائز شهر يناير، كما يسرنا دعوة العملاء الكرام لاغتنام الفرصة وفتح حساب ‘الوافر‘ أو زيادة الإيداع للإنضمام الى نادي عملاء الوافر عبر تطبيق خليجي للهاتف النقال أو من خلال زيارة أحد فروع البنك وذلك للتأهل للفوز بالجائزة الكبرى القادمة، متمنين حظاً موفقاً للجميع."

ومن الجدير بالذكر أن حساب ‘الوافر‘ هو حساب استثماري متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية حيث يتم استثمار الأموال فيه على أساس المضاربة المطلقة.

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